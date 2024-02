Herkese Selam Olsun... Cesurum, bulutlar kadar cesurum... Seni göğe kadar sevmek var işte o tek kusurum... - Can Bonomo

Sevgili Can’ın şiir kitabından bir mısrayla başlamak istedim bu hafta… Keşke tek kusurumuz, sevgimiz olsa…

Bu hafta birçok keşfim var…

Keyifli okumalar…

HAFTANIN KEŞİF ALBÜMLERİ:

‘‘CAN BONOMO’DAN ‘KARA KONULAR’’’

Sevgili Can ile 2018 yılında bir projede çok kısa çalışma imkânı buldum. Dilerim, günün birinde beyaz perdede o projeyi görmek nasip olur. Hem çalışma disiplinine hem de mütevazılığına hayranım. Bu ülkede yetişmiş nadir sanatçılardan biridir. 10 parmağında 10 marifeti vardır. Çok güzel şiirleri vardır. Çok da iyi resim yapar. Senaryo doktorudur. Müzisyenliğine zaten söylenebilecek hiçbir söz yok. Her yönüyle dopdolu biridir Can Bonomo…

Geçtiğimiz hafta harika bir albüm çıkardı.

“En çok uğraşıp çaba sarf ettiğim albüm oldu.”



Can Bonomo’nun Kara Konular adlı altıncı stüdyo albümü 16 Şubat’ta dinleyicileriyle buluştu.



Can Bonomo'nun yaklaşık üç yıldır üzerinde çalıştığı ve 16 Şubat'ta yayımladığı Kara Konular albümünde 12 şarkı yer alıyor.



Bonomo albümünde, Mabel Matiz ile iki, Melike Şahin ile bir ve Gökhan Özoğuz ile bir şarkıda düet yapıyor. Albümde, sözü ve bestesi Mabel Matiz imzalı düet şarkısı dışındaki tüm şarkıların söz ve bestesi Bonomo’nun imzasını taşıyor.



Albümdeki şarkılarda Bonomo’ya eşlik eden diğer isimler ise dostları Nova Norda, Serkan Keskin, Sarp Apak, Bengi Apak, Engin Öztürk ve Melikşah Altuntaş.



Dört farklı stüdyoda, Can Saban, Kaan Arslan ve Sabi Saltiel'in prodüktörlüğünde kaydedilen albümün çıkış şarkısı, albüm ile aynı ismi taşıyan Kara Konular.



Kara Konular’ın Mehmet Ali Ergin yönetmenliğinde çekilen klibi, albümle aynı anda, izleyicilerle buluştu.

Can Bonomo, albümün fotoğraf çekimi için Burak Şimşek objektifine poz verdi.

“Bu albümü Canım Annem Güneş'e, Güzel Sevgilim Öykü'ye, Biricik Oğlumuz Roman'a ve Değerli Ustam İskender'e” ithaf ediyorum.” notunu düşen Can Bonomo yeni albümü için “Kara Konular, bugüne kadar üzerine en fazla uğraşıp çaba sarf ettiğim albüm oldu. Söz ve müziklerini yazmaya başlamamdan itibaren üç senelik bir yolculuk bu. Öyle ki bu albüme başladığım zaman baba bile değildim. Bu albümde beni yalnız koymayan güzel dostlarımın da emeği çok büyük. Albümü bu kadar sevmemin sebeplerinden biri de bu sanıyorum. Hayranı olduğum Gökhan Özoğuz, Mabel Matiz ve Melike Şahin'le stüdyoya girip şarkılarımı birlikte söylemek hiçbir zaman unutmayacağım muazzam bir deneyimdi. Yetenekli ve güzel dostlarım Nova Norda, Bengi Apak, Sarp Apak, Engin Öztürk, Melikşah Altuntaş ve Serkan Keskin'in de seslerini duyacaksınız bu albümde. Bu albüm bizim albümümüz çünkü. Keyifli dinlemeler...” dedi.



1 Mart’ta İstanbul DasDas’ta albüm lansman konserlerinin ilkini gerçekleştirecek sanatçı, 6 Mart’ta Ankara Jolly Joker’de ve 15 Mart’ta İzmir Hangout PSM'de yeni albümünü dinleyicileriyle ilk kez canlı olarak buluşturacak. İzleyicilerine lansman turnesine özel sürprizler hazırlayan Can Bonomo, Kara Konular albümünde kendisine eşlik eden bazı dostlarını İstanbul konserinde de ağırlayacak.



Can Bonomo'nun yepyeni albümü Kara Konular, 16 Şubat’tan itibaren tüm dijital platformlarda.

https://www.youtube.com/watch?v=VrttVAX3HSM&list=PLjD9Dkv4gz0W2NP6BXe0xZMhfx_CFgktO

‘‘MAVİ'DEN ALBÜM ÖNCESİ SON TEKLİ: GÜLLER YAĞAR’’

MAVİ'NİN YENİ ALBÜMÜ NİSAN AYINDA DİNLEYİCİ İLE BULUŞACAK!





Hip Hop/Pop ve Rock gibi farklı müzik türlerinde üretimlerini dinleyici ile buluşturarak kendine özgü bir tarz yaratan ve dijitalde büyük bir dinleyici kitlesine hitap eden Mavi, Nisan ayında yayımlayacağı yeni albümünden bir tekliyi daha Warner Music Türkiye etiketiyle dinleyicilerle buluşturdu.

Sen ve Yıldız, sadece rüyaydın ve Labirent teklileri ile pop-rock ağırlıklı çalışmalar sunan ve müziğindeki değişimin sinyallerini veren Mavi, Nisan ayında yayımlanacak albümünden önce albümde yer alan Güller Yağar teklisini de önden yayımladı.



Pop-rock tınılarının ağırlıklı olarak hissedildiği şarkıda yer alan rap kısmı ise Mavi'nin geçmiş çalışmalarına göz kırpıyor.



Söz ve müziği Mavi'nin kendisine ait olan Güller Yağar şarkısının prodüktörlüğünü Deniz Can, Arda Deniz ve Mavi birlikte üstleniyor.



Stili ile de dikkat çeken Mavi'nin Güller Yağar şarkısı ile bir bütün oluşturan yeni fotoğrafları ise Emir Sadi Özsoy tarafından bu proje özelinde çekildi.



Mavi'nin albümden önce yayımlanan son teklisi Güller Yağar, 16 Şubat tarihinde Warner Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımda!

https://www.youtube.com/watch?v=xvRHU_aAnXA

HAFTANIN KEŞİF KİTABI: ‘‘BİR GELİNİN GÜNCESİ, LEYLA’NIN SIRLI DÜNYASI’’

Değerli insan, canım öğrencim Melek Yenigün’ün 2. Romanı Lora Yayıncılık’tan ‘Bir Gelinin Güncesi, Leyla’nın Sırlı Dünyası’ çıktı. Bu yolda emin adımlarla ilerlemesinden dolayı kendisiyle gurur duyuyorum. Başarıları daim olsun… Kalemine, emeğine sağlık güzel insan…

“Bir Gelinin Güncesi” Leyla’nın Sırrı Dünyası kitabımın ismi sosyal medyada sürekli kendine yer bulması beni gururlandırıyor ve bundan mutluluk duyuyorum.

Melek hanım yeni kitabıyla alakalı şunları söyledi: “Çocukluk anılarım, sevdiklerimle çıktığım yolculuklardan bugününe kadar duygulandırıcı deneyimlerden ilham alarak kurguladığım “Bir Gelinin Güncesi” Leyla’nın Sırlı Dünyası ikinci kitabım Leyla’nın hayallerinin ötesinde bir güzelliği ve yaşamın büyülü anlarını keşfetmenin hikayesidir. Mükemmelliğe giden yol tutkudan geçer. Umarım bu hikâye, herkesin kendi anılarını keşfetmesine ve geçmişin getirdiği güzellikleri hatırlamasına yardımcı olur.”

KİTABIN KONUSU :

Küçük yaşta gelin olarak geldiği konaktan ayrılmaya karar veren Leyla, pembe tonlu flamingoların dansı gibi zarif bir adım atar. Beklenmedik bir kuyruklu yıldızın parıltısı, Leyla’nın dünyasını aydınlatır ve ona yeni bir başlangıç fırsatı sunar. Leyla, içsel mücadeleleriyle yüzleşirken, pembe tonlu flamingoların sakin güzelliğini ve gökyüzündeki kuyruklu yıldızın umut verici ışığını takip eder.

Gizli bahçe Leyla’nın Sırlı Dünyası; sırları, içsel dönüşümü ve aşkın büyüsüyle dolu unutulmaz anıları içerir. Leyla’nın hayallerin ötesinde bir güzelliği ve yaşamın büyülü anılarını keşfetmesinin hikâyesidir.

Trendyol ve Flora kitapta satışa açıldı.

HAFTANIN KEŞİF PERFORMANSI: ‘‘BLINDATE; DAMA DAMA’’

"...BAZEN ANLIK BIR TEPKI YARATIRKEN DÜŞÜNECEK ZAMAN YOKTUR; BU DURUMDA TEPKİ BEDENİN KENDİLİĞİNDEN, DAHA GERÇEK VE İÇSEL, İÇGÜDÜSEL BİR YERDEN GELİR. İŞTE BU AN, SONUÇLARIN SANATÇIYI BİLE ŞAŞIRTAN İLGİNÇ VE BEKLENMEDIK YERLERE GİDEBİLDİĞİ ANDIR."

Dans ve müziğin, yeni medya ve metnin buluştuğu performans "Blindate"ın müzik direktörlüğünü Taylan Aygar, görsel tasarımlarını da Ataman Girişken üstleniyor. Sanatçıları anda kalarak risk almaya ve cesur kararlar vermeye zorlarken, seyirciyi de sürece tanıklık etmeye ve kimi zaman katılmaya cezbeden bu disiplinlerarası gösterinin sürpriz isimleri arasında tiyatro sanatçısı Ali Poyrazoğlu, bir eseriyle yaratıcı sürece ve geceye katılacak çağdaş sanatçı Seydi Murat Koç ve Opera Sanatçısı Ceren Aydın da var. Yetenekli, genç ve dinamik uluslararası dansçı kadrosunun doğaçlama performanslarının yanı sıra RAu’nun yurtdışı festivallerinde gösterilen ve çok beğeni toplayan repertuarından bölümler de yer alacak. Company RAu’nun Kadıköy Boa Sahne’nin prodüksiyon desteğiyle gerçekleştirdiği bu performans İtalya, Avusturya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen dansçılar ve İstanbul merkezli çalışan dans sanatçılarının oluşturacağı eşsiz sinerji, bu gösteriyi kaçırılmayacak bir performansa dönüştürüyor.

TEK SEFERLİK ÖZEL BİR GÖSTERİMDİR.

"Blindate" Korhan Başaran tarafından New York'ta yaratılmış multidisipliner bir konsepttir. İlk kez 2010 yılında Metro Baptiste Church'te tasarlanan ve sezonlar boyunca birçok kez sahnelenen "Blindate" her sergilendiğinde büyük ilgi gördü. 2024’teki ilk versiyonunda, "Blindate: Dama Dama" adını sayıları hızla azalan Alageyikin Latincesinden -Dama Dama- alıyor. Bu performans ile Anadolu'da tehdit altında olan türlere de dikkat çekmeyi umuyoruz. Company RAu, "Blindate: Dama Dama" ile WWF –Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’nın doğa koruma çalışmalarına destek veriyor.

Kadıköy Boa Sahne'nin katkıları ve Avusturya Kültür Ofisi'nin destekleriyle gerçekleşecek bu performans tek seferlik özel bir gösterimdir.

Blindate : Dama Dama 26 Subat, Saat 20:30'da Alan Kadikoy'de.

Bilet link: https://tiyatrolar.com.tr/tiyatro/blindate-dama-dama