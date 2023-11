Kadın yönetmenlerimizden Setenay Acı Uruç’un muhteşem, rekor başarısı

2023 yılıiçerisinde‘’Geçmişin Sesi’’ Gılgamış adlıkısa film ile(İtalya’dan Fransa’ya, Hindistan’dan İngiltere’ye, Romanya’dan, Brezilya’ya)dünyanınfarklıülkelerindegerçekleşen 104 film festivalinden ödül ile dönenkadınyönetmenlerimizdenSetenayAcıUruçfilmin senaryosunu hem yazdı, hem yönetti, hem de oynadı. Filmin göstermiş olduğu başarı dan sonra Türkiye’deki ilk gösterimi geçtiğimiz günlerde Türkan Saylan Kültür ve Sanat merkezinde gerçekleştirildi. FilmingösterimleriFotoğrafsanatçısıYaşarŞenyüztarafındangerçekleştirilen kamera arkası fotoğraflarıyla düzenlenen bir sergi ile halkla buluşmaya devam ediyor. Sergi daha sonra ondan fazla sanat merkezinde izleyici ile buluşmaya ve film gösterimi yapılmaya devam edecek.

Setenay Acı Uruç Kimdir?

Setenay Acı, senaryo yazarı ve yönetmen. İstanbul’da doğmuş ve kariyer hayatına tiyatro eğitimi ile başlamıştır. HenriMatisse ve Joseph Campbell’in sanatının, Carl Jung çalışmalarının etkisiyle ‘’İnsanın Evrensel Macera Öyküsü’’ adı verdiği bir kuram gelişimini takip ediyor. Yönetmenin ilk özgün çalışması olan ‘’Geçmişin Sesi’’ Gılgamış Destanı temasını esas alan ilk kısa film olarak yer alıyor. Uluslararası arenalarda 104 ödülü Türkiye’ye kazandıran Acı’nın, kazandığı yetkinlikler neticesinde kurduğu Uluslararası Yazarın Yolculuğu İstanbul Kısa Film Festivali direktörlüğü ile kariyer yolculuğuna devam ediyor.

Yönetmenin Açıklaması:

İnsanlığın ortak mirası olan yas ve kültüre göre değişen yas süreçleri mitolojiyi şekillendirmiştir. Bu derin bağ filmin en güçlü motivasyonlarından biridir. Hepimiz birbirimize görünür-görünmez bağlarla bağlıyız çünkü dünya yaratılmıştır. Ve her kahraman kesinlikle bir maceranın tek temsilcisidir…Yazılan o ilk sahne ile başlıyor insanlarla kurulan eşsiz bağ. Ve yazar illaki seziyor doğabilecek çoğu karşılaşmayı… Bir araya geldiğim herkes için minnettarım. Yakından tanıma şansı bulduğum insanlar için artık hayatlarına dahil olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Henüz yolun başında olduğum insanlar içinse, bir gün cümlelerinde olabilmek adına doğru anı bekliyorum.

35’inci sanat yılını sahnede kutladı

Sanat yaşamına 1988 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyuncu olarak başlayan Zaim Güvenç, 35’nci sanat yılını verdiği konserle kutladı. Ankara’da bir mekanda sahne alan Güvenç’i izlemeye kalabalık bir izleyici topluluğu katıldı.

Unutulmayan birçok şarkıyı seslendiren Güvenç şarkı aralarında anılarını anlatarak uzun yıllar içinde birlikte çalıştığı sanatçı dostlarını da andı.

“Seneler Sürer Her Günüm”

Yılların nasıl geçtiğini anlamadığını söyleyen Güvenç, “35.sanat yılımı kutladığım bu gecenin ismini, ‘Seneler Sürer Her Günüm’ olarak belirledim. Bu 35 yılın sanatla geçen her anını dolu dolu yaşadım. İyi ki tiyatro oyunlarında ve sinema filmlerinde rol aldım, iyi ki yönettim ve iyi ki şarkı söyledim. İzleyicilerimle elele vererek yıllar geçti gitti. Birlikte nice yıllara” diye konuştu.İzleyiciler geceye tam not vererek Güvenç’in 35’inci sanat yılını kutladı.

Soner Arıca’dan Unutulmaz Kıbrıs Gecesi

Pop müziğin sevilen ismi Soner Arıca, geçtiğimiz akşam The Arkın İskele Otel’de konser verdi.

Kıbrıs'ta Büyük İlgi

Kıbrıslıların büyük ilgi gösterdiği konserinde; “Sen Mutlu Ol” dan “Arkadaş”a pop müziğin sevilen şarkılarını, “Derbeder”den “Vefasız”dan, “Kaç Kere”ye uzanan geçmişten günümüze hit şarkılarını seslendiren Soner Arıca, Kıbrıslılara unutulmaz bir gece yaşattı.

ADANA ADANA OLALI BÖYLE KONSER GÖRMEDİ

SÜPERSTAR ADANA’YI SALLADI

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, Akdeniz'de, Antalya’dan sonra ikinci rotası Adana oldu. Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Adana Çukurova Üniversitesi Anfi Tiyatro’da sahne alan Ajda Pekkan, kırk beş yıl aradan sonra Adanalı sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Haftalar öncesinde tüm biletlerin tükendiği konserde mahşeri kalabalığın karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz bir kıyafet ile çıkan Süperstar, için dakikalarca “Beyaz Melek Hoşgeldin” tezahüratları yapıldı. Eşsiz sahne performansı, muhteşem enerjisi ve büyüleyici yorumuyla söylediği şarkılarla kendisini dinlemeye gelen binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşatan Süperstar, iki buçuk saat kaldığı sahnede dinleyicilerin yoğun isteği üzerine iki kez bis yaparak bir kez daha gönülleri fethetti.

Murat Evgin’den Barış Abi Şarkıları Gecesi

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, Döndüğü İspanya turnesinin ardından, ayağının tozu ile 18 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.30’da Decollage Art Space’de İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

Eğlenmeye davet etti

Bu konserinde sadece Barış Manço şarkıları söyleyecek olan sanatçı, gecenin duyurusunu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştığı; “Hepinizi Barış Abi’nin şarkılarıyla eğlenmeye davet ediyorum” mesajıyla yaptı. Suadiye’nin nezih sanat galerisi içinde sınırlı sayıdaki koltuk sayısı ile çok yakın dostlarla gerçekleşen “Decollage Art Space” konsere gitmek isteyenlere tavsiyemiz yer bulmak için mutlaka önceden bilet alın, son günde yer bulmak neredeyseimkansız gibi bir şey.Adres; Suadiye Mah. Müzeyyen Sok. No:4/1 İç Kapı No:1, 34740 Kadıköy/İstanbul

Fashiontv Türkiye ailesinin bebek mutluluğu





Fashiontv Türkiye yönetim kurulu başkanı Enis Onat ve ünlü model eşi Melissa Onat’ın bebekleri oldu.

Geçtiğimiz yıl Paris’teevlenerek dünya evine giren ve ardından da İstanbul’da Kuruçeşme Oligark’ta düğün yapan çift, bir yıl sonra bebek sahibi olmanın sevincini yaşıyorlar. İstinye Liv Hospital’da Dr.Bülent Tekin tarafından gerçekleştirilen doğum sonrası Enis Onat anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunuve bebeğe Uraz adı verdiklerini söyledi.Nazar değer çekincesiyle bebeklerinin yüz fotoğraflarını paylaşmayan çift, sadece baba Enis Onat’ıninstagram hesabından bebeğin elini tuttuğu birfotoğraf paylaşıp altına “Sonunda beyefendi ile tanıştık” yazdı…