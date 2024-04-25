Kırklareli'nin Longoz Ormanları'nda açan "süsenler" doğayı süsledi
Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda açan endemik bitki türü arasında yer alan "bataklık süsenleri" doğayı süslüyor. İlkbaharın gelmesiyle açan bataklık süsenleri (Iris pseudacorus) tabiata renk katıyor.
Avrupa'nın en büyük su basar ormanlarından Kırklareli'ndeki Longoz Ormanları'nda açan endemik bitki türü arasında yer alan "göl soğanları" doğayı süslüyor. İlkbaharın gelmesiyle açan göl soğanları (Leucojum aestivum) tabiata renk katıyor.