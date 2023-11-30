Kendine has yorum ve tarzı ile konserden konsere koşan Bayhan’ı 10 Aralık’ta Diyarbakırlı hayranları ile buluşmanın heyecanı sarmış. Hazırladığı yeni şarkılarına Youtube kanalında canlı yayınlar yaparak izleyici ile sık sık bir araya gelen ünlü şarkıcı yoğun iş temposundan başını kaldırmaya fırsat bulamıyor.

10 Aralık’ta saat 20:00 ‘da Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan olan konser öncesinde oldukça heyecanlı olan Bayhan Diyarbakırlı hayranları ile bir an evvel buluşmayı, onlarla müzik dolu vakit geçirmenin özlemini yaşıyor.

Redd’den duygu yüklü şarkı

Rock müziğin köklü gruplarından Redd, söz ve müziği Doğan Duru’ya ait olan, düzenlemesi grubun imzasını taşıyan “Şimdi Seni Bulsam” isimli yeni single’ı ile müzikseverlerle buluştu.

Redd “Şimdi Seni Bulsam” diyor

Davulda Berke Özgümüş, gitarda Güneş Duru, vokalde Doğan Duru’dan oluşan Redd, yakın zamanda yayınladığı üç single’ın devamı niteliğinde olan, duygu yüklü şarkıları “Şimdi Seni Bulsam” ı sakin başlayan ve giderek sesini yükselten bir anlatıyı, geçmişten bugüne yenilenerek biçimlendirdiği kendine özgü sounduyla kaydetti.

Erol Evgin’den yeni şarkı

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin’in, “Sevdiklerim 2” albümünün 6. video klibi yepyeni bir şarkı olan “Düşleri Olmalı İnsanın” isimli şarkıya çekildi.

Düşleri Olmalı İnsanın

Sözleri Dr. Selma Çuhacı’ya, müziği Erol Evgin’e ait olan "Düşleri Olmalı İnsanın" ın Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klibi sanatçının, YouTube kanalı üzerinden müzikseverlerle buluştu.

Üniversiteli gençlere yol gösterdi

YEKÜV’den “Öğrenci Buluşmaları”

Ünlü iş insanı, girişimci, kitap yazarı ve dünyanın en iyi iş ağı geliştirme uzmanlarından biri olan İlhan Doğan YEKÜV Vakfı tarafından düzenlenen “Öğrenci Buluşmaları” etkinliğinde üniversiteli gençlere bir kişisel gelişim semineri verdi. Beşiktaş’daki Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte YEKÜV’ün misafiri olarak iki yüzden fazla öğrenci ile bir araya gelen İlhan Doğan, hayat tecrübelerini ve kişisel gelişim ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren seminerde öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ile ilgili deneyim ve düşüncelerini aktaran Doğan, öğrencilere “Kendinizi en iyi şekilde geliştirin, diploma çok önemli ancak sahaya indiğiniz zaman hayat orada çok farklı oluyor. Sabırlı olun, vaktinizi boşa harcamayın. Bunun sonucunda başarılı insanlar olacaksınız para da kazanacaksınız. Çok çalışın çünkü bu ülkenin siz genç beyinlere çok ihtiyacı var” dedi. Üniversiteli gençlerin sorularına da yanıt veren İlhan Doğan’nın geçtiğimiz günlerde zorluklar ve başarılarla dolu hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılan “Her Şeye Rağmen” filmi büyük ilgi görmüştü.

YEKÜV Vakfı başkanı Tülay Erkan’da vakıf bursiyeri olan öğrencilere hayata ve kişisel gelişimlerine katkı veren İlhan Doğan’a teşekkür ederek “Bugün bize güç ve yön verdiniz, ben bile anlattıklarınızdan çok etkilendim ve yeni şeyler öğrendim” dedi. Öğrencilerle toplu fotoğraf çektiren iş insanı seminer sonrası birebir sohbetlerde gençlerin sorularını yanıtlayarak onlara destek verdi.

Şimdi 90'lar rüzgarı Antalya’da esti

Eda – Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Ümit Sayın, Sibel Alaş’tan oluşan “Şimdi 90’lar, 11. BEKVitrin Avantaj Günleri ve 6. Ulusal Medikal Estetik Kongresi dolayısıyla Antalya’da iki gün üst üste konser verdiler.

“Ufak dokunuşlarımız olması normal”

“Adeta beni baştan yarattı”

Sanatçılar, doktorlara ve eczacılara 90’ların en güzel şarkılarıyla eğlenceli saatler yaşattılar. Metin Özülkü; “Kadınlarımız, burada bulunan doktorların karşısına güzel çıkabilmek için çok süslendi” sözleriyle, grubun kadın sanatçılarına takılınca Eda Özülkü; “Ufak dokunuşlarımız olması normal”, Reyhan Karaca; “Ben kendimi burada bulunan doktorumun (Alp Mamak) ellerine teslim ettim. Adeta beni baştan yarattı” diyerek cevap verdiler.

Atatürk’ün imzasını attılar

Pop müziğin başarılı ismi Soner Arıca, “Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında, geçtiğimiz gün 50. Yıl Ahmet Merter İlkokulu’nda 1500 öğrenciyle bir araya geldi.

Paha biçilemez bir mutluluk

Soner Arıca’nın “Cumhuriyet - 100. Yıl Marşı” eşliğinde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasını, 100. Yıl yazısını, kalp atışını koreografi olarak sunan öğrencilerle hep bir ağızdan Cumhuriyet Marşı’nı söyleyen sanatçı; “Bu marşı, her yaştan milyonlarca genç birlikte söyleyelim diye yazdım. Şimdi her fırsatta okullarda öğrencilerle, stadlarda sizlerle birlikte söylüyorum. Bu mutluluğa paha biçilemez” dedi.

Engelli çifti sevindirdi

Engelli bireylere karşı duyarlılığı ile yakından tanınan Yılmaz Morgül bıkmadan usanmadan yardımlara ve ziyaretlere devam ediyor. Ünlü sanatçı Beykoz’da yaşayan engelli çifte akülü tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Sanatçı aynı gün bir yıl kadar önce vefat eden annesine ait olan özel üretim hasta yatağını bağışladığı yüzde 98 engelli olan Selim Kaplan’ı evinde ziyaret ederek moral verdi.

Yılmaz Morgül müzik çalışmalarının yanı sıra engelli bireylere yaptığı yardımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın gönüllüsü olarak çalışan sanatçı, topladığı yardımları ve bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Önceki gün Beykoz’da yaşayan yedi yıllık evli Gülnar ve Erkan Aşçıoğlu çiftini evlerinde ziyaret eden sanatçı yüzde seksenbeş engelli olan Gülnar Aşçıoğlu’na Engelsiz Yaşam Vakfı aracılığıyla akülü tekerlekli sandalye verdi. Çok zor hareket eden Gülnar Aşçıolu (34) akülü tekerlekli sandalye sayesinde hareket özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi. Eşi Erkan Aşçıoğlu (35) ile birlikte Yılmaz Morgül’ü kapıda karşılayan Gülnar Aşçıoğlu Yılmaz Morgül’ün ziyareti ve bağışı ile büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Annesinin yatağını engelli bireye bağışladı…

Yılmaz Morgül aynı gün Beykoz’da bir engelli bireyi daha ziyaret etti. Sanatçı geçen yıl yılbaşı günü vefat eden annesine ait özel yapım hasta yatağını trafik kazası geçirerek omurilik hasarı ile yüzde doksan sekiz engelli olan Selim Kaplan’a (37) bağışlamıştı. Yatağa bağımlı olan Selim Kaplan’ı ilk kez ziyaret eden sanatçı “Annem vefat edince onun için yaptırdığım özel hasta yatağını yatağa bağımlı engelli bir kişiye bağışlamıştım. Ancak onunla tanışmamıştık. Bugün kendisini ziyaret ettim. Çok doğru bir bağış yaptığımı gördüm” dedi. Engellilerle her zaman ilgilenmeye devam edeceğini belirten sanatçı bu konuda herkese örnek olmaya çalıştığını söyledi. Yılmaz Morgül’e Beykoz ziyaretlerinde Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf yönetim kurulu üyesi Arif Işık ve Beykoz Engelliler Derneği başkanı Hasan Polat’ta eşlik ettiler.