Herkese Selam Olsun. Bugün günlerden 14 Şubat. Dünya Sevgililer Günü… Wikipedia’ya göre: ‘Şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, ocak ayı ortası ile şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmış.’ Bunun dışında eminim Aziz Valentine vakasını da duymuşsunuzdur. Merak edenler, Wikipedia’ya bakabilir.

İsminin nereden geldiğine dair birçok tahmin, efsane dilden dile dolaşıyor. 14 Şubat nasıl sevgililer günü oldu, bilemem. Ama ne olursa olsun, en azından yılın bir gününün aşka, sevgiye ayrılmış olması da bence çok kıymetli. Muhakkak böyle bir günden nemalanmak isteyen kapitalist bir sistem var. Hoş, olmadığı yer yok. Elbette unutmamalıyız ki, sevgimizi göstermenin her zaman sonsuz yolu var. Yeter ki, isteyelim… Herkese harika bir 14 Şubat diliyorum. Her şeyi sevin, taşı bile, toprağı bile. Hepsinin size verdiği enerjiyi görün, kabul edin, sevin. İçinde saf sevgi olan insandan zarar gelmez. Buna şüphem yok.

Havada bu kadar aşk kokusu varsa, Nazım Hikmet’in ‘Seviyorum Seni’ şiiri harika gider…

SEVİYORUM SENİ

Seviyorum Seni Ekmeği Tuza Banıp Yer Gibi

Geceleyin Ateşler İçinde Uyanarak

Ağzımı Dayayıp Musluğa Su İçer Gibi,

Ağır Posta Paketini, Neyin Nesi Belirsiz,

Telaşlı, Sevinçli, Kuşkulu Açar Gibi,

Seviyorum Seni Denizi Uçakla İlk Defa Geçer Gibi.

İstanbul’da Yumuşacık Kararırken Ortalık

İçimde Kımıldanan Bir Şeyler Gibi,

Seviyorum Seni “Yaşıyoruz Çok Şükür!” Der Gibi.

Nazım Hikmet

Haydi geçelim keşiflerime… Bu hafta 14 Şubat etkinlikleri her yerde…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF 14 ŞUBAT ETKİNLİKLERİ:

14 Şubat için ülkemizin birçok yerinde farklı etkinlikler düzenleniyor. Ben sizin için bazılarını seçtim. Ama emin olun çok fazla alternatif var. Geri kalanları Instagram’da @ebruylakesfet sayfamdan bulabilirsiniz.

İBB 14 ŞUBAT KONSERLERİ

Sevgili hocam Zeynep Dadak’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, değerli arkadaşım Sezgi Mengi’nin rol aldığı ‘Ah Gözel İstanbul’ da bu etkinlikler çerçevesinde Beyoğlu Sineması’nda saat 14’de sizlerle olacak.

Tüm konserler saat 20’de başlıyor. Üstelik tüm etkinlikler ücretsiz.

· ‘Tuna Kiremitçi&Eda Baba’ İbb Başakşehir Kültür Merkezi

· "Livaneli Orkestrası Ve Nurdan İpek" İbb Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi

· "Can Gox" İbb Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi

· "Mazhar Alanson" İbb Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

· "Rana Türkyılmaz" İbb Şile Kültür Merkezi

· "Tuğkan & Sena Şener" İbb Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

· "Fatih Erkoç" İbb Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

· "Emsal" İbb Çengelköy Yaşam Merkezi

· "Ayşegül Aldinç" İbb Cem Karaca Kültür Merkezi

· "Bülent Ortaçgil" İbb Bülent Ecevit Kültür Merkezi

· "İlhan Şeşen" İbb Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

‘‘SEVDA TÜRKÜLERİ’’

Solistler: Gökhan Temur, Mustafa Gökay Ferah, Orçun Bora Kurtoğlu, Çimen Yalçın, Sultan Kapanoğlu, Sibel Beğde

Türkülerimiz pek çok sosyal yaşantıyı konu edinmiştir. Aşk sevda şiirin ve musikinin içerisinde en önde gelmektedir. Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Arzu ile Kamber, Leyla ile Mecnun vs üzerine söylenmiş şiirler ve türküler oldukça yaygındır. Sevgiye ve aşka dair konularda sevgiliye kavuşmak zordur. Hasret kalınır, gurbet, sıla yurt edinilir. Gönüle dolan sevdayla, seher vakti kapılar çalınır. Yunus misali Aşktan kana boyanır, yaban ellere düşülür... 14 Şubat Sevgililer Gününe ithafen hazırlanan çok değerli solistlerin yer aldığı, sevda ve aşka dair türküler konserini Şef Uğur Kaya yönetecek...

Mekân : AKM Tiyatro Salonu

Saat : 20.00

‘‘AŞK’A DAİR’’

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, aşk’a dair bestelenmiş eserlerden oluşan seçkin bir konser repertuvarı ile 14 Şubat akşamı Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Mekân : Kadıköy Süreyya Operası

Saat : 20.00

Biletler, Biletinial.com'dan satılmaktadır.

‘‘MASTERPİECE GALATA RESİM- DOLUNAYDA YÜRÜRKEN’’

Sanat, müzik ve keyfin bir arada olduğu Masterpiece etkinlikleri, sizlerle buluşmaya devam ediyor.

"Keyifli bir ortamda güzel müzikler eşliğinde, sonunda kendinizi bile şaşırtacak yağlıboya tablolar yapabilirsiniz. Daha önce resim yapmış olmanıza gerek yok, hatta yapmamışsanız çok daha keyifli olabilir. Masterpiece bir resim kursu değil, resim ile dolu geçireceğiniz bir keyif seansı. Sanatçıların adım adım yönlendirmeleri ile seçmiş olduğunuz eseri tamamlayacak ve etkinlik sonunda evinize, ofisinize götürüp asabileceğiniz, arkadaşlarınıza hediye edebileceğiniz size ait bir yağlıboya tablonuz olacak.

Beyoğlu Galata'da sizleri bekliyorlar. Etkinliğe ilişkin gerekli tüm malzemeleri onlar sağlıyor. Sizin tek yapmanız gereken en sevdiğiniz içeceği alıp gelmek! Sevdiğinizle beraber sanat konuşup, tablolar yapıp, güzel anlar biriktirebilirsiniz.

Biletler, Biletix.com'da satılmaktadır. Etkinlik 19’da başlayacak.

HAFTANIN KEŞİF YARDIM KONSERİ: ‘‘GÜLLÜK MUTLU KUYRUKLAR YAŞAM EVİ YARARINA’’

ŞARKILAR SOKAKTAKİ CANLAR İÇİN SÖYLENİYOR…

Özdem Çevik & Meltem Aslantaş’ın Trump Sahne’deki sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güllük Mutlu Kuyruklar Yaşam Evi yararına vereceği yardım konserine tüm dostlarımızı bekliyoruz.

Sanatçılar şarkılarını bu yıl da yine mutlu kuyruklar için seslendirecekler…

Yaşam evindeki hayvanlara mama ve barınma sağlayabilmek için konserler yapıyor, sokaktaki canlarımızı sahipsiz bırakmıyorlar. Bu konsere giderek siz de mutlu kuyruklara destek olacaksınız.

DÜNYAYI DAHA YAŞANIR HALE GETİRMEK İÇİN BİRBİRİMİZE İHTİYACIMIZ VAR!

Konser, solist ve hayvan sever Meltem Aslantaş’ın sponsorluğunda yapılacak olup, ETİ’nin desteği ile de taçlanacak.

Sanat yönetmenliğini Özdem Çevik’in yapacağı konsere katılım gösterecek olan herkese şimdiden teşekkürler.

Kapılarını saat 20.00’de açacaklar…Şef Orhan Beydanol’un yönetiminde müzik diyecekler

Sahipsiz hayvan yoktur. Hepimizin sorumluluğundalar...

Tarih : 15 Şubat, Perşembe

Mekân : Trump Sahne / Mecidiyeköy

Mecidiyeköy Yolu Caddesi