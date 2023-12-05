Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Ulu Önder, Ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Misaki Milli prensipleri çerçevesinde, Bir Millet Üç Devlet ve Mavi Vatan anlayışı içinde yüzlerce yıldır Türk yurdu güzel Kıbrıs’ımızın ve soydaşlarımızın hak ve hukukunu korumak ve vaz geçilmez davasına sahip çıkmak amacıyla 20 Temmuz Kıbrıs Zaferi Kutlama, Dayanışma ve Kültür Derneği (Kıbrıs ve Zafer Derneği) kurulmuştur.
Kurucu üyeler
*Başkan: Cumhur Evcil, Kıbrıs Gazisi Em. Tümg.
*2. Başkan: İrfan Bayyurt, Em. Kd. Alb.
*Gen.Sek: Arif Alim, Kıbrıs Gazisi Em. Kd. Alb.
*Ahmet Saatçılar, İşadamı
*İbrahim Öztek, Em. Prof. Tbp. Kd. Alb.
*Rüşat Aydoğan, İşadamı
*Mehmet Ünaldı, Kıbrıs Gazisi, Em. Astsb.
*Özdemir Kara, Kıbrıs Gazisi işadamı
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