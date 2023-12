Sayfa No:629, Belge No: 590, 4 Temmuz.1920 (Amiral Sir F.de Robeck’ten Lord Curzon’a) Mr. Khatissian, 25 bin tüfek aldıklarını, ayrıca ermeni ordusunda 30 bin rus yapısı tüfeğin ve bir milyon merminin bulunduğunu yunan ilerlemesi başlayınca ermenilerin de derhal saldırıya geçeceklerini bildirdi.

Sayfa No:763, Belge No:713, 17 Eylül 1919 (Amiral Sir F.de Robeck’den Lord Curzon’a) Bu hükümetin kabul edeceği sulhu milliyetçiler kabul etmeyecektir de, şimdi de başbakanlar bizim dostumuzdu, başbakan (sadrazam) İtalyan komiserinden, şehir milliyetçiler tarafından tehdit edilirse ne yapacağız, diye sordu.

Sayfa No:772-Belge No: Eylül.1919 (Amiral Sir F. Robeck’den Lord Curzon’a) Aydın ilinde İngiliz uyruklu kişilerin çıkarlarını ve kuruluşlarını veriyorum: 1. Demiryolları Aydın Osmanlı Kumpanyası 2. Gaz Osmanlı Gaz Şirketi 3. Madenler Çakmaktaşı Şirketi. Abbot s Emery Mines Ltd. 4. Madenler Edward Hadkinson 5. Altın Madeni P.G. Barff ve Şirketi 6. Krom Madeni Peterson ve Şirketi 7. Gümüş Madeni Edward Hadkinson 8. Muhtelif Mr. Wilson 9. Kömür ve Demir Madenleri Torbalı civarında 3 Kömür madeni, Ayazmada Demir Madeni 10.Civa Madeni 11.Kireç taşı 12.Mermer Madeni 13.Mermer Madeni 14.Kalamin 15.Krom Madeni Kuruluşlar: J. W. Whittnall Edward Hadkinson Alfred Charnaud C. H. Wilkin C. Wittnall ve oğulları Peterson ve oğulları 1. Foundry Alfred Sanson 2. Yağ presi Albert Smith (Bergama) 3. Yağ presi R. Hadkinson (Aydın) 4. Un Değirmeni Whiteman (Menemen) 5. Valonia Ekstresi Fab. C. Wittnal ve oğulları 6. Demir işleri D. Essingnis 7. Foundry Rankin ve Demas 8. Foundry Risse Kardeşler 9. Halılar Şark Halı İmalathanesi 10. Boya işleri Peterson ve oğulları. Aydın’ın dışındaki İngiliz çıkarlarını bildiriyorum: 1. Osmanlı Bankası 2. Türkiye Milli Bankası 3. Mersin-Adana Demiryolu Bazı hisseleri 4. Boraks Şirketi 5. Keşan Kömür Madenleri (Ege’deki Kömür Madenleri) 6. Bursa civarındaki krom madeni: Peterson ve ortakları 7. Troad di Altın Madeni: Alexsadr Hill 8. Trabzon civarındaki Bakır Madeni (4 ayrı şirket) 9. Mermer Ocakları 10. İstanbul’daki Soğukhava Şirketi 11. İstanbul’daki Telefon Şirketleri 12. İstanbul’daki Doklar 13. İstanbul’daki Pamuklu Fabrikaları

Sayfa No:828, Belge No: 511, 14 Ekim 1919 (Mr. Ryan’dan rapor) Milli kuvvetler gittikçe geliştiği için, silahların bırakılmasına rağmen 40 bin kişilik bir hükümet kuvvetinin milliyetçilere karşı kullanılması istendi. Başbakan (sadrazam) bu isteği derhal kabul etti. Ancak, İzmir’de cinayetlere ve kadınlara yapılan tecavüzlere karşı kurulan kuvvetleri bunlarla karıştırmamak gerekir, dedi.

Sayfa No:831-Belge No: Ekim-1919 (İngiliz Yüksek Komiserliğinden Amiral Sir D. Robeck’e) İtalyanlar İzmir’deki Müslümanların dinlerini değiştirip İtalyan vatandaşı yapmak istiyorlar. Fakat benim anladığım Türklerden çok korkuyorlar.

Sayfa No:846, Belge No:98, 22-23 Ağustos 1920 (ingiliz ve italyan başbakanlarının görüşmesi) Llyod George, “Türkler bize ihanet ettiler. Çanakkale’de binlerce insanımız öldü. Şimdi Türklerin ölümüne kim bakar.”

Sayfa No:873-Belge No: 585-11-Kasım-1919 (Amiral Sir F. Robeck’ten Lord Curzon’a) “... İstanbul’a ermeni ve rum göçmenleri geliyor. Amerikalılar bunlara yardım ediyorlar... Ayrıca İzmir bölgesinde evleri yandığı ve yıkıldığı için evsiz barksız kalan Müslümanların durumu da bizi hayli utandırıyor. Şimdi her tarafta milliyetçi adı altında çeteler türedi. Mustafa Kemal ve adamları bütün yabancıların ve özellikle İngilizlerin gitmesini istiyor. Sürecek