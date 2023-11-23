Öğrencilere karşılıksız burslar vererek adından söz ettiren ve bu yıl da 31. kuruluş yılını kutlayan YEKÜV Vakfı’nda uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunarak hizmet veren ve en son YEKÜV Vakfı başkanlığı yapan H. Işın Özdemir görevini kısa bir süre önce Ş. Tülay Erkan’a devretmişti.

Altı yıl boyunca başkanlık görevini sürdüren ve vakıfta bundan sonra üst danışma kurulu üyesi olarak hizmetini devam ettirecek olan H. Işın Özdemir için yeni başkan Ş. Tülay Erkan ve yönetim kurulu üyeleri Pera Palas’ta bir teşekkür daveti düzenlediler.

Davete katılan ve birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyeleri ve başkan Ş. Tülay Erkan hizmet ve emeklerinden dolayı H. Işın Özdemir’e teşekkür plaketi ve çiçek verdiler. Duygu dolu anların yaşandığı davette H. Işın Özdemir “YEKÜV Vakfı bir gönül işidir. Bende diğer hizmet ve emek verenler gibi bu işe gönlümü koymuştum. Yine aynı şekilde hizmete üst danışma kurulu üyesi olarak devam edeceğim için çok mutluyum. Önemli olan bir çocuğumuzun, bir gencimizin daha okuması ve ülkemize yararlı bireyler olmaları” dedi.

Dionysos Tiyatro Avrupa Turnesine Çıkıyor

Başarılı Oyuncu Erdem Topuz'un hem oynayıp hem de yönettiği ve 25 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan ''Mezarcı'' Dionysos Tiyatro yapımı tek perdelik oyunu ile Avrupa Turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Almanya Turnesi kapsamında 8-9-10 Aralık 2023 Köln Theater Tiefrot'da tiyatro severler ile buluşacak Oyuncu Erdem Topuz, Almanya turnesi öncesinde ise 24 Kasım 2023 Cuma günü saat 20:30'da Mecidiyeköy Cevahir Besa Sahne'de sevenleriyle buluşacak.

Oyunun İngilizce çevirisini tamamlayıp artık sahnede İngilizce'de oynayabildiğini belirten oyuncu gözünü Avrupa'ya diktiğini belirtiyor.

Mezarcı Oyunu; Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesini anlatıyor.

Murat Evgin’e Sürpriz Armağan

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, geçtiğimiz akşam Decollage Art Space’de Barış Manço şarkıları eşliğinde müzikseverlerle buluştu.

Bebek Manço ile poz verdi

Soğuk havaya rağmen İstanbulluların ilgi gösterdiği konserinde sadece Barış Manço şarkıları söyleyen Murat Evgin'e, Manço’nun Kamuran isimli sıkı hayranı Barış Manço’nun bebeğini armağan etti. Evgin, konser bitiminde bebek Manço ile objektife poz verdi. Sanatçının konserini izleyenler arasında Ressam Devrim Erbil, Prof. Dr. Mehmet Sungur da vardı.

Seyyal Taner: “Şimdi 90'lar”ı Çok Seviyorum

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş, Ali Güven’den oluşan “Şimdi 90’lar”, önceki akşam Moda Kayıkhane’de sahne aldılar. Türk pop müziğinin efsane ismi Seyyal Taner, “Şimdi 90’lar” a konuk oldu.

Hep Bir Ağızdan “Alladı Pulladı”

Gece boyunca 90’ların hit şarkılarını müzikseverlerle hep bir ağızdan söyleyen sanatçılara konuk olan Seyyal Taner’e, izleyenler büyük ilgi gösterdiler. “Şimdi 90’lar” ekibiyle ikinci defa sahneye çıkan Taner; “Ben bu sahnede olmayı, değerli arkadaşlarımla şarkılar söylemeyi çok sevdim. Vakit buldukça buradayım” sözlerinin ardından, bestecisi Metin Özülkü ve tüm salonla birlikte “Alladı Pulladı”yı söyledi.

Yoğun ilgi gören “Şimdi 90’lar” konseri; 2 Aralık Cumartesi akşamı tekrar Moda Kayıkhane sahnesinde olacak.

Arıca’dan Bursa’da 100. Yıl Balosu

Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam GESİAD’ın (Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği) organizasyonuyla, Bursa Almira Otel’de düzenlenen 100. Yıl Balosu’nda konser verdi.

100. Yıl Marşı’nı 4 defa söyledi

Arıca geçmişten günümüze hit şarkılarını, pop müzik klasiklerini seslendirdiği gecede izleyenlerden gelen yoğun istek üzerine Cumhuriyet’in 100. yılına özel yazdığı “Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı” nı 4 defa söyledi.

AYDİLGE VE EVRENCAN'IN “SAHTE ÖPÜŞLER”İ

Müzik dünyasında hem popüler arenada kalmayı başarıp, hem de kendine has söz ve besteleri ile farklı bir yer edinen Aydilge, son şarkısı Sahte Öpüşler için sevilen müzisyen Evrencan Gündüz ile bir araya geldi.

Yapay, gösterişli hayatlar, sahte aşklar, yapmacık ilişkilere karşı tepkilerini bu şarkıyla dile getiren ikili, son derece renkli ve esprili bir klibe de imza attılar.

Sosyal medyanın yarattığı pembe dünyaların sahteliğine işaret eden şarkının söz ve bestesi Aydilge'ye, düzenlemesi ise Dorukhan Yaldız'a ait. Şarkı klipiyle beraber 24 Kasım'da tüm platformlarda yayında olacak.

“Caesar”a gala daveti

Gayrettepe KATS Sahne yeni sezonu geçtiğimiz günlerde açmıştı. KATS Sahne’de sezonun ilk oyunu “Caesar”ın gala daveti de yapıldı. Uluslararası bir ekip ile hazırlanan ve sezonun iddialı oyununu galaya davet edilen özel davetliler izlediler. Davetli olarak oyunu izleyen usta tiyatrocu Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey’de geldiler. Oyunun reji asistanlığını ise Yasemin Yalçın’nın küçük kızı Eda İlbey yapıyor.

Not 2; Buraya kadar olan özet haberi basılı gazetede kullanalım, Haberin tamamını ise internette kullanalım.

KATS Sahne geçtiğimiz günlerde kapılarını tiyatro severlere açarak sezona merhaba dedi. Tiyatro severleri William Shakespeare’in klasikleşmiş oyunu olan “Caesar” ile karşılayan KATS Sahne, yenilenmiş sahnesi ile farklı bir bakış açısıyla tasarlanan “Caesar” oyunun galasında özel davetlilerini ağırladı. Uluslararası bir ekip tarafından sahneye konan oyunu izlemeye gelen davetliler oyunun sonunda beğenilerini ortaya koyarak oyuncuları dakikalarca alkışladılar. Oyunun bitiminde ise oyuncular ve davetlilere pastalı şampanyalı kutlama seramonisi de yapıldı.

Oyunu izleyenler arasında tiyatro camiasından isimlerin yanı sıra usta oyuncu Yasemin Yalçın ve oyuncu eşi İlyas İlbey’de vardı. Yasemin Yalçın sinema ve televizyon bölümünden yeni mezun olan küçük kızı Eda İlbey’in reji asistanlığını yaptığı oyunu büyük ilgi ile izledi. Eda İlbey’i babası İlyas İlbey ve ablası Eylül İlbey’de yalnız bırakmadılar.

Sibel Abdiu’nun yönettiği oyunun koreografisi Liudmyla Usyk, müzikleri Albin Sopa, görsel sanat yönetmenliği Lulzim Luigji Bejta, ışık tasarımı Cengiz Orhonlu, kostümler Mine Horasan, uygulama Onur Şenay ve yapım şefi Menekşe Uçaroğlu imzasını taşıyor. Titiz bir çalışma sonunda ortaya çıkan ve usta oyuncu Onur Şenay’ın Caesar’ı canlandırdığı oyunda Uluç Özkök, Eda Özel, Onur Sarıaltın, Adem Akyazıcı ve Enis Kaplanoğlu rolleri paylaşıyorlar.