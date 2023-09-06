Yeni Kral’ı üniversiteli, Yeni Kraliçe liseli

Bu yıl altıncı kez düzenlenen “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın finali önceki gece Garal Tekstil ana sponsorluğunda Wow İstanbul Hotel & Convention Center’da yapıldı. Ünlü isimlerin jüri koltuğuna oturdukları gecede Kraliçe tacını yirmi bir yaşındaki lise öğrencisi Pınar Deniz giyerken, Kral ünvanını ise on dokuz yaşındaki üniversite öğrencisi Doğukan Navdar kazanarak birinci oldular. Oldukça renkli geçen geceye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanan Tamer Karadağlı’da katıldı. Karadağlı genel müdür olduktan sonra ilk kez bir davete katıldı ve objektiflere poz verdi.

Yetmişli yılların efsane dergileri Ses ve Hayat tarafından düzenlenerek, sinemanın “Kral” ve “Kraliçesi”ni seçerek Yeşilçam’a pek çok oyuncu kazandıran efsane yarışma “Artist Yarışması” günümüzde “Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması” adıyla sinema dünyasının yeni yıldızlarını seçiyor. Bu yıl Garal Tekstil ana sponsorluğunda altıncı kez düzenlenen “6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın finali önceki gece olarak Wow İstanbul Hotel & Convention Center’da yapıldı. Yüzlerce başvuru içinden eleme ile seçilen yirmi dört finalist final gecesine katılmaya hak kazanmıştı. Vizyon Production, Bonart Ajans ve Av. Kasım Aksoy işbirliğiyle gerçekleştirilen yarışmanın sunuculuğu Tayyar Işıksaçan, kırmızı halı röportajlarını ise Şeniz Ulusoy yaptılar.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’nın da genel müdür olarak atandıktan sonra katıldığı ilk davet olan gecede jüri koltuğunda ise usta oyuncu Tamer Yiğit, iş insanı Menekşe Kankavi, tiyatronun duayen ismi Nevra Serezli, usta oyuncu Volkan Severcan, yapımcı Mustafa Uslu, Petek Dinçöz, spor yorumcusu Alp Pehlivan, Tümay Özokur, yarışmanın avrupa sorumlusu Gülnaz Çalıkoğlu, Av.Kasım Aksoy, Nefise Karatay, Op.Dr. Cengizhan Ekizceli, modacı Burcu Aynur, oyuncu Simge Selçuk ve Ece Gürsel yer aldılar. Gecede Petek Dinçöz ve Ece Gürsel sahneye çıkarak şarkıları ile mini konser verdiler.

Yeni Kral ve Kraliçe seçildi...

Kız ve erkek toplam yirmi finalistin Daniel’s Paris ve Sueno Blanco By Burcu Aynur kıyafetleri ile defile yaparak jüri karşısına çıktığı gecede “Kraliçe” tacını yirmi bir yaşındaki lise öğrencisi Pınar Deniz giyerken, “Kral” ünvanını ise on dokuz yaşındaki üniversite öğrencisi Doğukan Navdar kazanarak birinci oldular. İkinciliği Samira Hoca ve Serhat Özer, üçüncülüğü ise Ela Yılmaz ile Oğulcan Yaşar kazandılar. Kraliçe seçilerek taç giyen Pınar Deniz yarım kalan lise eğitiminin yanı sıra mankenlik ve butik işletmeciliği yaptığını söyledi. Kral ünvanı alan Doğukan Navdar ise Başkent Üniversitesi’nde Radyo-TV bölümünde eğitim görüyor. Dereceye giren altı finalist ödül olarak Tümay Özokur Akademi’den ücretsiz oyunculuk eğitimi alarak, sinema TV sektörüyle buluşma imkanına kavuşacaklar. Film yapımcısı Mustafa Uslu’da dereceye giren iki finalisti çekimlerine başlayacağı Zeki Müren filminde rol vereceğini açıkladı.

Sorbonne Üniversitesi öğrencisi gecede gözlem yaptı...

Gecenin önemli olaylarından biri de Fransa’nın önde gelen eğitim kurumlarından dünyaca ünlü Sorbonne Üniversitesi’nden bir öğrencinin üniversiteden aldığı özel izin ile geceye gözlemci olarak katılması oldu. Sorbonne Üniversitesi’nde Sinema Pratiği ve Estetiği Bölümü mezunu olan ve staj eğitimi yapan Türk öğrenci Zeynep Naz Adıyaman staj eğitiminin bir parçası olan gözlem ödevini “6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nı izleyerek yaptı. Zeynep Naz Adıyaman yarışmanın organizasyonunun kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi ve sahnede plaket aldı.

Yaşayan değerlere saygı... Gazetemizden Yaşar Şenyüz’e Ödül…

Garal Tekstil ana sponsorluğundaki “6.Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması”nın gala gecesinde ayrıca her yıl tekrarlanan “Yaşayan Değerlere Saygı” bölümünde çeşitli ödüller verildi. Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Tamer Yiğit ile Türk tiyatro sahnelerinin duayen ismi Nevra Serezli Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü aldılar. Magazin gazeteciliğinde elli yılı geride bırakan gazeteci Yaşar Şenyüz’de Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödülleri Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı verdi. Gecenin özel ödül bölümünde ise TRT’nin dijital yayın platformu Tabii’de yayınlanan ve büyük ilgi gören “Serhat” adlı dizisine toplam beş dalda özel ödül verildi. Yılın En İyi Dijital Platform dizi ödülü verilen “Serhat” dizisi ayrıca, Yılın En İyi Dijital Platform dizisi çıkış yapan kadın oyuncu ödülünü Tutku Topaç, Yılın En İyi Dijital Platform dizisi çıkış yapan erkek oyuncu ödülünü Muhammed Emre Kaya, Yılın En İyi Dijital Platform dizi senaryo ödülünü Haluk Özenç, Yılın En İyi Dijital Platform dizisi kadın oyuncu ödülünü Nefise Kataray ve Yılın En İyi Dijital Platform dizisi erkek kadın oyuncu ödülünü Tamer Karadağlı aldı. Ödülleri iş insanı Menekşe Kankavi verdi.

6.SİNEMANIN KRAL VE KRALİÇESİ YARIŞMASI DESTEK VEREN KİŞİ VE KURUMLAR

•  ANA SPONSOR : GARAL TEKSTİL

•  KONAKLAMA ve KAMP : İstanbul Wow Hotel ve Convention Center

•  SUNUCULAR : Tayyar Işıksaçan / Kırmızı Halı Şeniz Ulusoy

•  DEFİLELER : Daniel’s Paris – Sueno Blanco by Burcu Aynur

•  KAMP GİYSİLERİ : Airlife

•  SAĞLIK DESTEĞİ : Bir Adım Sağlık / Yarışma Doktor ve Hemşire

•  YARIŞMACI FOTOGRAFLARI : Levent Çekiç

•  TEKNİK SES-IŞIK-SAHNE : TT Production

•  VİDEO ve FOTOGRAF : Ufkun Medya

•  KLAKETLER : Mak Tasarım

•  GİYDİRME ve SÜSLEME : Organizasyon Melekleri

•  YARIŞMA WEB TASARIMI : Anatolia System

•  GRAFİK ve TASARIM : Burak Kapıkıran

•  SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ : Farkında Fikirler

•  SAÇ ve MAKYAJLAR : ALTIER Fashion & Beauty Academy

•  MEDYA TAKİP : Medya Takip Merkezi

•  FİNALİSTLERE ÖDÜL : Müjdat Gezen Sanat Merkezi ( Oyunculuk Eğitimi )

ORGANİZASYON KOMİTESİ

•  BAŞKAN : Atilla Kaplakarslan

•  BAŞKAN YRD. : Av. Kasım Aksoy ve Arif Işık

•  YÖNETMEN : Atilla Kaplakarslan & Arif Işık

•  AVRUPA YETKİLİSİ : Gülnaz Çalıkoğlu ( Gülnaz Ajans Akademi

•  JURİ ve SANATÇI SORUMLUSU : Şeniz Ulusoy

•  KOREOGRAFİ : Atilla Kaplakarslan

•  KIZ FİNALİSTLER SORUMLUSU : Yağmur Koca

•  ERKEK FİNALİSTLER SORUMLUSU : Uğur Kuruçay

•  PIAR SORUMLUSU : Caner Budak

•  SOSYAL MEDYA YAYINI : Yağmur Koca

Menemen’de Hadise Çıktı…

Hadise geçtiğimiz gün İzmir Menemen Belediyesi'nin düzenlediği festivalde sahneye çıktı. Binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen konser organizasyonunda Hadise, hareketli ve duygusal şarkılarından oluşan repertuarıyla müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

Şarkılarının yanısıra dans şovlarıyla izleyenleri büyüleyen güzel şarkıcı, yaklaşık bir buçuk saat boyunca performans sergiledi. Organizasyonda Hadise'ye Belediye Başkanı Aydın Pehlivan tarafından Menemen'in meşhur çömlek ustaları tarafından yapılmış bir gramofon hediye edildi.

Hadise konser arasında yaptığı konuşmada "Bu geceyi, bu seyirciyi asla unutmam mümkün değil" şeklinde konuştu.

7 KADIN SANATÇIDAN 7 YUNUS EMRE ESERİ

Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan ünlü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'nin eserlerinin, ülkemizin en güçlü kadın halk müziği sanatçıları tarafından seslendirildiği “İşitin Ey Yarenler” albümü Hasan Basri Yapım etiketiyle bugün (1 Eylül Cuma günü) müzikseverlerle buluşuyor.

“İşitin Ey Yarenler”

Yunus Emre'nin Eserleri Kadınların Sesinden Yükseldi

"İşitin Ey Yarenler" diye şiirine başlayan Yunus Emre’nin, tüm insanlığa seslendiği 7 ölümsüz eserinin kadın sesinden yükseldiği “İşitin Ey Yarenler” albümüne konuk olan sanatçılar; Aysel Yakupoğlu, Emel Taşçıoğlu, Feryal Öney, Gülay Sezer, Gülşen Kutlu, Nilgül, Umut Akyürek.

Müzik yönetmenliğini Müslüm Eke’nin yaptığı albümün açılış şarkısı; sözleri Yunus Emre'ye, müziği Ekrem Düzgünoğlu’na ait olan ve albüme ismini veren “İşitin Ey Yarenler” isimli şarkı.

YUNUS EMRE ALBÜMÜNE ÖZEL LANSMAN

Yunus Emre'nin eserlerinin, ülkemizin en güçlü 7 kadın Anadolu müziği sanatçısı tarafından seslendirildiği, Hasan Basri Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluşan “İşitin Ey Yarenler” albümünün ilk tanıtımı ve dinletisi geçtiğimiz akşam Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde düzenlenen “Yunus Emre Onur Ödülleri” töreninde yapıldı.

Murat Boz; Amerika'da Beni "Toprak" İsmiyle Tanıyorlar

Murat Boz, geçtiğimiz gün İzmir Menemen Belediyesi'nin düzenlediği festivalde sevenleriyle buluştu. Binlerce hayranının yoğun ilgi gösterdiği konserde Murat Boz, sahne kostümü ve repertuarıyla hem göze hem de kulağa hitap etti. Uzun süredir yoğun iş temposu nedeniyle basına demeç vermeyen yakışıklı popçu sessizliğini İzmir'de bozdu.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Boz, oyunculuk ve müzik kariyeri hakkında sürpriz gelişmeler olduğunu anlattı. Murat Boz, bir çok ünlü sanatçının almak için yarıştığı, sözleri Günay Çoban'a, bestesi ise Serkan Özdoğan'a ait olan ters köşe, akustik - alaturka bir şarkı ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlandığı müjdesini verdi. Ünlü sanatçı şöyle konuştu: "Çok inandığımız ve dinleyicinin çok seveceğine düşündüğümüz, ters köşe, kimsenin benden beklemediği bir şarkı geliyor. Yakında şarkıyı kliplendirecek ve sevenlerimi şaşırtacağım." dedi. Şarkılarını birer birer hayranlarının beğenisine sunan Murat Boz, doğum günü olan 7 Mart'ta albümü tamamlayacağını açıkladı.

Oyunculuğu İle Dünya Çapında Hayran Kitlesi Oluşturdu

Netflix'te yayınlanan, başrollerinde Murat Boz ve Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı "Zeytin Ağacı" dizisi, 10 Milyonu aşkın izlenme saatine ulaşan ilk Türk yapımı oldu. Bu önemli başarıyla dünya çapında hayran kitlesine ulaşan Murat Boz, Amerika'da dizideki ismi "Toprak" olarak çok tanındığını söyledi. Ünlü sanatçı, "Bu işin ne kadar büyük başarıya imza attığını yurt dışında anladım. Amerika'ya gittim, Murat Boz olarak değil ama beni "Toprak" olarak tanıyorlar. Bu durum gurur veriyor ve tüylerimi diken diken ediyor." şeklinde konuştu. "Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezon çekimlerinin başladığını söyleyen Boz, hem konser maratonunu hem de Ayvalık'taki dizi çekimlerini yoğun bir tempoda sürdürdüğünü belirtti.

Boz Production'ın Markasıyla Yapımcılığa Adım Att

Murat Boz, soy ismini verdiği "Boz Production" adlı yapım firmasıyla genç yetenekleri çatısı altına almaya hazırlanıyor. Kuruluş aşamasında ilk olarak kendi çalışmalarına yoğunlaştığını söyleyen çiçeği burnunda yapımcı, ilerleyen süreçte yeni yetenekler keşfetmek istediğini söyledi.

İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer Aynı Sahnede

İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer, İzmir Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte birlikte sahneye çıktılar. Şafak Sezer'in sunumu ve esprileriyle ortamı ısıttığı gecede ilk olarak Gülben Ergen şarkılarını seslendirdi. Gülben Ergen'in ardından sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, dünden bugüne en sevilen şarkılarını Menemenliler ile birlikte hepbir ağızdan söyledi. Binlerce Menemenlinin yoğun ilgi gösterdiği konserin en renkli anları ise üç ünlü ismin birlikte sahnede bir araya gelip şarkı söylemesi oldu. İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve Şafak Sezer, İmparator'un klasikleri arasında yer alan "Haydi Söyle" isimli şarkısını birlikte seslendirdiler. Şafak Sezer'in sesi ve yorumu İbrahim Tatlıses'i şaşırttı ve İmparator Sezer'i işaret ederek "Vay be sese bak" dedi, ardından seyirciden Sezer için alkış istedi. Bu muhteşem düette İbrahim Tatlıses - Gülben Ergen ikilisi kendilerini şarkının atmosferine kaptırarak sahnede romantik dans gösterisi sundular. Gülben Ergen "Haydi Söyle" isimli Tatlıses şarkısının kendi kariyeri açısından büyük önem taşıdığını vurgularken, yıllar önce bu şarkının klibinde yer almasının kendisine uğur getirdiğini söyledi.

LİNET VE SUZAN KARDEŞ COŞKUSU





Menemen'in kurtuluşunun 101'inci yılı kapsamında düzenlenen festival organizasyonda bu kez Suzan Kardeş ve Linet sahneye çıktı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Linet, "File'nin Sultanları'nın" Avrupa şampiyonluğunu kutladı. Sanatçı, "File'nin Sultanları" ile gurur duyuyorum. Ülkemizi en iyi şekilde dünyaya tanıttılar" dedi. Yeni Projelerinden ve konserlerinden bahseden Linet, İbrahim Erkal proje albümünde "Sevme"isimli şarkıyı seslendirdiğini ve albümün önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacağı bilgisini verdi. Önümüzdeki günlerde dünya çapında bir konser maratonuna çıkacağını açıklayan, sanatçı Amerika turnesinin de müjdesini verdi. Bir çok dilde şarkılar söyleyen Linet, hem Türkçe hem de yabancı şarkılardan oluşan repertuvarıyla Amerika'da performans sergilemeyi planlıyor. Ünlü sanatçı Türkçe şarkılar ile ülkemizin müziğini Amerika'da en iyi şekilde temsil etmek istediğini vurguladı.

SEZEN AKSU ŞARKISIYLA GERİ DÖNDÜ

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Ozan Demir Alp, söz ve müziği Sezen Aksu’ya, düzenlemesi Yılmaz Lekesizgöz’e ait olan “Gönülden Gönüle” isimli yeni single’ı ile müzikseverlerle buluşuyor.

90’ların altın çocuğu

Ozan Demir Alp “Gönülden Gönüle” diyor

90’lı yıllarda Türk pop müziğinin altın çocuğu olarak lanse edilen, “Havamdayım” isimli ilk albümündeki “Hello” isimli şarkısıyla hafızalara kazınan Ozan Demir Alp’in, “Gönülden Gönüle” isimli yeni single’ının mix ve mastering’i Arıkan Sarıkaya tarafından yapıldı.

Türkçe Rap'e yeni Soluk

Türkçe Rap müziğin sevilen isimlerinden “RAZ” yeni tekli çalışması “KARMA’yı” müzikseverlerin beğenisine sundu. Prodüktörler tarafından gelecek vadeden sanatçılar arasında gösterilen RAZ yeni teklisi “KARMA” ile müzik listelerine üst sıralardan giriş yaptı.

RAZ ve konuk sanatçı BLAG iş birliğinde hazırlanan çalışma Türkçe Rap ve techno müziğin harmanlandığı güncel soundlar ile donatılmış bir şarkı olarak dinleyiciye sunuldu. Müzikseverlerin beğenisini toplayan şarkı, tiktok platformunda da hızlı bir şekilde ivmelenme gösteriyor.

Hayatın karmaşası ve insanların duygu durum değişikliklerini bir Karma olarak dinleyenlere sunan şarkı gençlerin vazgeçilmezi olmaya aday. RAZ’ın “KARMA” adlı yeni single çalışması Salt Music Company etiketi ile dijital platformlarda yayında.

Ece’den Yeni Şarkı “Yaşıyoruz Akışına”

Genç müzisyen Ece Yaşıt’ın yeni çalışması “Yaşıyoruz Akışına” Package Yapım etiketiyle yayınlandı.

Tüm eğitimini müzik ve dans üzerine alan şarkıcı Ece Yaşıt, yeni şarkısını hem üretirken hem de dinlerken ilham veren bir çalışma olarak tanımlıyor. “Özgürce eğlenmeyi özlediğimiz şu günlerde bize yol gösterecek bir şarkı oldu.” diyen Ece Yaşıt, şarkısının video klibinde de lyric tarzı tercih etti.

Solistliğinin yanı sıra üreten, yazıp besteleyen Ece Yaşıt, yeni çalışmasının düzenlemesinde başarılı müzisyen Burak Bedirli ile çalıştı.