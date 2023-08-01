Zaman dediğimiz kavramı kendimize kullanırsak doğru yönetmiş oluruz. Zamanın hızlı akmasını olumlu hale getirmeye çalışalım… Her şey daha kolaylaşacak ve işin içinden çıkılır hale gelecek. Bu yüzden zaman kavramını çok fazla zamana yaymamalıyız. Biz ne kadar esnek olursak hayat bize o kadar gülümseyecek.

Roy Chansior bir sözünde “Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler.” Bu söze bakarsak zamanı doğru yönetirken dikkatsiz, özensiz davranırsak eğer yaptığımız her şey boşa gider. Bu yüzden zamanı yönetirken zaman tasarrufu ederken yaptığımız şeyi değersizleştirmiş oluruz. Yaptığımız şeyleri değerli hale getirmek istiyorsak en önemlisi kendimize dikkatli ve daha özenli olmalıyız.

Kendimize zaman ayırdığımız zaman, öz bakımımıza önem verdiğimiz zaman her şey birden bulanık sudan şeffaf suya döner. Şeffaf bir suyla mücadele etmek her zaman daha kolaydır ve bu tamamen bizim elimizdedir. Zamanımızı en çok kendimize ayıralım ki bulanık suda mücadele etmeye çalışmayalım. Böylelikle;

Aslında zaman bizim işimizi kolaylaştırıyor. Doğru insanlar üzerinde etkisini gösterebilirsek gereksiz mücadelelerle önümüze engel koymamış oluruz. Hayvan dostlarımızın başını okşarsak, önlerine bir kap su koyarsak zamanımızı güzel bir şeye vesile olarak harcamış oluruz. Sigmund Freud bir sözünde dediği gibi “Bir kediyle geçirilmiş zaman asla vakit kaybı değildir…”

Zamanımızı kendimize kullanırsak göreceğiz ki her şey istediğimiz gibi olacak. Zamanınızı kullanırken bencil olun, özenli olun, dikkatli olun.