Antropolog; Hilal Vardar

Geçtiğimiz gün Wow Hotel’de düzenlenen Sinemanın Kral ve Kraliçesi yarışmasında “Yaşayan Değerlere Saygı” bölümünde bana da yaşam boyu meslek onur ödülü verdiler, bu ödülü bana layık gören bütün jüri üyelerine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum.

Sevgili okuyucularım beni yakından tanıyanlar bilirler ben son altı senedir kanser tedavisi görüyorum bu tedaviler sırasında ailemden çok büyük bir ilgi ve alaka görürken benimle en fazla ilgilenen ise en küçük yeğenim Hilal Vardar’dır. Ben de benim için çok önemli olan bu geceye onun elinden destek alarak katılmak istedim. Hilal’in benim hayatımda ki yeri çok başkadır. O daha üç yaşındayken babasını kanserden kaybetti ve babası vefat etmeden önce iki kız kardeşi de (Gamze ve Hilal) yazılı olarak bana emanet etti, o zamandan beri benimle birlikte yaşıyorlar. Rahmetli eşim İnci ile onu Nişantaşı’nda ki (Adını şu an hatırlamadığım) evimizin yanındaki ilk okula yazdırdığımız gün daha dün gibi gözümün önüne geliyor. O küçük kız geçtiğimiz yıllarda Final kolejini okul birincisi olarak bitirdiğinde İstanbul Boğazında bir teknede düzenlenen törende plaketini benim elimden almıştı. Ardından girmiş olduğu Üniversite sınavlarında yüzde yüz burs ile Yedi Tepe Üniversitesini kazanmayı başararak Antropolog olmak için kayıt yaptırdı ve bu sene mezun oluyor. Lise döneminde bütün tatil ve izin günlerinde B&H reklam ajansımızın bir çok departmanında staj amaçlı olarak çalışmış Üniversite döneminde de bir çok organizasyonun arkasında çözüm üretici kabiliyeti ile aranılan bir kimlik olmayı başarmıştı. Geceye Makedonya’lı genç modacı Sureja Qaili’nin hazırladığı gece elbisesi ile katılan Hilal Vardar’ı yanımda gören bir çok dostum merak edip bana soruyorlardı kim bu güzel hanım diye. Canım Hilal’imin bu aralar çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Bir taraftan okulundaki son yılının yoğunluğu diğer taraftan 27 Nisan’da Taksim Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sinemasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivalinde Genel Koordinatör Setenay Acı hanımın Yardımcısı ve ön jüri sorumlusu olarak şimdiden hummalı bir çalışma içerisinde bulunuyor. Ben dayısı olarak onunla gurur duyuyorum o da dayısını çok seviyor ve hastalığım boyunca elimi hiç bırakmadı izninizle buradan Hilalime bir mesaj yollamak isterim, canım kızım seni çok seviyorum…

Sonay Gökhan’la Biz Bize Başlıyor

Diş Hekimi Sonay Öztan Gökhan’ın sunduğu Biz Bize kendi alanında uzman konukların katılımıyla, estetik, güzellik, beslenme, spor, tıptaki gelişmeler, sağlık ve yaşama dair birçok konuyu ele alıyor. Sonay Gökhan’la Biz Bize Yeni sezonda çarşamba günleri 07.45’te Beyaz TV’de izleyici ile buluşacak.

Sosyete ve sanat dünyasının “Gülüş Tasarımcısı” lakabı ile yakından tanıdığı diş hekimi Sonay Öztan Gökhan kısa bir yaz tatili sonrasında eski kanalı Beyaz Tv de hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Çarşamba sabahları saat 07.45 te, her gün farklı konuklar ile izleyici karşısına çıkarak özellikle sağlık konusunda en çok merak edilen soruları sorup cevaplar arayacak olan güzel hekimi yeni yayın döneminin heyecanı sarmış görünüyor. Geçtiğimiz akşam bir güzellik yarışmasının gala yemeğine eşi Orhan Gökhan ile katılan güzel çift şıklıkları ile göz doldurdular.

Müzikli eğitim gösterileri tüm Türkiye’de

Çocuklar “Bizim Kahramanları” çok sevdi

Organizatör Banu Noyan tarafından sahneye konan “Bizim Kahramanlar ve Arkadaşları” adlı müzikli eğitim gösterileri, Palladium Alışveriş Merkezi’nde çocuklarla buluştu.

Kahraman ve arkadaşlarının hikayesi ile “Önce İyi İnsan olmalı” temasını işleyen “Bizim Kahramanlar ve Arkadaşları” adlı müzikli eğitim gösterileri başladı. Palladium Alışveriş Merkezi’nde sergilenen ilk gösterilere, çocuklar kadar büyüklerin de ilgili oldukça fazlaydı. Yoğun ilgiyle karşılaşan gösteriler, önümüzdeki günlerde tüm Türkiye’de sahnelenecek.

Vokaliste ihtiyacım yok

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Sibel Alaş, önceki akşam Kalamış Wyndham Otel Ouzo Roof’ta müzikseverlerle buluştu.

Sahnesini “Adam” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca sevilen şarkılarını ve 90’ların hit şarkılarını kendisine koro halinde eşlik eden izleyicilerle birlikte seslendirdi. “Ben bu sahneye vokalist getirmiyorum; çünkü sizler o kadar güzel eşlik ediyorsunuz ki vokaliste ihtiyacım kalmıyor” diyen Alaş, izleyicilere teşekkür etti.

Sibel Alaş, 2 ve 30 Kasım'da Suadiye Decollage Sanat Art'ta akustik konserler verecek.

İZMİR’İN KURTULUŞU SEFO VE SERTAB ŞARKILARIYLA KUTLANDI

Sertab Erener ve Sefo İzmir’ in Kurtuluş Günü etkinliklerinde Menemen’de sahneye çıktı. Çevre ilçe ve illerden binlerce müzikseverin de akın ettiği konserde Sefo, hem sahne şovları hem de şarkılarıyla hem göze hem de kulağa hitap etti. Etkinliğin ikinci gününde sahneye çıkan Sertab Erener, dünden bugüne şarkılarından oluşan repertuarıyla müzikseverlere muhteşem bir atmosfer yaşattı.

SAHNEDE ALDIĞIM EN GÜZEL HEDİYE

Konserde Sertab Erener’e Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından tarafından sanatçıya kendisinin bir yağlı boya tablosu hediye edildi. Başkanın elinden hediyesini alan Erener, “Sahnede aldığım en güzel hediye” şeklinde konuştu. Sanatçı yaptığı konuşmada İzmir’in kurtuluşunu kutlayarak İzmirlilerden büyük alkış aldı.

Filmin kahramanını evinde ağırladı

İlginç ve çarpıcı hayat hikayesiyle yapımcıların da dikkatini çeken iş insanı İlhan Doğan’ın hayatı beyaz perdeye geliyor. “Her Şeye Rağmen” filminde İlhan Doğan’ı canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, bu kez onu evinde ağırladı.

Avrupa’da yaptığı başarılarla “Müthiş Türk” olarak adından söz ettiren iş insanı İlhan Doğan’ın çarpıcı hayat hikayesi sonunda sinema filmi oldu. Yapımcıların dikkatini çeken Doğan’ın hayatı “Her Şeye Rağmen” filmiyle beyaz perdeye taşınıyor. 26 Eylül’de İstanbul’da özel galasını yapacak olan film, sinema severler ile buluşmak üzere 29 Eylül’de vizyona girecek.



Eşiyle birlikte evinin kapılarını açıp misafir etti...

“Her Şeye Rağmen” filminde İlhan Doğan’ı canlandıran ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, ilk kez ünlü iş insanını İstanbul’da kendi evinde ağırladı. Eşinin yaptığı yöresel yemeklerle özel misafirini ağırlayan Erkan Petekkaya, İlhan Doğan ile filmin vizyona girmesinden önceki son hazırlıklarını birlikte gözden geçirdiler. Görüşmeye filmin yapım koordinatörü ve gazeteci Nurettin Soydan’da katıldı. Baş başa ve oldukça sıcak atmosferde geçen buluşma saatlerce sürdü.

“Tüylerim diken diken oluyor!”

Filmin başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, gerçek ve çok ilginç bir hayat hikayesini beyaz perdeye aktardıklarını ifade ederek “Nasıl bir hayat, nasıl bir çıkış inanmak gerçekten zor. Hala o sahneler gözümün önüne geldikçe tüylerim diken diken oluyor” ifadesini kullandı. Petekkaya, zor koşullarda çekilen ve gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen “Her Şeye Rağmen” filmini, seyircilerin de çok seveceğini ve ilham alacaklarını dile getirdi.



Filmin galası 26 Eylül’de İstanbul’da yapılacak…

“Her Şeye Rağmen” filminin galası 26 Eylül Salı günü Kanyon AVM’deki Paribu Cineverse salonlarında yapılacak. Filmde rol alan Alman oyuncuların da davetli olarak katılacağı filmin galasında, hayatı filme çekilen iş insanı İlhan Doğan ve çok sayıda ünlü isim de hazır bulunacak.

100. Yıl Marşı’na Future Version

Soner Arıca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği “Cumhuriyet Marşı” nın future versionunu bugün (8 Eylül Cuma günü) müzikseverlerle buluşturuyor.

Sanatçı sözleri ve müziği kendine, düzenlemesi Miraç Kutlu’ya ait olan, dinleyicilerden büyük beğeni toplayan 100. Yıl Marşı’nın future versionunun video klibini 29 Ekim haftası yayınlayacak.

SEDA SAYAN'DAN HAYRANINA BÜYÜK JEST

Seda Sayan, geçtiğimiz gün İzmir Menemen ‘de sahne performansı sergiledi. Menemenlilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda Sayan, sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla müzikseverlerden büyük alkış aldı. Sevilen sanatçının konserini eşi Çağlar Ökten de en ön sıradan izledi.

Ünlü sanatçı engelli bir hayranını özel araç göndererek yaklaşık 4 saat uzaklıktaki Denizli’den getirtti. Engelli hayranını kulisinde misafir eden Sayan, hayranıyla özel olarak ilgilendi. 2003 yılında sabah programına seyirci olarak çıkan o hayranıyla, 20 yıl sonra Menemen'de buluştu. Bu buluşma duysal ve renkli anlara sahne oldu. Bu özel hayranı için en önden yer ayıran Seda Sayan, kendisini yeniden programına katılmak üzere İstanbul'a davet etti.

EFES ANTİK TİYATRO’DA SENFONİK KONSERLER

Kültür ve sanatın önemli noktalarından Efes Antik Tiyatro, eylül ve ekim aylarında Türkiye’nin starlarını sanatseverlerle buluşturuyor. KerkiSolfej’in organizasyonuyla gerçekleşecek olan konserler Efes’in büyüleyici atmosferinde Yalın, Dolu Kadehi Ters Tut ve Cem Adrian’ın sürprizlerle dolu sahnesiyle sonbahar akşamını eğlenceli kılacak.

15 Eylül Cuma akşamı gönüllere taht kuran sanatçı Yalın ‘Unutulmaz Şarkılar’ konser serisiyle geçmişten günümüze hafızalarımıza kazınan şarkılarını görkemli sahne tasarımı ve bigband orkestrasıyla seslendirecek. 16 Eylül Cumartesi akşamı ülkemizin yıldızı parlayan alternatif gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, ilk kez dinleyicilerinin karşısına Şef Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası ve korosu eşliğinde çıkacak. Sıra dışı sesi ve özgün tarzıyla gönüllere taht kuran Cem Adrian ise 1 Ekim Pazar akşamı senfonik olarak yorumlayacağı şarkılarıyla hafızalarda yer edinecek.