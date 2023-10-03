Konya’nın yeni açılan stadyumu ihtişamı ve akustiği ile göz kamaştırsa da o yıl A Milli Futbol Takımının maç yapacağı statlar arasına alınmamıştı. Brezilya ile İstanbul’da oynanacak hazırlık maçından sonra da Kazakistan maçı vardı. Uzun yıllardır İstanbul medyasında görev yapan Konyalı gazeteci Ömer Altay’da o günlerde Konya’daydı. İstanbul’daki futbolseverlerin kulüpçülük ayrışmasında olduğunu hatta biletlerin sponsor firmalar marifetiyle dağıtıldığını anlatıp, mili Milli takımın ancak milli ruha sahip bir taraftar kitlesi ile Avrupa Şampiyonasına giden yolu açabileceğini söyledi. Dönemin Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e durumu anlatıp, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile görüşerek Milli Takımı Konya’ya davet etmesini, benim de İstanbul’da yayınlanan Önce Vatan gazetesinde Konya stadını ve Konyalı futbolsever kitlesini anlatan bir yazıyla bu daveti desteklememi söyledi.

Birkaç gün sonra Olimpiyat Stadındaki Kazakistan maçının daha ısınma hareketleri sırasında tribünden kaleci Volkan aleyhine yükselen nahoş tezahüratlar, milli kalecinin formayı çıkarıp stadı terk etmesine yol açmış, gelişmeler Milli Takımın Anadolu’ya avdet etmesi gerektiğinin de işaretini vermişti.

Yazı gazetede yayımlandığı gün telefon eden Ömer Altay, Fatih Terim’den randevu aldığını, Riva’ya gidip benim yazıyı da göstererek sonraki maçlar için Konya’yı tercih etmesinin önereceğini söyledi. Birkaç gün sonra Futbol Federasyonu, 3 Eylül’deki Letonya, 6 Eylül’deki Hollanda ve 13 Ekim’deki İzlanda maçlarının Konya’da oynanacağını açıkladı. Girişimlerimiz sonuç vermişti. Ömer Altay, yaklaşık on sayfalık bir rapor hazırlayarak Konya’nın Milli maçlara hazırlanma sürecine önemli katkı sağladı.

Demoralize durumdaki A Milli Takım Konya’da oynadığı maçlarda hayat bulmuştu. Letonya ile oynadığı İlk maçta rakibini yenmeyi başaramasa da 1-1’lik skor ve seyirci desteği ay yıldızlılar için moral oldu. 42 bin seyirci takıma doksan dakika tezahüratlarla destek verirken oyuncular arasında kulüp ayırımı yapmıyordu. Hatta Bursaspor’da oynadığı dönemde Konyaspor taraftarlarıyla sürtüşme yaşayan Volkan Şen bile husumet bir yana bırakılarak tezahüratlarla tribüne çağrılıp alkışladı. 2015’de peş peşe oynanan diğer maçlarda Hollanda’yı 3-0 ve İzlanda’yı 1-0 yenen Milli Takım böylece Avrupa Şampiyonası vizesini Konya'da aldı.

2016 Dünya Kupası elemelerinde de Ukrayna ile Konya’da karşılaşan milliler, vasatın altında oynadığı dakikalarda yediği gollerle 2-0 geriye düşmesine rağmen seyircini sağladığı motivasyonla dirilip skoru 2-2’ye getirmeyi başarmıştı.

2018’de İsveç ile Uluslar Ligi maçını Konya’da oynayan Lucesku yönetimindeki milli takımımız, değişim ve dönüşüm yaşıyor olmanın da etkileriyle o sahadan 1-0 yenik ayrılmasına rağmen Konya tribünlerden yine tam destek almıştı.

Son Şampiyon Fransa 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçı için 2019’da Konya’ya gelirken başına nelere geleceğinden habersizdi. Zira tezahürat deryasında yönünü şaşıran Fransızlar 2-0 kaybettikleri maçtan sonra, Konya tribünlerinin maçın akışına yön verdiğini ve bundan etkilendiklerini söyleyeceklerdi.

İtalya ile 2022’de Konya’da oynanan hazırlık maçına iyi başlayan A Millilerimiz henüz 4. dakikada 1-0 öne geçtikleri maçın 35 ve 39. dakikalarında yediği gollerle geriye düşünce oyunun kontrolünü kaybetmiş ve 70. dakikada skorun 3-1 olmasını engelleyememişti. Oyunun son bölümünde tribünün kesintisiz desteğinin de etkisiyle toparlanan Milliler 83. Dakikada 3duruu 3-2’e getirse de berberlik golünü bulamamıştı.

Euro 2024 elemelerinde Bursa’da Hırvatistan’a 2-0 yenilen ay yıldızlılar Samsun’da Galler’i 2-0 yendikten sonra Eskişehir Stadında Ermenistan ile 1-1 berbere kalınca kritik eşiğe geldi. 12 Ekim’de Hırvatistan deplâsmanına çıkacak olan millilerimizin 15 Ekim’de Adana’da oynayacağı Letonya maçı stat zeminindeki problem sebebiyle Konya Büyükşehir Belediyesi Stadına alındı. Konya’da oynanacak son iç saha maçında, Milli Takım karnesi yıldızlı notlarla dolu olan Konyalı futbolseverlere de büyük görev düşüyor.

Milli Takımın Hırvatistan deplâsmanında alacağı sonuç ne olursa olsun; Alaaddin aksından itibaren stadyuma kadar ana arterlerin bayrak ve afişlerle donatılması, Konya’nın Milli Takım şehri olduğunun mesajını verecektir. Zira Konya; Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesinden çekilirken Anadolu Selçuklu Devleti’ni kurarak dirilişin sembolü olmuş, Moğol kuşatmasından sonra da kendi elleriyle Söğüt’te Osmanlı Devleti’nin kurulmasına yol vererek cihan hâkimiyetine yol açmıştır.

ÖNCE VATAN’DA ÜÇ YÜZ YAZI

Önce Vatan gazetesi ile 2011 yılında Cafer Vayni beyin önerisiyle tanışıp yazmaya başladık ve o tarihten beri görüşlerimizi, tespitlerimizi okurlarımızla paylaştık, paylaşmaya da devam ediyoruz. Bazen sağlık sebepleriyle, bazen farklı meşguliyetlerden zaman zaman ara vermiş olsak da bugün itibariyle Önce Vatan’da üç yüz yazıya eriştik. Bu yazılardan önemli bir bölümünü de “İkinci İstiklâl Zaferi” adıyla kitap haline getirdik. Konya’dan yolladığımız yazılarımızın muhtevasına hiçbir müdahalede bulunmadan sayfalarda yer veren patronumuz Abdullah Akosman, Yazı İşleri Müdürlerimiz Funda İlter ve Filiz Argut ile teknik servisteki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.