Yeni Adana Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı ekip; Muslera, Köhn, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Ziyech, Icardi ilk 11'i ile çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Tete, Oliveira, Ndombele, Aurier, Vinicius'u oturttu.

Yukatel Adana Demirspor'da 2 değişiklik

Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Yılport Samsunspor maçının kadrosunda 2 değişiklik yaptı.

Mavi lacivertli ekip, ligin lideri karşısına Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Barasi, Mendoza, Yusuf Erdoğan ve Balotelli ilk 11 ile sahaya çıktı.

Hikmet Karaman Samsunspor karşısında ilk 11'de olan Emre Akbaba ve Yusuf Sarı'yı sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maç kadrosuna almazken bu oyuncular yerine Michut ve Yusuf Barasi forma giydi.

Adana Demirspor yedek kulübesinde Yılmaz Aktaş, Tayfun Aydoğan, Alioui, Manev, İzzet Çelik, Aymbetov, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Cisse, Fougeu oturdu.

Öte yandan maçtan önce kulüpten yapılan açıklamada Emre Akbaba, Yusuf Sarı ve Jose Rodriguez'in sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçı kadrosuna alınmadıkları duyuruldu.

Maçtan önce Adana Demirsporlu taraftarlar, kale arkası ve maraton tribünde demiryolu işçisi ile bir lokomotifi koreografisi sundu. Taraftarlar büyük boy üzerinde Türkçe "Her sokakta izin bu memleket bizim" yazılı pankart ile İngilizce "Demiryolunun İşçi Sınıfı Kahramanı" yazılı pankart açtı.