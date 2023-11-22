(Canfer BALÇIK; 7 Kıta/ stanbul şivesi)

Gün doğarken, hava yine karardı/

Çiçeklere baktım, hepsi sarardı/

Aynayla yüzleştim; yüzüm morardı /

Sanki boğazlarda balık kancası//

(nakarat)

Bir nefes almaya fırsat vermiyor/

Hiç bitmez mi zalimlerin dalgası?/

Meğer, tüm insanlık kıyıya vurmuş/

Sanki boğazlarda balık kancası//

‘Acı dehlizinde’ arzular yiter/

‘Kancayla

yaşamak’ ölümden beter/

Uyan ey insanlık; bu uyku yeter!/

Sanki boğazlarda balık kancası//

Paramparça olmuş; insanlar, mülkler/

Feryatlar; katbekat acılar yükler /

Nesiller; insanlık, merhamet bekler/

Sanki boğazlarda balık kancası//

Farketmiyor dini, mezhebi, ırkı

Sırtlanlar kudurdu; pusuda tilki/

Bu ne en sonudur ne de en ilki

Sanki boğazlarda balık kancası/

Yemen, Sincan, Gazze ya da Ukrayna/

İnsanlığı sırtla; vahşet durulsun/

Allah hükmü versin, bu zulüm bitsin/

‘Huzur içinde bir dünya’ kurulsun//

‘İnsan olanlar birleşsin!’, ‘dir’ olsun/

Bağlayalım Ayıyı, ‘Sam Amcayı’

‘Dünya nefessiz kalmadan, baraber/

Çıkarlım boğazlardan kancayı///

(Canfer BALÇIK; 21.11.2023/saat: 00:30-02:45/Ankara)