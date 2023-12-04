(Canfer BALÇIK; 9 Kıta/ Istanbul şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)

Gözünün içindeyim 
Görmezden geliyorsun
Ne desem faydası yok
İnsafa gelmiyorsun

Sanki türkülerimi
Taşa diyorum, taşa 
Yem edeceksin beni
Yollarda kurda kuşa

(Nakarat)
Dilin kurşun atıyor 
Gözlerin mektup yazar 
Ey kız delirttin beni
Delirttin; azar azar

Gözlerin mektup yazar
‘Bakar bakar’ okurum
Bütün hayallerimi
O gözlerle dokurum 

‘Bir güzel laf söylesen
‘Varsın olsun’ kazara
‘Dal budak kütük’ gibi
Verme beni hızara 

(Nakarat)
Dilin kurşun atıyor 
Gözlerin mektup yazar
Ey kız; delirttin beni
Delirttin; azar azar

Ne olur; kurşun atma
Atma karavanadan 
Gözler doğruyu söyler 
Geçmezsin bu sevdadan 

Biliyorum; ‘sevda’ var
Sözlerinin içinde
Ölür müsün? anlatsan
Anlaşılan biçimde

Biraz daha gürlersen
Korkarım; hava bozar
‘Çok geçmez’; o dillerin
Mezarımı da kazar

Biliyorum; ‘sevda’ var
Sözlerinin içinde
‘Ölür müsün? Anlatsan
Anlaşılan biçimde

(Nakarat)
Dilin kurşun atıyor
Gözlerin mektup yazar
Ey kız;  delirttin beni
Delirttin; azar azar

(Canfer BALÇIK; 03.12.2023/ Saat: 04:00-05:30/ ANKARA)

DELİRTTUN; AZAR AZAR
(Canfer BALÇIK; 9 Kıta/ Trabzon şivesi)

Gözunun içindeyum
Gormezden geluyusun
Ne desem faydasi yok
İnsafa gelmeyusun

Sanki türkilerumi
Taşa deyurum , taşa 
Yem edecesun beni
Yollarda kurda kuşa

(Nakarat)
Dilun kurşun atayur
Gozlerun mektup yazar 
E kiz delirttun beni
Delirttun ; azar azar

Gözlerun mektup yazar
‘Bakar bakar’ okurum
Bütün hayallerumi
O gozlerle dokurum 

Bi guzel laf soylesen
‘Varsın olsun’ kazara
‘Dal budak kütuk’ gibi
Verme beni hizara

(Nakarat)
Dilun kurşun atayur
Gozlerun mektup yazar
E kiz; delirttun beni
Delirttun ; azar azar

Ne olur; kurşun atma
Atma karavanadan 
Gozler doğriyi soyler
Geçmezsun bu sevdadan 

Biluyurum; ‘sevda’ var
Sozlerunun içinde
Elur misun? anlatsan
Anlaşilan biçimde

Biraz daha gurlersen
Korkarum; hava bozar
‘Çok geçmez’; o dillerun
Mezarumi da kazar

Biluyurum; ‘sevda’ var
Sozlerunun içinde
Elur misun? Anlatsan
Anlaşilan biçimde

(Nakarat)
Dilun kurşun atayur
Gozlerun mektup yazar
E kız;  delirttun beni
Delirttun ; azar azar

(Canfer BALÇIK; 03.12.2023/ Saat: 04:00-05:30/ ANKARA)