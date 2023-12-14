Hayatımızın her anında bulunan ve adı sıkça zikredilen “iletişim”i gerçekten biliyor muyuz? Peki ya “etkili iletişim”i?

Oysa başarıya açılan kapının anahtarı bu iki kelimede gizlidir çünkü mesleğiniz ne olursa olsun, “iki kelimeyi bir araya getirebilme” becerisi, insanlar nazarında önemli bir meziyettir. Siz de imajınızı parlatan etkili iletişim strajelerini keşfetmek ve konuşma becerinizi en üst seviyeye çıkarmak istiyorsanız, bu kitap tam size göre!

Konuş Benimle, ince elenip sık dokunan bir emeğin ve yılların getirdiği engin tecrübenin doğal bir ürünüdür. İçerdiği zengin örnekler ve pratik ipuçları eşliğinde, her seviyeden konuşmacıya yol gösterecek bir başucu kitabıdır.

ARKA KAPAK YAZISI:

“İletişim; öğrenebileceğiniz bir beceridir; bisiklete binmek ya da yazmak gibi.

Üzerinde çalışmaya istekliysen, hayatının her kısmının kalitesini hızla artırabilirsin.”

İletişim neden önemlidir? İletişimin ana unsurları ve konuşma teknikleri nelerdir? Topluluk önünde konuşurken jest ve mimiklerimizi nasıl kullanmalıyız? Beden dilimiz neleri ifade eder? Eğer siz de, mesleğiniz ne olursa olsun, bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız, elinizdeki kitap tam size göre!Konuş Benimle, zengin örnekler, açıklayıcı fotoğraflar, pratik ipuçları ve interaktif egzersizleriyle her seviyeden konuşmacıya rehberlik ederek hem profesyonel hem de kişisel yaşamda başarıya giden yolun önünü açacaktır. Unutmayın, “Diliniz, düşüncelerinizin penceresidir; ne kadar açık ve netse, o kadar anlaşılırsınız.”

Irmak Arıcı; Çocukken Bu Şarkıyı Bağıra Çağıra Söylerdim

Irmak Arıcı, “İstanbul Ekonomi Zirvesi” kapsamında düzenlenen organizasyonda Çırağan Sarayı’nda sahneye çıktı. İstanbul’un birçok ünlü iş insanın katıldığı konserde güzel şarkıcı, 90’lı yıllardan günümüze uzanan sahne repertuvarıyla Çırağan Sarayı’nın tarihi atmosferinde katılımcılara tam bir müzik ziyafeti sundu. Performansının yanı sıra berrak sesi ile katılımcılardan büyük alkış alan Arıcı, ışıltılı kostümüyle de sahnede adeta ışık saçtı.

Komşular Anneme Şikayet Ederlerdi

Serdar Ortaç’ın proje albümünde “Ben Adam Olmam” isimli şarkıyı seslendirerek sevenlerinden tam not alan genç sanatçı, sahne öncesi açıklamalarda bulundu. Ortaç’ın bu şarkısını çocukluk yıllarından beri severek seslendirdiğini açıklayan Arıcı, “Küçükken bu şarkıyı evde bağıra bağıra söylerdim. Komşulardan yüksek ses sebebiyle şikayet gelirdi. Ama ben inadına söylerdim. Hayatın cilvesi, şimdi sahnede binlerce müziksevere bu şarkıyı söylüyorum. Ama bu kez güzel olan sahnede seslendirdiğimde herkes dans ediyor ve eğleniyor, şikayet yerine alkış sesleri geliyor.” şeklinde konuştu. Pop müziğin duayen ismi Serdar Ortaç ile tanışmayı çok istediğini vurgulayan Arıcı, “Serdar Ağabey’in şarkıları benim için çok özel. Onun tecrübeleri benim için hazine olur. Tanışmayı ve müzikal yolculuğunu dinlemeyi çok isterim.” dedi.

Üç saat boyunca 90’lar rüzgarı esti

Metin Özülkü, Jale, Sibel Alaş, Hazal, Erdal Çelik’ten oluşan “Şimdi 90’lar”, geçtiğimiz akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldılar. Türk pop müziğinin efsane ismi Seyyal Taner de “Şimdi 90’lar” a konuk oldu.

Biz patlattık

Sanatçılar, üç saat süren sahnelerinde 90’ların hit şarkılarını izleyenlerle birlikte söylediler. “Şimdi 90’lar” ekibi ile üçüncü defa sahneye çıkan Seyyal Taner’in; “90’ların başında, Türk popu öldü denilen yıllarda Metin’ le birlikte stüdyoya girip, “Alladı Pulladı” yı yaptık, kıyamet koptu. 2,5 milyon satışla 90'lar popunu patlattık” sözlerine Metin Özülkü; “İyi ki yapmışız Seyyalim.. Sehnede beraber olduğumuz 30 - 35 yıllık arkadaşlarımız da çok güzel işler yaptılar. O nedenle şu anda 90’lar çok moda” dedi.

Zirve için sahnedeler…

Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan “4. Uluslararası Zirve Ödülleri”nin isimleri belli olmaya başladı. Ödül törenini bu yıl sunacak olan kadın isim Saba Tümer oldu. Tayyar Işıksaçan ile birlikte gecenin sunuculuğunu üstlenen ünlü sunucu o gece giyeceği kıyafetinin sürpriz olacağını söyledi. Cahide Palazzo’da düzenlenecek gecenin konser sanatçısı ise Derya Uluğ olacak.

Pars International Medya tarafından düzenlenecek ve ev sahipliğini Kurban Akar ile Oğuz Ünal Kalafat’ın üstlendiği “4. Uluslararası Zirve Ödülleri”nde ödül alacak olanlar sosyal medya üzerinden düzenlenecek halk oylaması ile belirlenecek. Cahide Palazzo’nun dans ekibinin şovları ile renklenecek gecede yurt içinden ve yurt dışından katılacak olanları çeşitli sürprizlerin beklediği belirtildi.

Gecenin ev sahipleri olan Kurban Akar ile Oğuz Ünal Kalafat birlikte yaptıkları açıklamada “Geçmiş yıllarda Hande Yener, Gülben Ergen, Serdar ortaç ve Gülşen gibi zirvedeki en özel isimlerle sahnemizi renklendirdik. Bu yıl ki isim ise müzik listelerinde adından çok söz ettiren Derya Uluğ olacak ve çok özel bir konser verecek” dediler.

“PERIPETEIA” YA BİR ÖDÜL DE FİNLANDİYA’DAN

Uluslararası ödüllü yönetmen Merve Gezen’in son kısa filmi “Peripeteia – Talih Dönüşü”, 74. Montecatini Uluslararası Kısa Film Festivali’nde aldığı kurmaca dalında “En İyi Kısa Film” ödülünün ardından Kotka Human Rights Film Festivali’nde de “Jüri Özel Ödülü” ne layık görüldü.

İsviçre'de okullarda gösterildi

Yapımcılığını DTM Pictures’ın, görüntü yönetmenliğini Mustafa Kuşçu’nun, müziklerini Murat Evgin’in yaptığı, prömiyeri Cenevre'deki FIFOG'da yapılan ve İsviçre'de pek çok okulda gösterilen “Peripeteia – Talih Dönüşü” çöpten kağıt ve plastik toplayarak ailesine yardım eden 9 yaşındaki Adem'in, sıradan bir gününü konu alıyor.

Şehir Tiyatroları’na Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülü

48 yıl boyunca oyun yazarı İsmet Küntay adına aralıksız verilen İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri, 11 Aralık Pazartesi günü saat 20.00’de Büyük Kulüp Derneği’nde düzenlenen bir törenle sahiplerini buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Bu Memleket Bizim” oyunuyla Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Hayati Asılyazıcı’nın seçici kurul başkanlığını sürdürdüğü, Nilgün Serimoğlu, Oya Gökberk, Şerif Köyan, Oğuz K. Oğuz, Mehmet Erhan Sar, Ahmet Duman ve Seda Demirel’den oluşan’’İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri Seçici Kurulu’’; 2022-2023 tiyatro sezonunda gerçekleştirilen performanslar arasından yaptığı değerlendirmeler sonucu, ödül alacak kurum ve kişileri belirledi.

Sahnelenen yüzlerce oyun ve performans arasından Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Ödülü yönetmenliğini Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir’in yaptığı “Bu Memleket Bizim” oyunuyla İBB Şehir Tiyatroları’na verildi.

Ödülü İBB Şehir Tiyatroları adına Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özertem, Başdramaturg Dilek Tekintaş ve Yönetmen Yıldırım Fikret Urağ aldı.

Ödül töreninde söz alan Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever:

“Seçici kurula çok teşekkür ediyorum"

Kuruluşuna tanıklık ettiğimiz Cumhuriyetimizin 100. yılını nasıl kutlayacağımıza dair çeşitli toplantılar yaptık. Dramaturji birimi yazılı metinlerden faydalanarak kuruluş tarihimizi anlatabileceğimiz fikriyle geldi. Dramaturglarımız bu sanat eserleri içinden seçilen metinleri taradılar ve bir kolaj metin oluşturdular.

Daha sonra bu metin 4 yönetmenimize teslim edildi. Yönetmenlerimiz Nazım Hikmet Ran’ın Kuva-yi Milliye Destanı’nı temel alarak 3 korodan oluşan 350 kişinin oynayacağı yeni bir metin oluşturdular.

Yönetmenlerimiz bu metni büyük bir emekle ve yaratıcılıklarıyla sahneye taşıdılar. Oyuncularımız, 4 yönetmenle çalışarak görkemli bir eser ortaya çıkardılar. Sahnede Şehir Tiyatrosu’nun bütün çalışanlarının yer aldığı, oyuncusundan teknik ekibine, büro personelinden yer göstericisine herkesin emek verdiği “Bu Memleket Bizim” adlı eser ortaya çıktı. Bunun için herkese çok teşekkür ediyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılında bu ödülü almak bizim için çok büyük bir onur” dedi.

Oyun, yüzde 99 doluluk oranıyla 10.000 kişiye ulaştı.