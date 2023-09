Zafer Bayramının 101. yılı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanırken başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa olmak üzere yurdun birçok köşesinde ünlü starlar ücretsiz halk konserlerinde halk ile buluştular.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın gösterisiyle başlayan programa 4 bin 500 dolayında davetli katıldı. Çorum’da şehidimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay’ın cenaze töreni nedeniyle bütün kutlama programları iptal edildi.

İstanbul’un dört yanında ücretsiz konserler verildi

Yenikapı Etkinlik Alanında saat 14.00 te başlayan konserlerde Gülşen,Güneş, Jabbar, Yaşlı Amca, Santi&Tuğçe sahne alırken Esenler Dörtyol Meydanında: Feride Hilal Akın, ve Emre Altuğ - Tuzla Sahil Tören Alanında: Aydilge Özgün konseri - Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezinde: Burcu Güneş - EsenyurtMarmarapark’ta: Sakiler - Beykoz Çayırı: Mehmet Erdem - Şişli Maçka Demokrasi Parkında: Oğuzhan Koç - Bahçeşehir Gölet’te: Gece Yolcuları - Beşiktaş Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkında: Candan Erçetin - Avcılar Ambarlı Sahilinde: Melek Mosso- Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezinde: Haluk Levent - Kent Park’ta: Hadise –Çekmeköy’de: Bahadır Tatlıözve Zakkum konserleri gerçekleştirildi.

KALAMIŞ’TA EROL EVGİN COŞKUSU

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümünde Kalamış Atatürk Park’ında konser verdi.

Marşlarla final yaptı

Büyük Zafer’in 101. yıl dönümünde İstanbullularla buluşan Evgin, pop müzik klasiği olmuş altın şarkılarını gece boyunca coşkulu bir koro eşliğinde söyledi. Sanatçı, konserini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel bestelediği “100 Yılda Yüz Akıyla” isimli marşı ve “10. Yıl Marşı”, “İzmir Marşı” ile yaptı.

Cumhuriyet Marşı ile Zafer Coşkusu

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Supportive’in organizasyonuyla özel bir gecede sahne aldı.

Sanatçı, gecenin açılışını ve finalini Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında çocuklara armağan ettiği “Cumhuriyet Marşı” ile yaptı.

İzmir Aliağa’da Ajda Pekkan Fırtınası

Aliağalılar Büyük Zafer’in 101.yaşını fener alayı ve Süperstar Ajda Pekkan konseri ile kutladı. Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen fener alayında bir araya gelen binlerce Aliağalı, ellerinde meşaleler, Türk Bayrakları ve dev Atatürk posterleri ile marşlar eşliğinde yürüdü. Metrelerce uzunluktaki kortejin Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na varmasıyla birlikte sahne alan ünlü sanatçı Ajda Pekkan, hit şarkıları ve enerjisiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu zirveye taşıdı.

Aliağa Belediyesi, kutlamalar öncesi kentin ana caddelerini Türk Bayrakları ve dev Atatürk posterleriyle donatırken büyük zaferin coşkusuna ortak olmak isteyen Aliağalılar, fener alayı için Enka Spor Salonu önünde toplandı. Küçükten büyüğe binlerce Aliağalı Türk Bayrakları, dev Atatürk posterleri ve meşaleler ile Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na yürüdü. Belediye bandosu eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, stk temsilcileri, motorlu ve bisikletli gruplar ile binlerce Aliağalı katıldı. Kimi vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak ellerindeki Türk Bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

SİMGE’NİN KOSTÜMÜNÜ 20 KİŞİ GİYDİRDİ

Yaz boyunca konsere yetişemeyen Simge Sağın gelen yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahneye aldı. Konser için haftalardır hummalı bir şekilde çalışan Simge ve ekibi bu gece için özel bir sahne dekoru hazırladı.Biletleri günler öncesinden tükenen konserde LED ekranlarla farklı ışık şovları tasarladı. Şarkıcı 10. Yıl Marşı'nı okurken de 1 ayda hazırlanan bir kostüm giydi.

Başta Aşkın Olayım olmak üzere tüm hit şarkılarını seslendiren Simge Sağın konserin normal akışı devam ederken "10. Yıl Marşı"na girdi ve sahnede 30 Ağustos coşkusu yaşandı. Tanju Babacan'ın üniversite öğrencilerinden oluşan ekibiyle 1 ayda tamamladığı, enstalasyon tekniği ile hazırlanan 3.20 metre yüksekliğindeki, 4.5 metre enindeki kostüm konser sırasında izleyicilerin gözleri önünde Simge'ye 20 kişilik sahne ekibi tarafından giydirildi.Üzerinde Kurtuluş Savaşı'nı temsil eden görüntülerin olduğu elbise tamamıyla ortaya çıktığında uzun süren bir alkış tufanı koptu. Harbiye Açık Hava'yı dolduran seyirciler 10. Yıl Marşı'na ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik ederek geceyi coşkuyla kutladılar.

Zafer Bayramı’nda Engellilerle Buluştu

Yılmaz Morgül 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda engelli bireyleri unutmadı. Sancaktepe’deki My SweetHome’un birinci kuruluş yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen ücretsiz halk konserinde engelli bireyleri de ağırlayan ünlü sanatçı iş insanı Erdal Ayaydın tarafından bağışlanan üç adet akülü tekerlekli sandalyeyi Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ile sahiplerine teslim etti. Çekiliş ile de konseri izleyen vatandaşlara gram altın dağıttı. Çocuklarla sahnede 10.Yıl Marşı’nı da okuyan sanatçı coşkulu ve keyifli bir konsere imza attı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Yılmaz Morgül rüzgarı esti. Ünlü sanatçı Sancaktepe’de bulunan My SweetHome’un birinci kuruluş yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ücretsiz halk konseri verdi. Yüzlerce hayranının izlediği konserde Yılmaz Morgül engelli bireyleri de unutmadı ve konser mekanında onları da ağırladı.

Sahnede sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı ellerinde bayraklar olan çocuklarla 10.Yıl Marşı’nı büyük bir coşku ile söyledi. İş insanı Erdal Ayaydın tarafından bağışlanan üç adet akülü tekerlekli sandalyeyi de ihtiyaç sahibi engellilere Engelsiz Yaşam Vakfı organizasyonu ile teslim eden sanatçı “Bu önemli günde engelli kardeşlerimizi de unutmadık. Onlarında yüzü güldü. Özel bir günde engelleri ortadan kaldırdık. Engelsiz Yaşam Vakfı benim için çok önemli bir kuruluş destekleri için onlara da teşekkür ederim” dedi.

Akülü tekerlekli sandalyeler, Beykoz Engelliler Derneği’ne bağlı on iki yaşında serebralpalsi hastası Mesut Barış, elli yaşında diyabetik ayak ve yürüme bozukluğu olan Ali Kocasakal ve on yedi yaşında tüm vücut kaybı yüzde seksen sekiz olan Burak Kılıç’a vakıf başkanı Atilla Kaplakarslan, başkan yardımcısı Av. Edip Önder, yönetim kurulu üyesi Arif Işık ve Kurucu üye Nezih Ertuğrul Erdem tarafından teslim edildi. Konser sonunda da My Sweet Home tarafından on kişiye çekilişle gram altın dağıtıldı. Çekilişi Yılmaz Morgül kendi elleri ile yaptı.

Menemen'de Hakan Altun Coşkusu

Menemen Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Hakan Altun sahne aldı. Binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Hakan Altun, konserin açılışını 10'uncu yıl marşıyla yaptı. Kırmızı- beyaz sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla müzikseverlere tam bir bayram coşkusu yaşattı. Geçtiğimiz günlerde "Birine sevdalanırsam evleneceğim" açıklamasıyla gündeme gelen Hakan Altun, konserin de coşkusuyla bir ara vokalistini sahnenin ortasına alarak dans etti. Hakan Altun'un bu dansı müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, konserlerin Menemen halkına yakışır şekilde birbirinden ünlü sanatçılarla tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

KEMENÇELİ İSTİKLAL MARŞI RESİTALİ

Ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen konserde Samsunlulara 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı.

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) tarafından düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu etkinlikleri 29 Ağustos gecesi yapılan konserle başladı. Ünlü sanatçı Ekin Uzunlar’ın sahneye çıktığı konser, Samsunlulara unutulmaz bir Zafer Bayramı coşkusu yaşattı. Ekin Uzunlar da sahnedeki ilk şarkısının ardından bisiklete bindi. Atatürk’ün Samsun’a ayak bastığı Tütün İskelesi önünde yer alan Kurtuluş Yolu’nda yapılan konser büyük ilgi gördü.

Samsunlular sanatçının sevilen şarkılarıyla eğlenmenin yanı sıra, 10. Yıl Marşı ve havai fişek gösterileriyle de 30 Ağustos coşkusunu doyasıya yaşadı. Ekin Uzunlar İstiklal Marşı’na kemençeyle eşlik etti. Ekin Uzunlar, “Bu organizasyonda olmaktan çok mutluyum. Çok büyük kalabalık vardı. Samsun’u çok seviyorum, Samsun da beni seviyor. Bu yıl içerisinde 4 kere Samsun’a geldim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TUZLA’DA ÖZGÜN KONSERİ

Özgün, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Tuzla’da sevenleriyle büyük bir coşkuyla kutladı. 101. yıl dönümünü kutladığımız Zafer Bayramı’nda sahne alan Özgün, iki saat boyunca sahnede kaldı.Tuzla Sahil Tören Alanı’nda gerçekleşen konsere Özgün sevenleri yoğun bir katılım gösterdi. Binlerce hayranı ile buluşan sanatçı sevenlerine unutulmaz bir Zafer Bayramı coşkusu yaşattı.

“Şimdi 90’lar”dan Manisa Turnesi

Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Ferda Anıl Yarkın, Sibel Alaş, Hazal, Ali Güven’den oluşan “Şimdi 90’lar” grubu Manisa ilçelerinde gerçekleştirecekleri turnenin ilk durağı olarak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Manisa Demirci Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda sahne aldılar.

Gece boyunca 90’ların hit şarkılarını meydanı dolduran dev koro eşliğinde söyleyen sanatçılar konserlerinin finalini, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve ekibinin de eşliğiyle, ellerinde bayraklarla “10. Yıl Marşını söyleyerek yaptılar. ŞİMDİ 90'lar Manisa Turnesi kapsamında 3 Eylül Pazar - Manisa – Selendi / 4 Eylül Pazartesi - Manisa – Sarıgöl / 5 Eylül Salı - Manisa – Gördes / 6 Eylül Çarşamba - Manisa – Gölmarmara’da sevenleri ile buluşmaya devam edecek.

BODRUM’DA YEŞİM SALKIM’LI ZAFER BAYRAMI

Bodrum’da özel konsepti ile 4 mevsim hizmet veren La BohemmeBeach&Restaurant;bu kez farklı bir Zafer Bayramı konseptine imza attı.

365 gün hizmete açık, kişiye özel deneyimler sunan La Bohemme’de bu kez 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yılı nedeniyle yaratılan özel konsept ile kumlar üzerinde çok farklı bir “Zafer Bayramı” kutlaması gerçekleştirildi.

Bu özel gecede La Bohemme’de pek çok ünlü sanatçı sahne aldı. Geceye özel hazırlanan “Atatürk ve Zafer Bayramı” konseptli film sonrası sahne alan Yeşim Salkım; “Bodrum’da yapılan bu özel kutlamada; Zafer Bayramımızın 101. Yılında La Bohemme’de sahne almaktan ve Bodrumlularla buluşmaktan çok mutluyum.Ele ele, gönül gönüle nice bayramlarda buluşalım” dedi.