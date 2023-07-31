Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği YAFEM, 26 yıldır aralıksız olarak düzenlediği TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ kapsamında gerçekleştirdiği Türk Dünyası Gazeteciler Buluşması, Siyasetçiler Buluşması gibi folklor ekipleri gösterileri dışındaki etkinlikler, “FORUM TÜRK” çatısı altında gerçekleştirildi.

YAFEM’in bu yılki 26. Türk Boyları Kültür Şöleni etkinlikleri (18-22 Temmuz 2023 ) ve Forum TÜRK Çalıştayı ( 20-21 Temmuz 2023); Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Afganistan, Türkmeneli-Irak, Kosova, Kuzey Makedonya, Tataristan, Gagauzlar, Doğu Türkistan (Uygur Türkleri) Bulgaristan, Güney Azerbaycan ve Romanya’dan olmak üzere toplam 12 ülkeden folklor ekipleri ve bilim insanları, siyasetçiler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

“TÜRK BİRLİĞİNE İNANIYORUM ve ONU GÖRÜYORUM”

Her yıl, dünyanın çeşitli ülkelerinden, çeşitli yörelerinden gelen ortak tarih ve kültüre sahip olan insanlar, Yalova’da TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinliklerinde kardeşleriyle buluşup tanışıyorlar. Ortak tarih ve kültürün temsilcisi bu ekipler, Atatürk’ün heykeli çevresinde toplanarak, “Türk birliğini görüyorum ve ona inanıyorum” tabloları oluşturuyorlar.

YAFEM’in 26 yıl boyunca aralıksız gerçekleştirdiği TÜTK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ etkinlikleri, Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda folklor ekiplerinin ve davetlilerin katıldığı görkemli bir törenle tamamlandı.

YAFEM Başkanı ÖZER KOYUNCU ve YAFEM SPOR Başkanı FİKRET KIR, 26 yıldır aralıksız sürdürülen Türk Boyları Kültür Şöleni ve bu yıl ilki gerçekleştirilen FORUM TÜRK’ü çalışmaları ve hedefleri konusunda bilgi veren konuşmalar yaptılar.

26. TÜRK BOYLARI KÜLTÜR ŞÖLENİ konuk ekiplerin yörelerine ve ülkelerine özgü gösterileri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.