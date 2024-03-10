Türk gazeteciler olarak İsviçre’nin Cenevre şehrinde 26 Şubat – 03 Mart 2024 tarihleri arasında Palexpo fuar merkezinde gerçekleşen Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarına katıldık.

Fuar ziyaretinin ardından Fransa’nın Nice, Monaco ve Lyon şehirlerinde kamu diplomasisi faaliyetlerimiz kapsamında gazeteci meslektaşlarımız ve Türk iş adamlarımızla görüşerek hem Türkiye hem de KKTC adına olumlu kamuoyu oluşturmak misyonumuzu yerine getirmek gayretinde olduk.

Türk medya mensupları olarak gazetecilerin kamu diplomasisi misyonu kapsamında Türkiye adına olumlu yönde kamuoyu oluşturmak ana görevimizdir.

Peki KKTC adına kamu diplomasisi faaliyetlerinde bulunmamıza referansın ne olduğunu sorarsanız, bunun ana nedeni de KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’dır.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından 14.12.2023 tarihinde KKTC’de düzenlenen ‘KGK Medya Çalıştayı’nda biz gazetecilere hitaben ellerini havaya kaldırarak seslenen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974 yılında Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla Kıbrıs meselesinin tarih olduğunu ve milli bir dava olarak varlığını koruduğunu söylüyor ve Türk ordusu ile Türkiye’den vazgeçilemeyeceğini haykırıyordu. Çatlak seslere rağmen milli davalarına sahip çıkacaklarına da yemin ediyor ve bizlerden KKTC’nin tanıtımına destek olmamızı istiyordu.

Biz gazeteciler, bu tarihi konuşmanın ardından dünyanın dört bir yanında yürüttüğümüz kamu diplomasisi faaliyetlerinde KKTC için milli bir duruş sergileme görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.

Peki Anavatanda bulunan biz gazeteciler KKTC’nin milli duruşuna paralel kamu diplomasisi faaliyetlerinde bulunarak destek verirken, Ersin Tatar’ın milli davasına karşı duruş sergileyenler var mı?

Tabi ki vardır.

Hemen aklınıza Rum kesimi gelecektir.

Ama Rum kesiminden önce bu milli duruşa karşı duranların KKTC içinden gazeteci ve bazı Rum sevicilerin olması ne derece üzücüdür.

İçimizde çürükler olmasa, Türk milletinin huzurunu kaçırmaya dışarıdan kimsenin gücüyetmez, cesaret bile edemezler.

Biz, İsviçre ve Fransa ziyaretlerinde Türkiye ve KKTC adına olumlu yansımalar elde etmek adına kamu diplomasisi faaliyetlerinde bulunurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Almanya’da bir dizi temaslarda bulunarak KKTC’ye direkt uçuşların başlaması, ticaret imkanlarında bulunan engellemelerin kaldırılması ve izolasyonların bitirilmesinin gerekli olduğuyla alakalı diplomasi faaliyetlerini gerçekleştiriyordu.

Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk’ünün egemenlik haklarını kimsenin sınırlandıramayacağını ve eşitlik temelli bir yaklaşımdan başka düşünceleri kabul etmelerinin mümkün olmayacağını belirtti.

KKTC tanınmadan bir görüşme gerçekleşmesinin mümkün olmadığının altını çizen Ersin Tatar’ın, ‘siz devletinizden vazgeçin gelin sizi bize entegre edelim’ önerilerine karşı şu sözleri Almanya’dan haykırdı:

“Kıbrıs Türk’üne devletinizden vazgeçin ve gelin görüşelim demek Kıbrıs Türk’üne ve Kıbrıs Türk’ünün haklı mücadelesine hakarettir. Bizim tarihimiz, onurlu bir mücadelemiz, değerlerimiz ve milli duruşumuz vardır. Buna saygı duymak gereklidir.”

Peki KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Almanya’dan tüm dünyaya verdiği bu mesajlara ilk olumsuz tepkilerin Rum Kesiminden veya Rum sevici Avrupa ülkelerinden gelmesini beklediğimiz anda olumsuz tepkinin KKTC’den bir medya kuruluşundan gelmesi gerçekten kamuoyunu ciddi anlamda şaşırtmıştır.

5 Mart 2024 tarihli Kıbrıs Bugün Gazetesi manşetinde aynen şu ifadeler yer alıyor:

“HİÇ BU KADAR KÜÇÜLMEMİŞTİK”

Manşet haberin spotunda, “Ersin Tatar’dan önceki cumhurbaşkanları Almanya’ya gitti ancak stant gezip turist çekmeye değil, toplumun hakları ve Kıbrıs sorunun çözümü için üst düzey görüşmeler yapmaya…” sözleri yer aldı.

Peki gazete Kıbrıs’a yapılan ambargoların kaldırılması, ticaret imkanlarında engellemelerin bitirilmesi ve KKTC’ye direkt uçuşların başlatılması adına diplomasi faaliyetlerinde bulunan Ersin Tatar’ın Almanya ziyaretinde KKTC temsilciliğini ziyaret etmesinden, Kıbrıs Türk’ünün onurlu mücadelesi konulu Alman gazeteciye röportaj vermesinden, Türk-Alman İşverenler Birliği’nin onur davetlisi olarak Global Turizm Forumuna katılarak KKTC’nin haklı mücadelesi hakkında konuşma yapmasından ve Ambargoların kaldırılmasıyla alakalı diplomasi faaliyetleri yürütmesinden neden rahatsız oldu ve ‘Hiç bu kadar küçülmemiştik’ manşet başlığını kullandı?

Anlaşılır bir durum değil…

Haberde, manşet ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar eleştirilirken, spot ile KKTC’ye turizm konusunda katkısı vurgulanıyor ve haber içeriğinde ise Ersin Tatar’ın diplomasi faaliyetleri ile Cumhurbaşkanı ayakta alkışlanıyor.

Başlık ile haber içeriği uyuşmuyor.

Bir gazeteci olarak bu haber ile şunu anlayabiliyorum.

KKTC’de muhalif gazete KKTC Cumhurbaşkanını eleştirecek yanlış hareketini bulamadıkları için doğru olan her adımına yanlış/yansız manşetler atıyorlar.

Biz KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın milli duruşuna paralel attığı her adımda destek vereceğiz.

Türkiye için nasıl bir mana ile mesleğimizi icra ediyor isek KKTC için de aynı şekilde yazmaya ve bir ayna misali kamuoyunu Kıbrıs Türk’ünün onurlu mücadelesini dünya kamuoyuna anlatmaya da devam edeceğiz.