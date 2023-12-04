(Canfer BALÇIK; 9 Kıta/ Istanbul şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)

Gözünün içindeyim

Görmezden geliyorsun

Ne desem faydası yok

İnsafa gelmiyorsun

Sanki türkülerimi

Taşa diyorum, taşa

Yem edeceksin beni

Yollarda kurda kuşa

(Nakarat)

Dilin kurşun atıyor

Gözlerin mektup yazar

Ey kız delirttin beni

Delirttin; azar azar

Gözlerin mektup yazar

‘Bakar bakar’ okurum

Bütün hayallerimi

O gözlerle dokurum

‘Bir güzel laf söylesen

‘Varsın olsun’ kazara

‘Dal budak kütük’ gibi

Verme beni hızara

(Nakarat)

Dilin kurşun atıyor

Gözlerin mektup yazar

Ey kız; delirttin beni

Delirttin; azar azar

Ne olur; kurşun atma

Atma karavanadan

Gözler doğruyu söyler

Geçmezsin bu sevdadan

Biliyorum; ‘sevda’ var

Sözlerinin içinde

Ölür müsün? anlatsan

Anlaşılan biçimde

Biraz daha gürlersen

Korkarım; hava bozar

‘Çok geçmez’; o dillerin

Mezarımı da kazar

Biliyorum; ‘sevda’ var

Sözlerinin içinde

‘Ölür müsün? Anlatsan

Anlaşılan biçimde

(Nakarat)

Dilin kurşun atıyor

Gözlerin mektup yazar

Ey kız; delirttin beni

Delirttin; azar azar

(Canfer BALÇIK; 03.12.2023/ Saat: 04:00-05:30/ ANKARA)

DELİRTTUN; AZAR AZAR

(Canfer BALÇIK; 9 Kıta/ Trabzon şivesi)

Gözunun içindeyum

Gormezden geluyusun

Ne desem faydasi yok

İnsafa gelmeyusun

Sanki türkilerumi

Taşa deyurum , taşa

Yem edecesun beni

Yollarda kurda kuşa

(Nakarat)

Dilun kurşun atayur

Gozlerun mektup yazar

E kiz delirttun beni

Delirttun ; azar azar

Gözlerun mektup yazar

‘Bakar bakar’ okurum

Bütün hayallerumi

O gozlerle dokurum

Bi guzel laf soylesen

‘Varsın olsun’ kazara

‘Dal budak kütuk’ gibi

Verme beni hizara

(Nakarat)

Dilun kurşun atayur

Gozlerun mektup yazar

E kiz; delirttun beni

Delirttun ; azar azar

Ne olur; kurşun atma

Atma karavanadan

Gozler doğriyi soyler

Geçmezsun bu sevdadan

Biluyurum; ‘sevda’ var

Sozlerunun içinde

Elur misun? anlatsan

Anlaşilan biçimde

Biraz daha gurlersen

Korkarum; hava bozar

‘Çok geçmez’; o dillerun

Mezarumi da kazar

Biluyurum; ‘sevda’ var

Sozlerunun içinde

Elur misun? Anlatsan

Anlaşilan biçimde

(Nakarat)

Dilun kurşun atayur

Gozlerun mektup yazar

E kız; delirttun beni

Delirttun ; azar azar

(Canfer BALÇIK; 03.12.2023/ Saat: 04:00-05:30/ ANKARA)