Sürdürülebilir sağlıklı beslenme ; hepimizin sağlığını ve tüm iyi olma halini bütün yanları ile geliştiren, azaltılmış çevresel baskı ve etkisi olan, kolay ulaşılabilir, uygun maliyetli, güvenilir, sosyokültürel açıdan uygun ve ulaşılabilir beslenme ve hayat tarzımızdır.

Toplumda bireylerin gelişmesini büyümelerini, gelişmelerini sağlıklı olarak gelişmelerini sağlayarak gelecekteki tüm yaşamlarında mental, sosyal, fiziksel açıdan iyiliğini, sağlamaktır.

Ayrıca Sürdürülebilir Sağlıklı Beslenme ; kişilerde vitamin eksikliği ve malnutrisyon gelişmesini önlenmesine katkı sağlayarak , beslenmeye bağlı bulaşıcı olmayan hastalıkların (BOH) riskini azaltmak, biyoçeşitliliğin ve çevremizin korumasını desteklemek gibi hedefleri bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayınlanan tahminlerde ; 2050 yılında dünyada 300 milyon insanın açlıkla mücadele etmek zorunda olacağı tahmin edilmektedir. Sürdürülebilir Besin üretim sistemleri, sürdürülebilir sağlıklı beslenme kavramı içerisinde en önemli konulardan birisidir. Sürdürülebilir Besin üretiminin biyolojik çeşitlilik kaybı, azot fosfor kirliliği, sera gazı emisyonları, toprak ve su kullanımı üzerine etkileri dünyadaki tehlikeyi giderek artıracaktır. Bu yüzden de Sürdürülebilir Sağlık için doğru besinleri seçmek önemlidir.

Sürdürülebilir beslenme; güvenilir, sağlıklı, besleyici ve çevresel zararlı etkileri açısından düşük olmalıdır. Bu beslenme tarzı ekonomik, ulaşılabilir, kültürel açıdan benimsenebilir, adil, gıda güvenliğine katkısı olan ve nesillerin devam edebilmesi için olması gereken yaşam şeklidir.

Sürdürülebilir beslenme ilkelerimiz neler olmalıdır?

Yeterli ve dengeli beslenelim.

Hayvansal kaynaklı proteinlerin (yumurta, et, süt) yanında bitkisel protein kaynaklarını da tercih edelim.

Günde en az az ve sık aralıklarla sürdürülebilir; 5 porsiyon ara öğünlerle sağlıklı beslenmeye sebze meyve tüketmeye de özen gösterelim.

Baklagillerin, tam tahılların, fındık, ceviz veya badem gibi yağlı tohumların tüketimini arttıralım .

Sürdürülebilir balıkçılık ile avlanmış (sezonunda avlanmış, avlanma riski olmayan) balıkları tercih edelim.

Sebze ve meyveleri kendi mevsiminde tüketerak sürdürülebilir sağlıklı döngüde kalalım.

Sağlıklı bir yaşam sürmek içinde, ideal kiloya inelim.

Beslenme alışkanlıklarımız sürdürülebilir olsun.

Sürdürülebilir Beslenme Alışkanlıklarımızı nasıl Kazanabiliriz?

• Diyet psikolojisinden çıkmalıyız.

• Kendi sağlığımız, hayatımız için doğru bir şeyler yaptığımızı düşünerek motive olalım.

• Yemek için değil yaşamak için öğünlerimizi ayarlayalım.

• Uyguladığımız diyet bizlere gün içinde acıkma hissi yaşatmamalıdır.

• Diyette yasak olmamalıdır, önemli olan ne kadar tüketildiği ve ne sıklıkla tüketildiğidir.

• Beslenme günlüğü tutmaya çalışalım, gün içi besin takibi için en etkili yöntemdir.

• Yerel besinleri tüketmeye ve yerli üreticilerden alışveriş yapmaya özen gösterelim. Satın aldığımız besinleri doğru koşullarda saklayalım.

• Hiçbir besini israf etmeyelim. Besinlerin sularını veya kök, sap, yaprak gibi kısımlarını değerlendirelim.

•Ambalaj, poşet, plastik kullanımını azaltalım, tekrar tekrar kullanılabilen çevreye zarar vermeyen bez , kumaşlardan ve geri dönüştürülebilir ürünler tercih edelim.