Seçim zamanı...

Geçim zamanı ortada olmayanlar cirit atıyor memlekette.

Depremde bir tas çorba, bir bardak su vermeyenler şimdi destek bekliyor.

Malatya başta olmak üzere memlekette ayak izi dahi olmayanlar gerçek Malatya'lıymış gibi hareket ediyor.

Tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz derler.

Şimdi harman zamanı...

Her partide bu tarz adaylar var.

Memlekete bir çivi çakmayanlar, Ramazan ayında fitresini dahi depremzede bir aileye ulaştırmayanlar şimdi oy peşinde.

Ve oy uğruna milyonlarca lira harcama yapıyorlar.

Hem partiler hem de adaylar bunu yapıyor.

Bilboardlar, seçim gezisi yapan otobüs veya minibüsler insanların siyasi tercihini etkiler mi?

Ben pek sanmıyorum.

Hazineden mecliste siyasi gurubu olan partilere seçim yardımı adı altında milyonlar aktarılıyor.

Üstelik buna Pkk'nın partisi olduğu iddia edilen, siyasi rakiplerinin dilden düşürmediği Dem Parti dahil.

Akşama kadar demlenmekten bahsedenler milletin vergileriyle bunları demlendiriyor.

Aahhh siyaset...

Ne kadar kirli bir alan anlatamam.

Herkes tükürdüğünü yalıyor.

Herkes birbirini satıyor.

Bizdeki siyaset kuyu kazma yarışından ibaret.

Tam bir omurgasızlık...

Üst düzey iki yüzlülük...

Yazık bizlere...

Bu topluma müstehak diyeceksiniz o ayrı mesele...

Toplum hak ettiğiyle idare edilir eyvallah.

Bizler de hak ettiklerimize ayak uyduruyoruz nihayetinde.

Bir muhtarlık için dahi ne oyunlar, ne hileli düzenler kuruluyor.

Ne iftiralar, ne kavgalar veriliyor.

Hepsi bir muhtarlık!

Belediye seçimlerinde insanlar öldürülüyor.

Buna bile tanık olduk.

Bunca kirlendik işte...

Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan elim olay halâ akıllarda.

Akıllar halâ durgun bu konuda...

Ve yine bir seçim arefesi...

Kavgalar, rant uğruna adam harcamalar, tehditler, şantajlar, paralar, rüşvet ve iltimas üst düzeyde...

Allah bu millete basiret versin.

Çok şey duyup biliyorum ama kalem yazamıyor!

Söylesen suç, sussan gönül razı değil!

Vesselam...