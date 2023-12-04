(Canfer BALÇIK; 9 Kıta/ Istanbul şivesi/ Trabzon şivesi devamındadır)
Gözünün içindeyim
Görmezden geliyorsun
Ne desem faydası yok
İnsafa gelmiyorsun
Sanki türkülerimi
Taşa diyorum, taşa
Yem edeceksin beni
Yollarda kurda kuşa
(Nakarat)
Dilin kurşun atıyor
Gözlerin mektup yazar
Ey kız delirttin beni
Delirttin; azar azar
Gözlerin mektup yazar
‘Bakar bakar’ okurum
Bütün hayallerimi
O gözlerle dokurum
‘Bir güzel laf söylesen
‘Varsın olsun’ kazara
‘Dal budak kütük’ gibi
Verme beni hızara
(Nakarat)
Dilin kurşun atıyor
Gözlerin mektup yazar
Ey kız; delirttin beni
Delirttin; azar azar
Ne olur; kurşun atma
Atma karavanadan
Gözler doğruyu söyler
Geçmezsin bu sevdadan
Biliyorum; ‘sevda’ var
Sözlerinin içinde
Ölür müsün? anlatsan
Anlaşılan biçimde
Biraz daha gürlersen
Korkarım; hava bozar
‘Çok geçmez’; o dillerin
Mezarımı da kazar
Biliyorum; ‘sevda’ var
Sözlerinin içinde
‘Ölür müsün? Anlatsan
Anlaşılan biçimde
(Nakarat)
Dilin kurşun atıyor
Gözlerin mektup yazar
Ey kız; delirttin beni
Delirttin; azar azar
(Canfer BALÇIK; 03.12.2023/ Saat: 04:00-05:30/ ANKARA)
DELİRTTUN; AZAR AZAR
(Canfer BALÇIK; 9 Kıta/ Trabzon şivesi)
Gözunun içindeyum
Gormezden geluyusun
Ne desem faydasi yok
İnsafa gelmeyusun
Sanki türkilerumi
Taşa deyurum , taşa
Yem edecesun beni
Yollarda kurda kuşa
(Nakarat)
Dilun kurşun atayur
Gozlerun mektup yazar
E kiz delirttun beni
Delirttun ; azar azar
Gözlerun mektup yazar
‘Bakar bakar’ okurum
Bütün hayallerumi
O gozlerle dokurum
Bi guzel laf soylesen
‘Varsın olsun’ kazara
‘Dal budak kütuk’ gibi
Verme beni hizara
(Nakarat)
Dilun kurşun atayur
Gozlerun mektup yazar
E kiz; delirttun beni
Delirttun ; azar azar
Ne olur; kurşun atma
Atma karavanadan
Gozler doğriyi soyler
Geçmezsun bu sevdadan
Biluyurum; ‘sevda’ var
Sozlerunun içinde
Elur misun? anlatsan
Anlaşilan biçimde
Biraz daha gurlersen
Korkarum; hava bozar
‘Çok geçmez’; o dillerun
Mezarumi da kazar
Biluyurum; ‘sevda’ var
Sozlerunun içinde
Elur misun? Anlatsan
Anlaşilan biçimde
(Nakarat)
Dilun kurşun atayur
Gozlerun mektup yazar
E kız; delirttun beni
Delirttun ; azar azar
(Canfer BALÇIK; 03.12.2023/ Saat: 04:00-05:30/ ANKARA)