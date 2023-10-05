SEREN SERENGİL ACİL YARDIM HATTI PROGRAMI İLE GERİ DÖNÜYOR!

Televizyon tarihinin en reytingli magazin programlarının vazgeçilmez yorumcusu Seren Serengil farklı formatı ile YouTube kanalında sevenleriyle buluşuyor. Uzun yıllar magazin programlarına farklı soluk getiren Serengil acil yardım projesini tanıttı.

Youtube kanalında yardıma muhtaç herkesin yanında olacak olan Serengil programı için açıklamada bulundu ve formatını anlattı: Merhaba sevdiklerim bundan böyle yalnız değilsiniz! Her derdinizde, her probleminizde bir telefon kadar uzaktayım.

Beni tanıyanlar yardım sever olduğumu bilir ama ben artık hepinize yardımım dokunsun istiyorum.

Tek başınıza çözemediğiniz, sizi mutsuz eden bir derdiniz, bir probleminiz mi var ? Okul ihtiyaçlarını karşılayamıyor musun? Eşinizden ayrıldınız ve maddi desteğe mi ihtiyacınız var?

Sağlık sorunların için desteğe mi ihtiyacın var? Artık yalnız değilsiniz, Seren Acil Yardım Hattı yanında! Programa başvurmak için Seren Serengil instagram sayfasına mesaj atabilirsiniz

BESTE AÇAR, ŞEHRAZAT ESERİYLE SONBAHARI SELAMLIYOR!

"TİMSAH GÖZYAŞLARI” İLE HÜZÜN RÜZGARLARI ESTİRECEK

Geçtiğimiz aylarda çıkardığı “Canım Seni Çekiyor” isimli teklisiyle müzik dünyasına damga vuran Beste Açar, hayranlarını heyecanlandıran bir sürprize imza atıyor. Ünlü sanatçı, yeni single parçası “Timsah Gözyaşları”nı müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. Sözü ve müziği pop müziğinin önemli bestecilerinden Şehrazat’a ait olan şarkının düzenlemesini ise ünlü aranjör Erhan Bayrak üstlendi. Hem yaza veda eden hem de sonbahara “Merhaba” diyen slow mid parça farklı ve bir o kadar da sıcacık hisler barındırıyor. Şehrazat’ın kaleminden dökülen anlamlı ve büyülü sözler, Açar’ın yorumuyla birleşince ortaya çıkan eser, dinler dinlemez müzikseverleri yakalayacak.

Beste Açar’ın yeni single çalışması “Timsah Gözyaşları” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle Poll Production YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda…

RAP MÜZİĞİN SEVİLEN İSİMLERİ SEKO & TEFO VE İBRAHİM TATLISES İLE AYNI ŞARKIDA!

Müzik dünyasına olan katkılarıyla adından her zaman söz ettiren İmparator İbrahim Tatlıses, bu kez de genç yeteneklere destek oldu. Tatlıses, efsanevi klasiği "Kara Üzüm Habbesi"ni kendi sözleriyle yorumlayan ünlü rapçiler Seko ve Tefo’ya kayıtsız kalamadı. Dillerden düşmeyen parçada ikiliyle feat yapan imparator, gönülleri fethetti. Enerjik ve tempo dolu çalışmayla bambaşka bir hal alan şarkı müzikseverleri heyecanlandırmadan edemeyecek. Sözü Mehmet Durak Şerbetçi ve Muhammed Tevfik Tepe (Tefo)’ye, aranjesi, müziği ve mastering’i Can Demir’e ait şarkının mixi ise Onur Aşar imzası taşıyor.

"Kara Üzüm Habbesi" Poll Production etiketiyle tüm dijital müzik platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

Ünlü Sanatçılar Meridyen Terapi İle Tanıştı.!

Burcu Güneş, Ece Gürsel, Ayla Çelik, Yusuf Güney, Hüseyin Altınbaş ve Eyüp Akbal gibi daha birçok ünlü ismin de katıldığı gecede Meridyen Terapi Uzmanı Tamay Çelik ev sahipliği yaptı. İçinde eğitimlerin ve beden-zihin-ruh dengesini sağlamaya yönelik çeşitli çalışmaların olduğu bu gecede gözbebeği “Meridyen Terapi”ydi. Yapılan röportajlarda meridyen terapiyle ilgili ortak cümle “Bu anlatılmaz yaşanır, herkes deneyimlemeli.” oldu. Tamay Çelik düzenlediği bu organizasyonda tai chi, hipnotik ses terapisi, biorezonans gibi akademide bulunan çalışmaları misafirlerine sundu. Tüm konuklar ve Milletvekili Serkan Bayram eşliğinde gece devam etti. Tamay Çelik ismini de Yaşam koçu Arkın Çelik’le birlikte bulduklarını “Tamay” kelimesinin karanlığı aydınlatan, ışık saçan ve yol gösteren anlamıyla bu ismi seçtiklerini, herkese yol gösterip beden-zihin-ruh dengesini sağlamak istediğini söyleyip tüm misafirlerini aydınlattı.

Melek Mosso’dan ‘Üzülmedim Ki’ Azer Bülbül Klasiği

Derya Uluğ, Uzi ve Halo Dayı’nın ardından son yıllarda adına sıkça rastladığımız Türk Pop ’unun yeni jenerasyon temsilcilerinden Melek Mosso Azer Bülbül’ün saygı albümüne katıldı.

Melek Mosso'nun Azer Bülbül'ün mirasıyla işbirliği yapma kararı, müziğin kuşakları ve türleri aşabilme gücünü gösteriyor. Bu işbirliği, sadece Bülbül'ün Arabesk müziğindeki ikonik varlığına bir saygı duruşu değil, aynı zamanda Türk müziğinin devam eden evrimine ve onu şekillendiren sanatçılara da bir kanıttır.

1988 Yılında ilk Azer Bülbül tarafından seslendirilen “Üzülmedim Ki” Melek Mosso’nun güçlü yorumu ile yeniden hayat buldu. Düzenlemesi, farklı türleri ustalıkla harmanlayan Alper Atakan tarafından özenle hazırlandı. Yetenekli yönetmen Melike Beşli'nin önderliğinde görsellerle buluşarak hayat buldu.

Üzülmedim Ki Barış Plak & Soy Yapım Etiketi ile Tüm Dijital Platformlarda ve Barış Plak YouTube Kanalında Yayında.

Eren Sandal’ın Yeni Şarkısı “Olmaz” Yayında!

Eren Sandal yepyeni şarkısı “Olmaz” ile dinleyicisiyle buluşuyor!

Müzik kariyerine 2010 yılında çıkardığı ilk şarkısı “Rüzgar” ile başlayan Eren Sandal, bu kez de yeni single çalışması “Olmaz”ı müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Sözü ve müziği başarılı sanatçının kendisine ait olan şarkıda Sandal, bu kez aranjör kimliğiyle de ön plana çıkıyor.

Eren Sandal’ın pop müzik listelerine en yukarıdan girmeyi hedeflediği yepyeni şarkısı “Olmaz” Avrupa Müzik markasıyla yayınlandı.

Göknur – Bi’ Daha Şarkısı Yayında!

Türk müziğinin yetenekli seslerinden Göknur, dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak olan yeni single çalışması "Bi' Daha"yı müzikseverlerle buluşturuyor. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Göknur, sahne performansları ve müzikal yeteneğiyle müzik dünyasında özel bir yer edinmiş bir sanatçıdır.

Göknur, müzik kariyerine İstanbul'da birçok mekânda sahne alarak başlamış ve 2004 yılında TRT'nin düzenlediği Safiye Ayla - Zeki Müren Ses Yarışması'nda dikkat çekici bir performans sergilemiştir. Kendi bestelerini ön plana çıkaran sanatçının ilk albümü "Kime Ne," 2008 yılında dinleyicilerle buluşmuş ve müzikseverlerden büyük beğeni toplamıştır.

Göknur, "Bi' Daha" adlı yeni single çalışmasını kendine has tarzıyla müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Şarkının sözleri sanatçıya ait olup, duygu dolu melodisiyle dinleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunuyor. Şarkıda, aşkın derin izler bırakan duygusal yönleri işlenirken, Göknur'un güçlü vokali ve duygu dolu yorumuyla şarkıya can veriyor.

"Bi Daha" adlı şarkının düzenlemesi Eser Aygün'e ait olup, şarkının video klibini Gökçe Yağmur yönetmenliğinde çekilmiştir.

Göknur'un müzikal yolculuğu boyunca Yunanca ve Türkçe şarkılara olan hakimiyeti, dinleyicilere farklı bir müzik zenginliği sunmaktadır. "Bi' Daha" da bu eşsiz müzikal yolculuğun en son durağı olacak ve dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.