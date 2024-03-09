Trendyol Süper Lig'in 29.haftasında Sarı-kırmızılılar evinde Rizespor'u ağırladı.

Galatasaray maça baskılı başlayarak kaleyi hayli zorladı. Aşırı istekli olan takımda gol yağmurları ard arda başladı. Köhn ilk golünü,Torreira ilk golünü, Kerem Demirbay hattrick yaparak ve noktayıda ben koyarım diyerek son gol Mauro Icardi ile geldi.Rizespor'da duran toplardan 2 gol bularak haftasını kapattı. Köhn geldiği günden beri takımda iyi mücadele veriyor ilk golünü bulmasıyla her haftaya şüphesiz daha motive başlayacak. Torreira şeytanın bacağını kırdı. Lig'deki kalan maçlarda rakip takımlar hazır olsun farklı bir Torreira onları bekliyor. 64.dakikada penaltı alan sarı kırmızılılarda önce Icardi topun başına geçti daha sonra Icardi, Kerem'in penaltıyı atmasını istedi ve takım arkadaşına hattrick yaptırdı. Burada Galatasaray takımının bir aile olduğunu gösterdi.Goller peş peşe gelirken eminim tüm taraftar o kişiden gol bekliyordu ve dakika 85'i gösterirken sahneyi Icardi alarak attığı final golüyle maçın skorunu 6-2 olarak belirledi. Icardi yeni saç stiliyle Dünya Kadınlar günü için mesajını verdi,golüylede Kadınlar gününü kutlamış oldu.

Galatasaray'da mayıs şarkıları yükleniyor bence, sıradaki seyir zevki yüksek maç gelsin diyelim.