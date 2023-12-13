Devler Ligi’nde gruplardan çıkamayan sarı kırmızılı ekip UEFA yolunda devam etmeye hak kazandı.

Okan Buruk UEFA kupasın da ilk 11’de değişiklik yapması şart. İlk yarıda baskılı oynayan temsilcimiz etkili pozisyona giremedi sadece ikinci yarının sonlarına doğru Kerem’le etkili gelebildik ama sonuç yeterli değildi. Herşey iyi hoş neden bitiricilik yok. Şampiyonlar Ligi’nde tüm maçlarda baskılı, iyi futbol sergilendi ama bitiricilik yok!

Zaha ve Tete bu akşam iyi performans gösteremedi. Bir maç iyi bir maç kötü oynayamazsın. Okan Hoca’nın ilk 11’de Bakambu’ya daha çok şans vermesi lazım. Kopenhag 1-0 ‘lık skoru korumak için savunmada adeta etten duvar oldu. Kalesini de iyi koruyarak gruplardan 2.olarak çıkmasını başardılar.

Bizim hedefimiz zaten Avrupa’ydı ,pes etmek sarı kırmızılı aslanların kitabında yoktur.

Haydi Aslanlar UEFA Avrupa Ligi’nde başarılar...