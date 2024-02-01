Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tekirdağ-İstanbul il sınırı-Büyükçekmece yolunun 0-2, Bartın-Safranbolu yolunun 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerinde Kızılcapınar-1 viyadüğündeki derz onarım çalışmaları dolayısıyla Aydın-İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım diğer istikametten gerçekleştiriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 4-7. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. 

Fatsa-Ordu yolunun 13-14. kilometrelerinde (Nefise Akçelik Tüneli çıkışı) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Fatsa istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma sol şeritten kontrollü izin veriliyor.

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Lapseki-Biga yolunun 12-14. kilometrelerinde Biga-Lapseki istikametindeki onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 26-27. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

İyidere-Rize-Çayeli yolunun 24. kilometresindeki Taşlıdere-3 Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla Çayeli-Rize istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA