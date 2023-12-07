Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde konser verdi.

40 yılın acısını çıkarttılar

Biletlerin günler öncesinden tükendiği gecede sahneye “Söyle Canım” isimli şarkısıyla çıkan Evgin, izleyenleri; “Muhteşem görünüyorsunuz, ilginize teşekkür ederim. Eskişehir’e, 40 yıl önce gelmişim. İlerleyen dakikalarda 40 yılın acısını çıkartacağız” sözleriyle selamladı. Sanatçı, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarından marşlara uzanan repertuvarındaki şarkıların tamamını müzik severlerle hep bir ağızdan söyledi.

Aydilge 'ye Eşinden Tatil Sürprizi

Yeni şarkısı Sahte Öpüşler 'i yayınlayan Aydilge, şarkının aldığı olumlu geri dönüşleri, eşinin planladığı sürpriz Portekiz tatiliyle kutladı.

Aydilge, geçtiğimiz günlerde, mutlu bir evliliği olduğu bilinmesine rağmen, bazı kadın takipçilerin eşi Utku Barış Andaç'a uygunsuz mesaj ve görseller attığını ifade etmiş, bundan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiği video milyonlarca kez izlenmiş ve kadın olmakla ilgili verdiği olumlu mesajlar, büyük beğeni toplamıştı.

Her zaman eşinin yanında olan Utku Barış Andaç ise Aydilge'nin yeni şarkısının başarısını kutlamak için Aydilge'ye sürpriz yaparak Portekiz tatili planladı. Fado müziği hayranı olan Aydilge ise en mutlu anlarını, yeni şarkımın ismi Sahte Öpüşler olsa da bizim öpüşlerimiz gerçek notuyla paylaştı.

MARCUS; "İşler Güçler" ile Müzik Listelerinde

Türkçe Rap müzikte bu hafta "MARCUS" rüzgarı esiyor. Genç rap şarkıcısı yeni şarkısı “İşler Güçler” ile müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Güncel soundlar ile hazırlanmış Türkçe Rap müziğe yepyeni bir soluk kazandıracak şarkı, dijital platformlar ve radyolarda yerini aldı. "Z" kuşağının duygu durum ve düşüncelerini "İşler Güçler" adlı yeni single çalışması ile yansıtmayı amaçlayan şarkıcı müzik listelerine hızlı bir giriş yaparak yükseliş gösteriyor. Marcus’ un yoğun geçen hayat mücadelesinde değmeyecek işler için boşa vakit harcamak istemediğini dinleyicilerine aktardığı “İşler Güçler” adlı şarkısı “Z” kuşağının büyük beğenisini toplayacak gibi görünüyor. Yeni çalışmada yaşantısından izler yansıtan sanatçı “İşler Güçler” ile bizleri müzikal bir yolculuğuna çıkarıyor.

2023-2024 TİYATRO SEZONU ÜSTÜN AKMEN

TİYATRO ÖDÜLLERİNİN KATEGORİLERİ AÇIKLANDI

2016-2017 Tiyatro Sezonunda başlatılan Merhum Tiyatro Eleştirmeni, Gazeteci ve Yazar Üstün Akmen’in anısına düzenlenen Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri bu yıl yine Şaylan Akbaşoğlu Akmen başkanlığında oluşan Seçici Kurul Üyeleri 2023-2024 sezonundaki oyunları izleyerek değerlendirecekler.

Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Seçici Kurul Üyeleri: Anta Toros; Oyuncu, Ayşen İnci; Oyuncu & Yönetmen & Yazar, Cengiz Özek; Uluslararası İstanbul Kukla Festivali Kurucusu ve Sanat Yönetmeni, Derya Özgören; Basın Pr Uzmanı & Film-San Vakfı Yön.Kur.Üyesi, Gülçin Üstüntaş; Oyuncu& Yazar & Yönetmen, Güler Berkin; Avukat, Kıvanç Terzioğlu; Film-San Vakfı Müdürü & Köşe Yazarı & Uygulayıcı Yapımcı, Levent Kurumlu; Tiyatro ve İngiliz Dİli ve Edediyatı Öğr.Gör, Neriman Uysal; Oyuncu, Eleştirmen & Eğitimci, Onur Duru; Oyuncu & Yönetmen, Pınar Çekirge; Yazar & Proje - Basın Danışmanı, Suna Keskin; Oyuncu, Şaylan Akbaşoğlu Akmen; Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı, Şenay Tanrıvermiş; Dr. Öğretim Üyesi, Tamer Levent; Oyuncu & Yönetmen

2023-2024 Tiyatro Sezonu Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri Kategorileri; Yılın Prodüksiyonu, Yılın Oyunu, Yılın Yönetmeni, Yılın Yerli Oyun Yazarı, Yılın Dramaturgu, Yılın Kadın Oyuncusu, Yılın Erkek Oyuncusu, Yılın Kadın Komedi Oyuncusu, Yılın Erkek Komedi Oyuncusu, Yılın Yardımcı Rolde Kadın Oyuncusu, Yılın Yardımcı Rolde Erkek Oyuncusu, Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu, Yılın Umut Veren Erkek Oyuncusu, Yılın Sahne Tasarımı, Yılın Giysi Tasarımı, Yılın Işık Tasarımı, Yılın Sahne Müziği, Yılın Koreografisi, Yılın Ekip Oyunu, Yılın Kültür ve Sanata Katkı Ödülü, Yılın Müzikali, Yılın En İyi Tiyatro Afişi, 2024 Seçici Kurul Özel Ödülü, 2024 Üstün Akmen Teşvik Ödülü, 2024 Üstün Akmen Tiyatro Kurum Ödülü, 2024 Üstün Akmen Vefa Ödülü, 2024 Üstün Akmen Onur Ödülü, 2024 Tiyatro Oyun Yazarı Emek Ödülü

"Rubato / 5” Açılış şarkısı “YANILMIŞIM”a çekildi

Türkiye'nin önde gelen müzisyenlerinden, sayılı enstrümanistlerinden oluşan Rubato’nun, 5. stüdyo albümü "Rubato / 5” Bayhan Müzik yapımcılığında yayımlandı. Merakla beklenen ve oldukça ilgi gören albümden ilk video klip ise “Yanılmışım” oldu.

Söz ve bestesi Soner Han’a ait olan şarkının Ahmetcan Tekin yönetmeliğinde Barcelona sokaklarında gerçekleştirilen çekimlerinde Rubato performansına sokak dansçıları eşlik etti. 3 gün şehirde kalan grup, hem çalıştı hem de Barcelona’yı keşfetme şansı yakaladı.

Engelsiz bir dünya için, bir araya geldiler

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Engelsiz Yaşam Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile düzenlenen kutlamada iki yüz engelli birey ve ünlü sanatçılar bir araya geldiler. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi Fuaye Salonu’ndaki kutlamada Avrasya Rehabilitasyon Merkezi Ritim Grubu gösterisi ile Kamuran Akkor, Yılmaz Morgül, Hilal Özdemir ve Pelin Suade şarkıları ile kutlamaya renk kattılar. Yılmaz Morgül engelli bireylere yemeklerini elleriyle tek tek masalarına kadar dağıtıp engelliler için garsonluk yaptı.

Yılmaz Morgül adına tekerlekli sandalye bağışı… Garson Yılmaz Morgül!

Engelsiz Yaşam Vakfı, Yıldız Teknik Üniversitesi ile Türk Kızılayı işbirliği ile düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlaması iki yüz engelli birey ve ailelerinin katılımı ile yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi Fuaye Salonu’nda Tayyar Işıksaçan’nın sunuculuğunu yaptığı kutlama gününe müzik dünyasının ünlü isimleri Kamuran Akkor, Yılmaz Morgül, Hilal Özdemir, tiyatro sanatçısı Onur Şenay ile Pelin Suade’nin yanı sıra TRT spor yorumcusu Alp Pehlivan ve spastik engelli olan yazar ve senarist Cesur Melek’de katıldılar. Ünlü sanatçılar söyledikleri şarkılar ile coşkulu dakikalar yaşatırken, Avrasya Rehabilitasyon Merkezi Ritim Grubu’da Yılmaz Morgül’ün de katılımıyla çok özel bir ritim gösterisi yaptılar. Etkinlikte bir konuşma yapan Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan “Engelli ve önünde engel olan tüm bireylerimizin hayatlarının oldukça zorlu olduğunu biliyoruz. Bugün vesilesiyle engelli bireylerimize bir nebze olsun hoşça vakit geçirip hep birlikte bir arada olmayı arzu ettik. Destek olan emek veren herkese çok teşekkür ederiz” dedi. Ayrıca Türk Kızılayı Güngören Şube Başkanı Erhan Tan, Yıldız Teknik Üniversitesi genel sekreteri Ahmet Yüksel’ de birer konuşma yaparak engelliler gününü kutladılar.

Katıldığı konser ve organizasyonlarda engelliler için bağışlar toplayan Yılmaz Morgül bu organizasyonu da boş geçmedi. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın destekçisi ve iş insanı Menekşe Kankavi, Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe maddi destek verirken Yılmaz Morgül adına Engelsiz Yaşam Vakfı’na akülü tekerlekli sandalye bağışladı. Örgü Kampı sahibesi Özlem Öztepe’de ikinci akülü tekerlekli sandalye bağışladığını açıkladı. Bağışlar karşısında çok mutlu olan Yılmaz Morgül, bağışı yapan Menekşe Kankavi’ye ve Örgü Kampı’na teşekkür etti. Yılmaz Morgül engelli bireylere yemeklerini elleriyle tek tek masalarına kadar dağıtıp engelliler için garsonluk yaptı.

Tatlılar Master Cheff yarışmacılarından…

Etkinliğe katılan engellilere yemek ikramı yanı sıra fenomen yarışma program Master Cheff’ten de tatlılar ikram edildi. Master Chef yarışmacıları olan Esra Tokelli ile Alican Sabunsoy’un elleriyle hazırladıkları tatıları tepsilere koyarak engellilere dağıttılar.

Destek olanlara plaketlerin verildiği etkinlikte Özlem Öztepe, Örgü Kampı’ndan getirdiği örme bebekleri çocuklara dağıttı. Türk Kızılayı Güngören Şube Başkanı Erhan Tan, Yıldız Teknik Üniversitesi genel sekreteri Ahmet Yüksel, iş insanı Menekşe Kankavi, Master Cheff yarışmacıları Esra Tokelli ve Alisan Sabunsoy, TRT spor yorumcusu Alp Pehlivan, Mustafa İsmet Mercan, Cesur Melek, Kamuran Akkor, Hilal Özdemir ve Yılmaz Morgül’e katkılarından dolayı Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından plaket