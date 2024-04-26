Konya'nın Karatay ilçesinde yer alan 82 türde 620 hayvana ev sahipliği yapan Karatay Hayvanat Bahçesinde yaz için hazırlıklar tamamlandı. Her gün yüzlerce kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçesinde, hayvanların yaşam alanlarında düzenlemeler yapıldı. Kış döneminde sıcaklığa ihtiyacı olduğu için özel bölmelerde kalan hayvanlar, havaların ısınmasıyla yazlık bahçelerine alındı. Hayvanat bahçesinde pelikanlar da yer alıyor.