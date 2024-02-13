Anadolu da bir tabir vardır “taş yerinde ağırdır” diye gerçi Anadolu dediğimizde İstanbul dışında bir yer söylüyormuş gibi algılanıyor ama ben bunu yurt anlamında söylüyorum.

Ne demek, taş yerinde ağırdır? Açıklayalım…

Örneğin bir insan ait olduğu bir yerde değer görür ve kendi değerini ancak orada ortaya çıkarabilir, yani tanındığı ve bildiği yerde değer görür. Kendi çevresinden ayrıldığında onu bilmeyenlerin arasında anlamsızdır. İşte bir şeyin kıymetinin karşılığını almak istiyorsak, onu anlamından ayırmamak lazım. Düşünün ki; paranın geçmediği bir yerde çuvalla paranız olsa ne yarar? Tıpkı bunun gibi.

İşte dün akşam sayın Santos, kariyerinin neredeyse tamamına yakınında 10 numarada oynamış, çok az bir bölümünde ise solda oynamış Ernest Muci’yi sağda oynatarak oyuncunun verimini yok etti.

Orta sahanın gerisinde yer alan Amartey, Gedson ikilisi önüne; sağda Muci, solda Cenk ve ilerde Semih’e görev veren Santos, yaptığı bu 4-2-3-1 dizilişiyle oyuncunun etkisini azalttı. Oysa 10 numarada Muci ve santrfor Semih ikilisi çok efektif bir oyun ortaya koyabilirdi.

Merkezden beslenemeyen forvetler, uzaktan şutlarla gol bulamayan bir Beşiktaş varken. Santos bunu neden yaptı anlamak imkansız!

Arnavut yıldız Muci, sağda oynamasına rağmen, birebirlerde yaptığı çalımlarla ve şık hareketlerle bir yıldız olduğunu apaçık gösterdi. Oyuncuyu sağda kullanan Santos ise onun yeteneklerinden faydalanmak yerine onu sahaya maalesef hapsetti.

Sen hiç kendini başka yerlerde kanıtlamaya çalışma Muci, çünkü taş yerinde ağırdır!

Şunu gördük ki; Ernest Muci, Joe Worral ve Al-Musrati oldukça hazır gelmişler. Hemen sahaya çıktılar ve oynadıkları süre boyunca da olumsuz bir izlenim vermediler. Beşiktaş’ın yeni transferleri taraftarı oldukça heyecanlandırmışken ve üstelik ilk maçlarında skor bulma ve coşkuyu yükseltme şansları varken bunu yapamazsınız sayın Santos!

Bu taraftar sizden hücum planı bekliyor…

Böyle futbol izlemek istemiyor!

Beşiktaş savunma yaparak maç kazanamaz. Beşiktaş saldırır. Kara Kartal böyle uçamaz Santos. Bu oyun planının tutmayacağını birileri hocaya bir an önce söylemeli.