(Canfer BALÇIK;11 Kıta)
Arza bir ‘seda’ yayılır
Yurtta hava kararanda
‘Filizler’ boy verir yerden
Bozkurt meydana çıkanda
Ansızın; bir ‘ferman’ gelir
‘Dermansıza’ derman gelir
Milyonlarca civan gelir
Bozkurt meydana çıkanda
‘Göz gözü görmez’ dumandan
Hesap sorulur devrandan
Duyulur bütün cihandan
Bozkurt meydana çıkanda
Düşmanın fendi bozulur
Hainin üstü çizilir
‘Kalan’ hesaba yazılır
Bozkurt meydana çıkanda
‘Sustururken’ asla susmaz
Öç almadan Hakk’a varmaz
Başka söze gerek kalmaz
Bozkurt meydana çıkanda
Gözde parlar meşaleler
Katedilir merhaleler
Fethedilir zor kaleler
Bozkurt meydana çıkanda
Meydanlara mertlik gelir
Birlik gelir, dirlik gelir
‘Türk’ denilen ‘kimlik’ gelir
Bozkurt meydana çıkanda
Bir ana ‘Hakk’a seslenir’
‘Mazlum dünya’ nefeslenir
‘İt sürüsü kafeslenir!’
Bozkurt meydana çıkanda
‘Yanardağlar patlar ’ özden
‘Alevler fışkırır’ gözden
‘Dönülmez!’ verilen sözden
Bozkurt meydana çıkanda
‘Vadedilen toprak’ imiş
Anlaşılan ‘Rüya görmüş!’
Görecekler; ‘ Türkler kimmiş?’
Bozkurt meydana çıkanda
Hakk; ‘Türk’ü, tekrar sınasın!’
Bayrağı kanla allasın
Bütün cihanı sallasın
Bozkurt meydana çıkanda
(Canfer BALÇIK; 04.12.2023/ saat: 04:00-05:45/Ankara)