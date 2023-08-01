Futbol ailesinin her zaman hedef tahtasındaki isimleridir hakemler. Oldum olası tepkilerin odağındaki isimlerdir onlar. Kimi zaman, kulüplerin ‘istenmeyen adam’ ilan ettiği, kimi zaman da, ‘ağzıyla kuş tutsa’ taraftar gruplarının hakarete varan eleştirilerine muhatap olurlar.

Ali Palabıyık ta, sözünü ettiğim eleştiri bombardımanlarından nasibini alan bir isim. 2012-13 sezonunda Mersin İdman Yurdu İstanbul Büyükşehir Belediye maçıyla düdük çalmaya başladığı Süper Lig’de, kısa zamanda dikkatleri üzerinde topladı. Türk hakemliğinin en önemli ismi Cüneyt Çakır’ın tahtına oturacağı öngörülen, MHK’nın aydınlık yüzü olarak lanse edilen Palabıyık, aradan geçen yıllar içinde sık sık yaptığı fahiş hataların faturasını, erken sayılabilecek bir veda ile ödedi.

Palabıyık en sonuncusu, geçtiğimiz yılki Altınordu Bandırmaspor maçındaki büyük hatasıyla birlikte, arkasındaki tüm destekleri yitirip kaçınılmaz sona adeta mecbur bırakıldı. O maçtaki hatanın faturasını üç ay kadar maç verilmeyip, sezonu bitirilerek ödettirilen Palabıyık, bu sezon da akıbetinin pek iç açıcı olmadığını görmüş olsa gerek, dilekçesini verip, hakemliği bıraktığını açıkladı.

FIFA kokartlı hakemi gözden düşüren iki taneçok önemli hata vardı. Bunlardan biri, 2017 yılında Gürcistan’da yapılan U19 Avrupa Şampiyonası’ndaki Çekya-Portekiz grup maçıydı. Bu karşılaşmada kural hatası yapan Palabıyık ilk büyük golü o maçta yemişti. Yaptığı hata sonucunda, her iki takımı da, UEFA’yı da çileden çıkaran Palabıyık’ın yaptığı kural hatasının, ortalığı kökten karıştırmamasının nedeni, maçın U19 kategorisinde olması ve ilgi düzeyinin oldukça düşük olmasıydı.

Son iki sezonda Ali Palabıyık maalesef skandal maçlar yönetti. 2021’de 3-3’lük Beşiktaş-Adana Demirspor, ve Rizespor-Galatasaray, 2022’de Kocaelispor-Altınordu, Antalyaspor-Adana Demirspor ve Galatasaray-Alanyaspor ve geçtiğimiz sezon Adana Demirspor-Fenerbahçe maçlarında ses getiren hatalara imza attı. Özellikle Adana’daki karşılaşma sonrası Fenerbahçe’nin çok sert eleştirdiği Palabıyık, MHK tarafından yaklaşık 3 ay kızağa çekildi.

Fenerbahçe’nin haksız denemeyecek tepkileri sonrasında TFF de Ali Palabıyık’ın hata yaptığına karar vererek ipini çekti.

Ve sonuç, Palabıyık’ın verdiği istifa dilekçesini kabul ettiğini açıklayan TFF’nin, Palabıyık’a ettiği teşekkür metniyle sona erdi. Yani hatasıyla sevabıyla, Türk hakemliğinde Ali Palabıyık dönemi sona erdi.

Aldığı ahlarla da olsa bundan sonraki yaşamı umarım ‘mutlu-mesut’ geçer.

Hoşçakalın…