Twitterda ,instagramda , sosyal medyada , TV izlerken , çeşitli videolarda , gazete okurken, seyahat ederken, yoldan geçerken istemediğimiz bir çok şeye şahit oluyoruz.

Cinayetler, katliamlar, açıkça zorbalık yapılıp haksızlığa uğrayanlar, şiddetin her türlüsünü yaşayanlar, kavgalar, sataşmalar, küfür ve argo sözler, incitici ve aşağılayıcı üsluplar, her türlü menfaat uğruna çıkartılan huzursuzluklar…

İnsan ruhen aslında huzur ve güvenlik dolu, hiç kimsenin bir diğerine zarar veya tedirginlik vermediği insanların barış ve dostluk içinde yaşadıkları, birbirinden daima güzel, övücü, saygı ve sevgi dolu sözler işittiği bir hayatta yaşamak ister.

Her insanın istediği ve bizimde istediğimiz bu ortamın gün gelip de kendiliğinden oluşacağını düşünmek ve böyle bir hayatı ulaşmayı beklemek yeterli olmayacaktır.

Bu nedenle barışın, huzurun ve güvenin hâkim olacağı bir hayatı yaşamak isteyen toplumun, hep beraber bir doğru yaşam eğitim programıyla harekete geçmesi gerekmektedir.

Etrafınıza baktığınızda bu çalışmaları yapan birçok insanın olduğunu fark edeceksiniz.

Dünya üzerinde iyiliğin, samimiyetin ve güzelliklerin yayılması için ciddi bir çaba içinde olan insanların; kötülük peşinde olan taraflarca engellemelerle karşılaşmaları kimseyi üzmemelidir. Çünkü Dünyanın ve Âlemlerin Yaratıcısının izni ile “İyilik için çalışanlar mutlaka kötülük isteyenlere üstün geleceklerdir.”

İyi olmanın farkına varan ve vicdan sahibi, duyarlı tüm insanlar, çevresindeki kötülüklerden rahatsız oluyor ve bu kötülüklerin Dünya üzerinden bir an önce bu kötülüklerin yok olmasını istiyorsanız, mutlaka iyilikten ve iyilerden yana olmalısınız…

Bu yazı Vicdanınıza; iyiliğin hâkim olmasını isteyenlere;

İyilik yapmaları, iyilikte kalmaları ve iyi insanlarla ittifak yapmaları için yazılmış bir yazıdır…

Unutmayın iyilik bulaşıcıdır ve bundan sonra Dünyada bir salgın olacaksa o da iyilik, güzellik ve samimiyetin tüm insanlığa yayılması olmalıdır…