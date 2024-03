Herkese Selam Olsun... 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun… Bizim gibi coğrafyalarda, sene 2024 olsa dahi, kadının adı hala yok…

Instagram’dan da takip ettiğim kadincinayetlerinidurduracagiz.net platform sayfasının paylaştığı 2024 Şubat raporuna göre; 36 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 17 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Her cinayetin arkasında erkeklerce bir neden elbette vardı. Kimi beni terk etti dedi, kimi namusunu temizledi, kimi çeşitli bahaneler sunup; iyi hal indirimini kaptı… Ölen her kadın tabloda bir isim şimdi. Hepsinin adı var ama kendi yok. Her gün bu coğrafyada evlatlar, anneler acımasız erkeklerin elinde katlediliyor. Kimi zaman çocuğunun yanında, kimi zaman insanlığın önünde… Kanunların değiştiği bir ülkede daha yaşanası bir kadınlar günü kutlamak umuduyla…

Bu hafta birçok keşfim var…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF KİTABI: ‘‘FELİS KOHEN'İN 2. KİTABI ''ŞAMANIN KADIN ÇEMBERİ’’

FELİS KOHEN'İN İKİNCİ KİTABI ''ŞAMANIN KADIN ÇEMBERİ'' ÇIKTI!

TANRIÇANIN EŞSİZ KIZLARINA YAZILDI!





Şamanik rehber, kılavuz ve yazar Felis Kohen, "Şamanın Yaşam Çemberi" isimli beşinci baskısını yapan ilk kitabının ardından şimdi de merakla beklenen "Şamanın Kadın Çemberi" isimli ikinci kitabını Destek Yayınevi etiketiyle okuyucularla buluşturdu.



Felis Kohen'in yeni kitabı ''Şamanın Kadın Çemberi''nde okuyucular, dişil enerjinin gücünü keşfedecek. Sadece bir kitap olmanın ötesinde Şamanın Kadın Çemberi’nde yer alan aktif uygulamalar, ritüeller ve meditasyonlar ile okuyucuları sevgi, sarsılmaz güç ve besleyici bir sıcaklıkla sarıp, yürüyen bir organizma olarak hayatlarına kolaylık sağlamayı hedefliyor.



Tüm kadınlara ithafen yazdığı Şamanın Kadın Çemberi kitabında; kadınların acılarını özgürleştirmeyi, onları güçlendirmeyi, genetik aktarılan tüm soylardan gelen acılardan soymayı, kızlarımıza kendilerini güçlendireceği araçlar sunmayı, çıkış yollarını göstermeyi, riske karşı korkmadan kendine sahip çıkmayı paylaşarak yeni neslin kızlarını özgür kılmak amacıyla bir yol haritası çiziyor.



Tanrıçanın eşsiz kızlarına yazılmıştır.



Felis Kohen, ikinci kitabı ''Şamanın Kadın Çemberi''nin önsözünde etkileyici yazısıyla şu sözleri söylüyor; ''Bu kitap tacize, tecavüze uğramış, darp edilmiş, kırılmış, sindirilmiş, sesi kısılmış, her şeye rağmen meşalesini, ilmini, ışığını, çığlığını sonsuzluğa kadar korumuş tanrıçanın eşsiz kızlarına yazılmıştır.''



Felis Kohen, tüm kadınlarımızı güçlendirerek, kendilerinin dışında etraflarındaki diğer kadınlara da destek olacakları bir yoldan çıkarak kaleme aldığı Şamanın Kadın Çemberi kitabında şifalı bir alanda atölye çalışmalarının da alınabileceği bir çatı oluşturuyor.



Doğanın döngüsünden ilham alacağınız bu çemberde kız kardeşlerinizle birlikte yerinizi alarak, kalbinizi sonsuz şefkate açabilirsiniz.



Şamanın Kadın Çemberi, 20 Şubat tarihi itibarıyla tüm kitapevlerinde Destek Yayınevi etiketiyle satışta.

https://www.dr.com.tr/kitap/samanin-kadin-cemberi/felis-kohen/basvuru/kisisel-gelisim/urunno=0002103870001

https://www.instagram.com/felis_kohen?igsh=MWdqdDJ0eTV5OTNlcg==

https://www.instagram.com/urbanshamansacademy?igsh=aGVheTR4aXYyYXhk

https://www.youtube.com/watch?v=lwLXB9YXNrI&list=PLAQA0fuO-ULdkDEyfqYgmwfGAZSg1OwK6

HAFTANIN KEŞİF OYUNU: ‘‘APARTMAN SAHNE’DEN “EŞYALI KİRALIK’’

Ali Cemre Usta’nın nazik davetiyle hem Apartman Sahne ile tanıştım hem de Eşyalı Kiralık oyunuyla. Kendisine teşekkürü borç bilirim. Küçücük ama sıcacık bir sahne olmuş Apartman Sahne. Adından da anlaşıldığı üzere bir apartmanın girişinde. Tiyatronun her yerde olma fikri beni her zaman büyülüyor ve bir o kadar da mutlu ediyor. Güzel hayallerle çıkılan yolculuklara unutulmaya yüz tutan samimiyeti de katınca harika bir harman ortaya çıkıyor. Yüzü gülen, sevdiği işi yapmanın verdiği mutlulukla işine sarılan insanlarla karşılaşıyorsunuz. İşte henüz oyuna girmeden bunu hissettim o küçücük mekânda…

Sonra sahneye geçtik… Seyirci ile iç içe bir yolculuk… Bizi bu acımasız hayatın içinden birkaç saat koparacağına emin bir yolculuk… Gelelim oyuna… Oyun bir kadın kalemi. O yüzden benim için ayrı bir noktada. Zira kadın yazarların çoğalmasını canı gönülden destekliyorum. Ki olmalı da… Oyun sizi danslarıyla, kıyafetleriyle 90’lara fırlatıyor. Nedense orada kalmayı çok istedim. Şu anki kaotik düzendense o zamanın saçma kıyafetleri içinde, gene bir o kadar saçma olan dansları ölene kadar yapabilirim gibi geldi. Zannımca hepimizde benzer duygular oluştu. Çıkarken herkesin yüzünde o saçma özlem dolu bakış kalmıştı…

“Sen de benden uçmayı öğrenmek istiyorsun.”

Arkadaşların enerjisi harikaydı. Hepsini can-ı gönülden kutluyorum. Eylül ayında 2. Sezonuna merhaba diye “Eşyalı Kiralık” Apartman Sahne’nin beşinci yapımı.

“Eşyalı Kiralık”, Sıla Erkan’ın yazıp yönettiği ve 2022 şubat ayında prömiyer yapan “Çekil! İtme Beni” adlı oyunla başlayan üçlemenin üçüncüsüdür. “Çekil! İtme Beni” de mekânsız, zamansız bir dünyada gördüğümüz bu beş kişiyi “Eşyalı Kiralık” ta ters dubleks bir evin salonunda görüyoruz. Oyun, büyüyememe hallerimizi bir sitcom estetiği içinde anlatıyor. 90’lı yıllar... Bir kanepe... Ve o kanepeden dünyaya bakan biraz kırgın, biraz yarım ve kabuğunu çatlatmayı bekleyen beş kişi.

Eski günleri hatırladık birden.

Şimdi değil büyüyünce

Yıl başında

Arada saklanıyorum buraya.

Lisede başka bir adamdın oğlum sen.

Ilık. Yatmadan içtiğim süt gibi, yumuşacık.

Keser mi lan bu?

İflah olmaz bir romantik.

Rüya görüyorum en çok da uçtuğum...

Ama unutamıyorsun işte.

Lise aşkım

Ilgar geldi seni soruyor. Ilgar?

Kim?

OYUNUN KÜNYESİ

Yazar-Yönetmen: Sıla Erkan

Dramaturg: Nagihan Gürkan

Yönetmen Yrd.: Hatice Düştegör

Sahne ve Kostüm Tasarımı: Ceren Yılmaz

Işık Tasarımı: Eray Tuzcuoğlu

Ses Tasarımı: Nidal Aras

Afiş Tasarımı: Rüya Erkan Öcek

Işık Kumanda: Murat Başcı

Ses Kumanda: Rüya Erkan Öcek

Koreografi: Sıla Erkan

Vokal Koçu: Onur Şimdi

Hareket Danışmanı: Altay İcimsoy

Oyun Fotoğrafları ve Teaser: Metehan Bayburtlu

Yapım: Apartman Sahne

Oyuncular: Çağlar Çeliköz, Beria Peren Uçar, Sarper Özcan, Sıla Erkan, Soner Cuger

Oyun Asistanı : Ali Cemre Usta

ÖDÜLLER

23. Direklerarası Seyirci Ödülleri 2023

“Umut Veren Genç Kadın Oyuncu”-Beria Peren UÇAR

Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri 2023

“Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu”-Sıla ERKAN

Ekin Yazın Dostları Jüri Ödülleri 2021-2022-2023

“Yılın Genç Yeteneği”-Beria Peren UÇAR

Galatasaray Üniversitesi EN Ödülleri 2023

“En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Sanatçısı”-Beria Peren UÇAR

MART TAKVİMİ

07 Mart Perşembe 20:30 BABA Sahne

23 Mart Cumartesi 16:00 Apartman Sahne

“Eşyalı Kiralık”, yeni sezon gösterimlerinin biletlerini “www.tiyatrolar.com.tr “dan temin edebilirsiniz.

HAFTANIN KEŞİF ŞARKISI: ‘‘CAN KOÇ'UN YENİ TEKLİSİ “SANA ANLATMADIM HİÇ’’

Gökyüzünü Tutamam isimli şarkısıyla yakaladığı başarının ardından üretimlerini sürdüren Can Koç'un “Sana Anlatmadım Hiç" isimli yeni teklisi 23Şubat’ta Warner Music Türkiye dağıtımıyla dinleyiciyle buluştu.



“Sana Anlatmadım Hiç” Can Koç'un duygu yüklü ve samimi dünyasına açılan yepyeni bir pencere. Şarkı, biri Extended olmak üzere iki versiyondan oluşuyor. Şarkının söz ve müziği, tıpkı diğer eserlerinde olduğu gibi Can Koç'a ait. Düzenlemede ise Can Koç ve Safa Hendem birlikte yer alıyor. Prodüktör koltuğunda ise yine Safa Hendem'i görüyoruz.



Ufuk Çavuş'un yönetmenliğinde çekilen siyah beyaz klip ise şarkının atmosferini sade ama etkileyici bir şekilde yansıtıyor.



Can Koç, şarkıyı şu sözlerle özetliyor: "Bu şarkı esasında, anlatılmamışın yükünü üzerinden atmaya çalışan bir şiirdi. Ama her anlatılmayanda olduğu gibi, bu yük insanın üzerine düşüyor, altında bırakıyor."



Can Koç’un 2021 yılında yayınladığı alternatif rock türündeki teklisi “Gökyüzünü Tutamam”, dijital platformlarda toplam 250 milyonu aşan dinlemeye ulaştı ve 2022 yılının en çok dinlenenleri arasında ilk sıralarda yer aldı. Dönemin popüler dizilerinde birçok kez kullanıldı.

“Sana Anlatmadım Hiç” 23 Şubat'ta tüm dijital platformlarda Warner Music Türkiye dağıtımıyla dinleyiciyle buluştu.