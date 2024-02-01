Türkiye’nin 23 yıldır en yakın tanığı olan ÖNCE VATAN Gazetesi, bugüne kadar iş dünyasının, reel sektörün, şirketlerin sesi, Anadolu’nun dünyaya açılan penceresi oldu. 23 yıllık yayıncılık yolculuğunda; Edirne’den Kars’a, Türkiye’nin 81 ilinin ortak mecrası ve paydaşı haline gelen ÖNCE VATAN, bundan sonra da aynı niteliğiyle yolculuğuna devam edecek.

Bağımsızlığımızdan aldığımız güçle, ilk sayımızı yayınladığımız 1 Şubat 2001 tarihinden bu yana yayıncılık ilkeleriyle gazetecilik yapmaya, okurlarımıza her gün en doğru ve en güncel haberleri ulaştırmaya, Türkiye’nin gazetesi olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.

Abdullah AKOSMAN’ın açtığı yolda, mesleki olarak büyük bir deneyime sahip yazı işleri kadromuz, güçlü kalemlere sahip yazarlarımız, dopdolu içeriğimizle ve Türkiye’de yayıncılığın referans mecrası olmanın bizlere yüklediği bilinç ve sorumlulukla gazetenizi her gün sizlere ulaştırabilmek için çalışacağız.

Birlikte daha nice yıllara…