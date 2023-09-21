İngiltere’de doğup büyüyen sanatçı Onur Sevigen’in Türkçe yeni teklisi "Kalbin Aksın" piyasaya çıktı.

Profesyonel müzik yolculuğu, doğup büyüdüğü Londra’da başlayan Onur Sevigen, Anadolu’da doğan müzik türlerine olan ilgisi ve farklı öğeleri bir araya getirerek oluşturduğu sound’u ile Türkiye’de çalışmalarına devam ediyor.



Farklı tempo ve janr’ların eklektik bir karışımı ile kendine özgü sound’unu yaratan sanatçı, ‘‘Kalbin Aksın” single’ı ile söz yazarı, besteci ve prodüktör kimliğini de bir kez daha başarılı şekilde ortaya koydu. Şarkının mastering’inde ise Kevin Tuffy yer aldı.



”Sanatçı 2021 yılında yayınlanan ‘Paramı Ver’, ‘Beyinler Sakat’, ‘Ölüm Gelene Kadar Yüzüm Kanadı’ ve 2022 yılında yayınlanan ‘Yaşasın Aman’ single çalışmaları ile müzik yolculuğundaki rotasını Türkiye’ye çevirdiğini dinleyicisine gösterdi. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ”Az Bile” EP’si ile dikkatleri üzerine çeken sanatçının yeni single’ı ”Kalbin Aksın” arka arkaya yayınlanacak olan projelerinin de habercisi oldu.”



Onur Sevigen’in yeni single’ı ”Kalbin Aksın” 15 Eylül tarihi itibariyle Dokuz Sekiz Müzik yapımcılığında tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Ömercikoğlu’na bir ödül daha

Geçen akşam İstanbul’da düzenlenen “Yılın Uluslararası Marka Ödül Gecesi”nde uzun yıllardır sektörde olan Ünlü koreograf Fatih Ömercikoğlu’na bir ödül daha geldi. Yılın koreograf ödülüne layık görülen Fatih Ömercikoğlu yıllardır sabrın, azmin ve büyük bir emekle çalışmanın karşılığı sonucunda böyle bir ödülü almaktan onur ve gurur duydum dedi. Moda dünyasının yakından tanıdığı genç koreograf Geçtiğimiz yıllarda Uğurkan Erez’den aldığı bayrağı taşımaya devam ediyor.

Lionlar Çevre Temizliği Farkındalığı İçin İş Başında

Lionlar, Lions 118K Yönetim Çevresi olarak bağlı bulundukları şehirlerde çevre temizliği gerçekleştirdiler. Lions 118K Genel Yönetmeni Mine Şahin’in de bizzat katıldığı ve bölgede eş zamanlı olan bu hizmet Bursa, Çanakkale, Bandırma, Karadeniz Ereğli ve Eskişehir’de yüksek katılımla gerçekleştirildi.

Lions Uluslararası’nın bu yıl majör hedefi olan Çevre temizliği hız kesmeden tüm dünyada gerçekleştirilmeye devam edecek. Çevre temizliğine katılan Lions 118K kulüplerinden; Afyon Zafer Lions Kulübü, Kükürtlü Lions Külübü, Kükürtlü Alpha Leo Kulübü, Karagöz Lions Kulübü, Nilüfer Lions Kulübü, Koza Lions Kulübü, Ata Lions Kulübü, Bandırma Lions Kulübü, Eskişehir Tepebaşı Lions Kulübü, Çanakkale Lions Kulübü, Karadeniz Ereğli Elif Lions Kulübü, Uludağ Lions Kulübü, Yeşil Lions Kulübü üyeleri gerçekleştirdikleri temizlik sonunda topladıkları çöpleri fotoğrafladılar.

On üç dalda oyunculuk eğitimi alacaklar

Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nda kral ve kraliçe ünvanı alan birinciler ile ikincilik ve üçüncülük derecesi alarak ödül alan gençler ödüllerine kavuştular. Ödülü eğitim olan tek yarışma olarak dikkat çeken Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasının kazananları Tümay Özokur Akademi’de on üç ayrı dalda oyunculuk eğitimi alacaklar. Derece alan oyuncu adayı altı genç aynı gün ünlü film yapımcısı Mustafa Uslu ile de ofisinde bir araya geldiler. Uslu’nun yeni film projesi Zeki Müren filminde derece alan ve oyunculuk eğitimlerini tamamlayan iki gence filminde rol verecek.

Bu yıl altıncısı düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması’nda Kral ve Kraliçe seçilen derece alan oyuncu adayları ödüllerine ve hayallerine kavuştular. Yarışmanın ödülü olan oyunculuk eğitimi için Tümay Özokur Akademiye giderek akademi sahibesi Tümay Özokur ile tanışan gençlere alacakları eğitimler hakkında bilgi verildi. Toplam on üç ayrı dalda eğitim alacak oyuncu adaylarına Tensel, Doğaçlama ve Diksiyon alanında Oyunculuk Eğitimi, Şan ve Ses Eğitimi, Yakın Dövüş Teknikleri, Film Analizi, Kamera önü Teknikleri, Hollywood Gülüşü, Kariyer Yönetimi, Set Adabı, Oyuncu Gibi Düşünmek, Sosyal Medya Yönetimi, Styling, Senaryo Teknikleri ve Deneme Çekimleri alanlarında eğitimler verilecek. Yoğun bir eğitim programına girecek olan gençlere yarışmanın organizasyon komitesi başkanı Atilla Kaplakarslan ile komite üyeleri Av. Kasım Aksoy ve Arif Işık’da eşlik ettiler.

Ünlü yapımcı Mustafa Uslu ile tanıştılar…

Derece alan oyuncu adayı altı genç aynı gün ünlü film yapımcısı Mustafa Uslu ile de Levent’de bulunan çalışma ofisinde bir araya geldiler. Son yıllarda ses getiren pek çok önemli film projesine imza atan ünlü yapımcı ile bir araya gelmenin heyecanın yaşayan gençler “Bu yarışma için başvurduğumuzda her şeyin bu kadar kısa zamanda gerçekleşeceğini düşünmemiştik, adeta rüyada gibiyiz. Oyuncu olma yolunda çok önemli adımlar atıyoruz” dediler. Mustafa Uslu’nun ekibi ile birlikte film çalışmalarını yaptığı çok özel stüdyoları gezen gençler usta isimden sinema sektörüne dair çok kıymetli bilgi ve detayları öğrenme fırsatı buldular. Mustafa Uslu yeni film projesi “Zeki Müren” filminde Sinemanın Kral ve kraliçesi Yarışması’nda derece alan ve oyunculuk eğitimlerini tamamlayan iki genç isme filminde rol vereceğini söyledi.

54 YIL SONRA AYNI SAHNEDE

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Marmara Yelken Kulübü’nün kuruluşunun 65. yıl dönümünde sahne aldı.

Sahneye ilk çıktığı yerde

1969 yılında “Moda 5 Orkestrası” ile sahneye ilk çıktığı yer olan Marmara Yelken Kulübü’nün 65. yıl dönümünde konser veren Evgin, rezervasyonların günler öncesinden tutulduğu gecede; “İçimdeki Fırtına”, “Sitem”, “Hep Böyle Kal”, “Ateşle Oynama” gibi Türk pop müziğine damgasını vurmuş şarkılarının tamamını İstanbullularla hep bir ağızdan söyledi.

Evgin'e “Onursal Üye” unvanı

Sanatçıya, gecede Marmara Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sedat Soybay tarafından “Onursal Üye” unvanı verildi.

ALTAY SÖYLEDİ, AİLELER COŞTU

Menemen Belediyesi tarafından Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilirken, sünnet eğlencesinde, Altay sahneye çıktı. Ailelerin mutlu gününe yakışır şekilde gerçekleştirilen organizasyonda, ünlü sanatçı Altay, en güzel şarkılarını minikler ve aileleri için söyledi. Oluşturulan fotoğraf çekim alanında mutlu anların ölümsüzleştirildiği etkinlikte, aileler doyasıya eğlendiler.

Altay’ın sahnede söylediği şarkılara minikler ve davetliler hep bir ağızdan eşlik ederken, hareketli şarkılarda eğlence doruğa ulaştı. Ünlü şarkıcıya sahnede gecenin hatırası için Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından hediyeler verildi.

EDİZ HUN, HÜLYA KOÇYİĞİT, PERİHAN SAVAŞ

VE MERAL ÇETİNKAYA’YA YOZGAT’TAN ONUR ÖDÜLÜ

25-28 Ekim tarihlerinde Yozgat'ta gerçekleşecek olan 2.Uluslararası Bozok Film Festivalinde Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan Açılış gecesindeki törende Ediz Hun ve Perihan Savaş'a, kapanış Ödül gecesindeki törende ise Hülya Koçyiğit ve Meral Çetinkaya’ya Onur Ödülleri takdim edilecek.

Bu yıl ilk kez Yozgat’ın ünlü yazarı Mehmed Said Fenni adına Mehmet Said Fenni Özgün Senaryo Ödülü ve Yozgat’ın önemli müzisyeni Nida Tüfekçi adına'da En İyi Özgün Film Müziği ödülleri verilecek.

Festivalin fikir hakki ve yürütücüsü Sinema Okuryazarları Derneği, festival Yönetmeni Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ise yaptığı açıklamada; ‘’Türkiye’nin farklı şehirlerinden seçilen 50 sinema alanında çalışmalar yapan üniversite öğrencilerinin tüm masrafları karşılanmak şartıyla festivale katılabilecek ve tüm filmleri izleyerek bir filme Gençlik Jürisi Oyu vereceğiz’’ dedi.

Avrupa’nın 14 farklı ülkesinden festivale gelecek olan ve yaşları 18-30 arası değişen 50 sinema Tv öğrencisi ve çalışanı da festivale katılırken, Gençlik jürisi ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek olan katılımcılar Yozgat’ta kısa filmler ve belgeseller'de çekebilecek.

SILA'DAN HARBİYE'DE 6. KONSER

Sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran sevilen sanatçı Sıla, Harbiye Açıkhava konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. Kerki Solfej’in gerçekleştirdiği konserler kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını İstanbullular için seslendirecek.

Temmuz ayında Harbiye Açıkhava’da iki kez konser veren sanatçı sonbaharda da açık hava maratonuna tam gaz devam ediyor. 27 ve 28 Eylül ve 1 Ekim’de Harbiye’nin muhteşem atmosferinde sahne almaya hazırlanan Sıla, yoğun talep üzerine bu yıl 14 Ekim’de 6. kez açık havada şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyleyecek.