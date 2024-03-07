Böyle giderse seçimden sonraki ilk başlıklarımdan biri de "GEÇİM ANALİZİ" olacak gibi...

Zira muktedirler ekonominin frenlerini seçimden dolayı olağanüstü çaba ile bastırıyorlar.

Gıda ve akaryakıt fiyatları başta olmak üzere herşeye her gün yeni zamlar ekleniyor.

Et fiyatları fırladı, fırlıyor...

Şimdilik fazlaca canınızı sıkmak istemem.

Ama gidişat iyi görünmüyor.

Seçime geleyim.

Herkesin konuştuğu ilk ve en önemli gündem meselesi.

Büyükşehir Belediye başkan adayının Sami Er olacağını Malatya Net Haber gazetemiz taa eylül ayında yazmıştı.

Yazıdan çok kısa bir süre sonra adaylığı da netleşen Sami bey Fatih Belediyesi'ndeki görevinden istifa etmişti.

Bu da yazımızı doğrular nitelikteydi.

Seçime dair analizleri mükemmel olan ve tahminleri tutan Mehmet Haskul Battalgazi ve Yeşilyurt adaylarını dahi adaylar açıklanmadan aylar önce tutturmuştu.

Biz de Bayram Taşkın ve İlhan Geçit isimlerinin kulislerde konuşulduğunu ve muhtemel adaylar olabileceğini aylar önce yazmıştık.

Sadece adayların yerini tutturamadık.

İlhan Geçit'i Battalgazi'de, Bayram Taşkın'ı Yeşilyurt'ta bekliyorduk.

Hatta bir ara Yeşilyurt için Ramazan Yaylacı isminin de ön plana çıktığını söylemiştik lakin olmadı.

Ee siyaset bu...

Kim kimi yerse misali...

"Sami Er büyükşehir için bir fırsattır" diyenler de var...

"Öncekiler ne yaptı ki" diyenler de...

Aynı şekilde Veli Ağbaba...

Halkın sorunlarını üst perdeden dile getiren önemli bir kişi.

Chp'nin kelle adamlarından...

Çok da ciddi teveccüh var kendisine...

Bana göre Ak Parti'de Öznur Çalık faktörü ne ise Chp'de Veli Ağbaba odur!

Hep aynı isim...

Haaa onlara biri daha ekleniyor.

Yeniden Refah Partisi'nin Öznur'u da Bilal Yıldırım olacak gibi...

Kimbilir...

Belki de yarınlarda Bilal Yıldırım'ın Malatya'sı ifadeleri kullanılacak.

Zira Yeniden Refah'ı önü çok açık bir parti olarak görüyorum.

Ak Parti'nin küskün ve kızgınlarının ilk tercihi Yeniden Refah.

Bu da yarınlarda Ak Parti sonrası Yeniden Refah'ın adeta Yeniden Akp'ye dönüşeceğinin sinyallerini veriyor gibi.

Bana göre bu da parti açısından bir eksi...

Her partinin benzer yanlışları var.

Hep aynı tipler siyasette.

"Biz davamıza ölüme kadar neferiz" diyenler bir koltuk sevdası uğruna hemen vazgeçtiler davadan...

Ben olsam bunları partime almam!

Büyükşehir'de Bilal Yıldırım önemli bir oy alacak.

Keza Veli Ağbaba'da öyle.

Bilal Yıldırım ile Sami Er kapışması Veli Ağbaba'yı başkan yapar mı sanmam.

Sami Er belediye başkanı olur.

Diğer adaylar da ciddi oy alır.

Battalgazi ve Yeşilyurt'da Ak Parti adayları açısından sorun görmüyorum.

Battalgazi'de "Ayetullah Geçen kesin başkan" diyenlere sadece tebessüm ettim.

Ak Parti açısından seçimi sorunsuz kazanacağı tek yer Battalgazi'dir derim.

Diğer yerlerde yarışlar olabilir.

Ak Parti'nin alamayacağı ilçeler olabilir.

Ama Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi'de Ak Parti adayları bu yarışı kazanır.

Yeniden Refah ve Chp meclis üyelerinden epey alır.

Bir de Saadet'in Belediye başkan adaylarından daha güzel muhalefet üreten bir meclis üyesi adayı var.

Battalgazi'de 1. sıra adayı Mehmet Haskul.

Bu hitap ve kalitede muhalefet ile ikna ne Veli beyde ne de Bilal Yıldırım'da var!

Bu adam başkan olacak adam ya...

Nasip!

Vesselam...