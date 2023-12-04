(Canfer BALÇIK;11 Kıta)

Arza bir ‘seda’ yayılır
Yurtta hava kararanda
‘Filizler’ boy verir yerden
Bozkurt meydana çıkanda

Ansızın; bir ‘ferman’ gelir 
‘Dermansıza’ derman gelir 
Milyonlarca civan gelir
Bozkurt meydana çıkanda

‘Göz gözü görmez’ dumandan
Hesap sorulur devrandan 
Duyulur bütün cihandan
Bozkurt meydana çıkanda

Düşmanın fendi bozulur 
Hainin üstü çizilir 
‘Kalan’ hesaba yazılır 
Bozkurt meydana çıkanda

‘Sustururken’ asla susmaz
Öç almadan Hakk’a varmaz
Başka söze gerek kalmaz
Bozkurt meydana çıkanda

Gözde parlar meşaleler 
Katedilir merhaleler 
Fethedilir zor kaleler
Bozkurt meydana çıkanda

Meydanlara mertlik gelir
Birlik gelir, dirlik gelir
‘Türk’ denilen ‘kimlik’ gelir 
Bozkurt meydana çıkanda

Bir ana ‘Hakk’a seslenir’
‘Mazlum dünya’ nefeslenir 
‘İt sürüsü kafeslenir!’
Bozkurt meydana çıkanda

‘Yanardağlar patlar ’ özden
‘Alevler fışkırır’ gözden
‘Dönülmez!’ verilen sözden 
Bozkurt meydana çıkanda

‘Vadedilen toprak’ imiş
Anlaşılan ‘Rüya görmüş!’
Görecekler; ‘ Türkler kimmiş?’
Bozkurt meydana çıkanda

Hakk; ‘Türk’ü, tekrar sınasın!’
Bayrağı kanla allasın
Bütün cihanı sallasın 
Bozkurt meydana çıkanda

(Canfer BALÇIK; 04.12.2023/ saat: 04:00-05:45/Ankara)