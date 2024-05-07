Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduklarını belirtti.

Bundan sonraki süreçte ligde kalmaya çalışacaklarını dile getiren Belözoğlu, "İki ayaklı maçlar sonunda Ankaragücü ne yazık ki oyununun karşılığı olan finale kalamadı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Takımım adına üzgünüm. Oyuncu grubunun tek yapması gereken Ankaragücü camiasına yakışır şekilde ligde kalarak sezonu bitirmek. Beşiktaş'ı tebrik ederim." diye konuştu.

Finali hak eden taraf olduklarını vurgulayan Belözoğlu, şöyle devam etti:

"Devamlı dibi yaşayıp oyunun karşılığını alamayıp oyunculara bunu anlatmak kolay değil. Bu sezonun sabırsızlıkla bitmesini bekliyorum. Benim için çok yorucu bir sene oldu. Devamlı oyuncuları ayağa kaldırmaya çalışmak onlar için de kolay değil. Oyunlarının karşılığını alamıyorlar ama futbol böyle bir oyun. Skor almak, geldiği zaman pozisyonu değerlendirmek gerekiyor. Bence finali hak eden taraftık."

Beşiktaş'ın orta saha merkezinin çok güçlü olduğunu aktaran Belözoğlu, "Oyunun kurulumunu bekler üzerinden savunma arkasına koşularla ya da diğer bağlantılarla yapmaya çalıştık. Merkezde bazen doğaçlama oyuncuların kendi tercihi olabiliyor. Bu da benim sorumluluğum. Bir mağlubiyeti bir oyuncu üzerine hiçbir zaman yüklemem." değerlendirmesinde bulundu.

Belözoğlu, kendisine ve oyuncularından Atakan'a edilen küfürlerle ilgili bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Benim sözlerimin bu ülkede çok değeri var ya da yok bilmiyorum herkesin annesi var. Beşiktaş taraftarları evlerine gittiğinde annelerinin ellerini öpebilirler. Ben bu ülke için 100'den fazla A Milli Takım forması giydim. Canları sağ olsun demeyeceğim ama benim yerime annelerinin ellerini öpebilirler."

Belözoğlu, ligde kalma barajının 42 puan olacağını düşündüğünü ve kendilerinin en az 1 galibiyete ihtiyaç duyduğunu da sözlerine ekledi.