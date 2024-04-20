Antalya'nın ev sahipliğinde 22-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek bu büyük organizasyon, 40 ülkeden 3000'den fazla sporcunun katılımıyla dünya çapında büyük bir ilgiyle takip edilecek. Türk Milli Takımı, bu prestijli şampiyonaya 120 kişilik muazzam bir kafile ile katılacak. Milli sporcular, uzun süredir süren yoğun antrenmanlarla ve azimle çalışarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyorlar.

Antalya'nın güneşli sahilleri ve spor tutkusu dolu atmosferi, milli takımı daha da motive ediyor ve zafer için bir adım daha yaklaştırıyor. Türkiye Kempo Federasyonu Başkanı Halis AVŞAR, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Kempo IKF World Championship Dünya Şampiyonası, sporun uluslararası platformda en üst düzeyde temsil edilmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.

Türk Milli Takımı olarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize ve şampiyonluk için mücadele edeceğimize olan inancımız tamdır." dedi. Şampiyona boyunca, Türk Milli Takımı'nın performansını yakından takip etmek için sporseverlerin gözleri Antalya'ya çevrilecek.

Tribünler, milli sporculara destek olmak için dolup taşacak ve Türk bayrağının gururla dalgalanmasını sağlayacak. Ayrıca, organizasyonun yan etkinlikleri arasında çeşitli gösteriler, paneller ve tanıtımlar yer alacak, böylece katılımcılar ve seyirciler unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar.

Kempo IKF World Championship Dünya Şampiyonası, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda farklı kültürlerin buluştuğu, dostlukların pekiştiği bir platform olacak.

Türk Milli Takımı, bu değerli fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek dünya şampiyonu olmak için azimle çalışıyor ve tüm Türkiye'nin desteğini arkasına alarak yola çıkıyor. Sporseverler, Türk Milli Takımı'nın başarısını ve milli gururumuzu desteklemek için bu büyük organizasyona büyük bir heyecanla bekliyor.

Kempo IKF World Championship Dünya Şampiyonası, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek ve Türk Milli Takımı, bu muhteşem etkinlikte Türkiye'nin gururunu en yükseklere taşıyacak.