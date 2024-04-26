Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Galatasaray, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı.
İlk yarı
1. dakikada sağ kanatta Balotelli'nin ara pasında topla buluşan Mendoza'nın ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci Muslera uzanarak topu kornere çeldi.
12. dakikada sağ kanattan atılan pasla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem Demirbay'ın şutunda, top direkten geri döndü.
17. dakikada orta sahadan atılan pasla topu süren Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, top kaleci Magomedaliyev'den döndü.
25. dakikada Mertens'in ceza sahasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Magomedaliyev meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.
26. dakikada Mendoza'nın şutunda savunmadan dönen topu sol çaprazda önünde bulan Balotelli'nin ceza sahası önünden şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi
37. dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında savunmanın arkasına sarkan Yusuf Barasi'den önce kalesini terk edip ceza sahasına dışına çıkan kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
49. dakikada Mendoza'nın şutunda Muslera'dan dönen topu önünde bulan Balotelli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
53. dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in ceza sahası önünde rakibinden çıkardığı topla buluşan Ziyech'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Magomedaliyev'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanattan ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Mendoza, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa dokundu ama Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
63. dakikada Adana Demirspor'un hızlı hücumunda sağ kanatta Mendoza'nın pasıyla ceza sahasına giren Yusuf Barasi'nin vuruşunda, top kaleci Muslera'dan geri döndü.
64. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Kerem Demirbay rakibini geçtikten sonra dar açıdan ceza alanı içinde son çizgiye yakın bir yerden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2
90+1. dakikada Galatasaray 3'üncü golü buldu. Mertens'in sol kanatta ceza sahası içinde penaltı noktasına pasında Icardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3
Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, maçtan 3-0 üstün ayrılan taraf oldu.