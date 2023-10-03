Dostlarım merhabalar!

Bugün BENİM ÖZÜMÜN GÜNÜ-TÜRK GÜNÜ!

ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ İLE HATIRLAYALIM GÜNÜMÜZÜ.

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“•TÜRK DEMEK ,TÜRKÇE DEMEKTİR;

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!”

“BİR TÜRK CİHANA BEDELDİR.”

“•Türklük, benim en derin güven kaynağım, en engin övünç dayanağımdır.”

“•Türkiye Türklerindir.”

“• Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki, başına geçireceği insanların kanlarındaki ve vicdanlarındaki cevheri asliyi tayin etmekten bir an uzak olmasın.”

“• Dünya üzerinde Türk’ten daha büyük, ondan daha eski, ondan daha temiz bir millet yoktur ve bütün insanlık tarihinde görülmemiştir.”

“• Bir gün ressamlar Türk’ün simasını kaybederlerse yıldırımı alsınlar yapıversinler.”

“• Türklerin yaşadıkları her yer misak-ı milli hudutları içindedir.”

“• Hayattaki yegâne üstünlüğüm Türk doğmaktır.”

“• Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz.”

“• Türk budur: Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.”

“• Eğer bende bazı fevkaladelikler görüyor buluyorsanız bunları sadece ve yalnız Türk olmama, Türklüğüme bağlayınız.”

“• Bu ülke, tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.”

“• Yüksel Türk! Senin için yüksekliğin hududu yoktur.”

“• Taş kırılır, tunç erir. Ama Türklük ebedidir.”

“• Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü, temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyetidir.”

“• Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.”

“• Türk, Türk olduğu için asildir. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın bilincinde buluruz.”

“• Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı, “Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi” diyelim.”

“• Türk, çetin işler başarmak için yaratılmıştır.”

“• Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.”

“• İstanbul’da çıkan bir dergiyi Kaşgar’daki bir Türk de anlayacaktır.”

“• Yetişecek çocuklarımıza Türkiye’nin istiklaline, kendi benliğine ve milli ananelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”

“• Temeli yüksek Türk kültürü olan Türk milletine düşen görev, bu ülkünün gereğini yerine getirmektir.”

“• Oğuz, Kırgız, Tatar, Özbek, Yakut yok, Türk vardır.”

“ARKADAŞLAR!GİDİN TOROS DAĞLARINA BAKINIZ;Eğer orada bir tek yörük çadırı görüyorsanız ve o çadırda duman tütüyorsa;

Şunu iyi biliniz ki:DÜNYADA HİÇ BİR KUVVET BENİ YENEMEZ.”

“•HÜRRİYET OLMAYAN BİR MEMLEKETDE ÖLÜM VE YOKOLMA VARDIR.”

“•BENİM DOĞUŞUMDAKİ TEK OLAĞANÜSTÜLÜLÜK TÜRK OLARAK DÜNYAYA GELMİŞ OLMAMDIR.”

“•HİÇ BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK;YALNIZ BİR ŞEYE İHTİYACIMIZ VAR;ÇALIŞKAN OLMAK!”

“•BEN HERŞEYDEN ÖNCE BİR TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM;BÖYLE DOĞDUM,BÖYLE ÖLECEĞİM.”

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Bugün TÜRK GÜNÜ evet benim özümün günü.

2001 yılında TÜRK DÜNYASI KONFERANSI'nda sunum yapıyordum ...

360 milyon Türk varlığından bahsediliyor idi yeryüzünde...

Geçen yine bir konferansta konuşuyordum yine 360 milyonuz!!!

Ben anlayamadım;

Bu kadar yok edilir,soykırıma uğrar ve işkence görürken NİYE SESSİZ VE KİMSESİZ KALIYORUZ???

EY TÜRK AYAĞA KALK YÜKSEL!

Başka şansın yok!

“3 EKİM TÜRK GÜNÜ”,

KUTLU OLSUN, KUTLANSIN...