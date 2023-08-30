Cem Karaca’nın unutulmaz şarkıları eşliğinde, Cem Özer’in usta oyunculuk performansı, Murat Gürvardar’ın yenilikçi metni ve sinematografik rejisi, Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemeleri ve Burcu Koçyiğit’in muhteşem koreografisi “Cem Olmak” müzikali için bir buluştu.

Cem Karaca; aşkı için ıslak ıslak bakan, o aşkın uğruna feleğin tekerine çomak sokan ve bunu bize de anlatan bir şarkıcı. Geçmişteki günlerden bir teselli ararsak resimlerin gözyaşı döktüğünü de ondan öğrendik. Ne zaman yolumuz Gülhane parkına düşse gözlerimiz o ceviz ağacını arar durur Nazım Hikmet’i de yad ederiz. Hele hele Tamirci çırağının o saf aşkını hangimiz bilmeyiz ki, kulaklarımıza ustanın haydi giy tulumları dediğini duyar gibi oluruz. Bir de Namus belası’nı onun gibi kim anlatabilmiş acaba. 70’ 80’ 90’ ların bu efsane sanatçısını Cem Olmak adlı bu müzikalde bir kere daha sevgi ve hasretle anıyoruz.

“Cem Olmak” seyirciye Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın muhteşem şarkıları ile müzik ziyafeti sunarken, Cem Özer’in usta oyunculuk performansı ve Murat Gürvardar’ın klasik biyografik eserlerden farklı yenilikçi metni, Murat Gürvardar ile Cem Özer’in sinematografik rejisi, Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemeleri ve Burcu Koçyiğit’in koreografisiyle birleşen modern dans performanslarıyla muhteşem bir görsel şölen sunuyor. Yardımcı yönetmen olarak Zehra Karadağ, Dekor tasarımda Aslan Yılmaz, Kostüm tasarımda Olga Ignatyuk, Işık tasarımda Murat Bakır, Ses teknisyeni olarak Cem Yılmaz, Fotğrafta Ali Taşkıran ve Afişte Yaşar Şenyüz imzaları yer alırken, Dans performansında da Sibel Kuşi Yalkı, Esmer Hamza ve Radife Rabia Kurt isimleri yer alıyor. Yapımını IMC Prodüksiyon’un üstlendiği “Cem Olmak” adlı müzikalin ilk gösterimi 29 Ağustos 2023 Salı günü saat 21.00’da Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda izleyicilerle buluştu.

Erol Evgin’den yeni klip “Sen Benim Şarkılarımsın”

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin’in, “Sevdiklerim 2” albümünün 4. klibi “Sen Benim Şarkılarımsın” isimli şarkıya çekildi. Video klip sanatçının, YouTube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluştu.

Erol Evgin'in, sanatçı dostlarının unutulmaz şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdiği, “Sevdiklerim 2” albümünden sözleri ve müziği İlhan Şeşen’e ait olan “Sen Benim Şarkılarımsın” isimli şarkı sanatçının 7 yıl öğrenim gördüğü okulu İstanbul Erkek Lisesi’nde, Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde kliplendirildi.

Bir Tatlı Anı

Erol Evgin; “İlhan, gençlik yıllarından arkadaşım. Ben mimarlık okudum, o hukuk.. Avukatlıktan müziğe döndüğü yıllarda bir gün gitarını alıp, bize geldi. Bana yeni bestelerini çalarken, birkaç bestesi için; ‘İlhan, bu besten çok güzel okumak isterim’ dedim, ‘Onu ben okuyacağım’ dedi. Bir türlü bir bestesini okuyamamıştım. Bu albümü hazırlarken; ‘Nihayet bir şarkımı okudun’ dedi, gülüştük” sözleriyle tatlı bir anısını paylaştı.

Ustasıyla final yaptı

“Argoritma” isimli maxi single’ı ile adından söz ettiren İlhan Güryalçın, geçtiğimiz akşam 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Kalamış Yaz Festivali’nde konser verdi.

Renkli konser

Sahnesini “Şemsiye” isimli şarkısıyla açan Güryalçın, gece boyunca “Masum Değiliz”, “Gelevera Deresi” gibi sevilen şarkıları da seslendirdi. Sanatçı, konserini bas gitarist olarak eşlik edip; ayrıca ön grup olarak da sahne aldığı ustası Cem Karaca'nın “Namus Belası” isimli şarkısıyla bitirdi.

Erkin Koray’ı andı

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam akustik performansıyla L’Olivetto’da sahne aldı.

Özel gece

Sanatçı, İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği gecede geçmişten günümüze hit şarkıları ve pop müziğin sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla müzikseverlere özel bir gece yaşattı. Arıca, “Çöpçüler” isimli şarkıyı okurken “Müzikle ilişkimin en önemli sanatçılarından biriydi. Konserlerini hep hayranlıkla izledim” sözleriyle, Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray’ı andı.

MSG’DE SULAR DURULMUYOR

Bir süredir Burhan Bayar’ın eleştirileri nedeniyle Haysiyet kuruluna verilip Msg den hak mahrumiyeti davasının yaşandığı meslek birliğinde sular durulmuyor. Daha önce iki yönetim kurulu üyesi Şakir Askan ve Ömer Özgül’ünde istifa ettiği Meslek birliği, geçen hafta Hande Yener, Sinan Akçıl,Tuğba Özerk ve pek çok müzisyen haklarının ihlali hakkında verdiği dilekçelerle yönetim kurulundan Murat Yeter’in olanlara isyanı ve istifasına neden oldu. Besteci,söz yazarları ve aranjörler MSG tarafından yapılan haksızlıklar anlatıldığı istifa dilekçesinde en son ünlü besteci ve aranjör Murat Yeter’de istifa ederek dilekçesini verdi.

İncir Festivaline Yıldız Yağdı

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen İzmir Menemen Bozalan İncir Festivali, Muazzez Ersoy ve Murat Dalkılıç'ın konserleriyle başladı.

Katılımın bir hayli yoğun olduğu festivalde sanatçılar performanslarıyla göz doldurdu. Dünden bugüne şarkılarıyla 7'den 70'e tüm müzikseverlerin eşlik ettiği Muazzez Ersoy, İzmirli müzikseverlere tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Şarkılarıyla katılımcılardan büyük alkış alan Muazzez Ersoy'a sahnede Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından bir sepet dolusu incir hediye edildi. Sahnede incirin tadına bakan Ersoy, "Hayatımda yediğim en güzel incir" dedi. Ardından Ak Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, Muazzez Ersoy'a sanatçının yağlı boya tablosunu hediye etti. Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç da sahneye çıkan bir diğer sanatçı oldu. Murat Dalkılıç, sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla İzmirli gençlere unutulmaz bir konser atmosferi yaşattı.