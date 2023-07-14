Sosyal Medya’nın Yeni Starı Afet Duru

Tiktok canlı yayınlarıyla adından sıklıkla bahsettiren Afet Duru’yu tanıyor musunuz? Kendisi hem tatlı hem giderli ve çoğu zaman sinirli olarak çektiği videolarıyla binlerce kişi tarafından izlenme rekorları kırıyor. Tiktok dışında tüm sosyal medya hesaplarında Afet Duru’nun videoları adete viral oluyor. Afet Duru’yu aradık ve bu başarısının sırrını sorduk; "İlk başlarda sadece video koyuyordum ve canlı yayın açıp hiç konuşmadan ekrana bakıyordum. Baktım izlenmeler binlerce kişiye ulaştı. Daha sonra Onur Sermik gibi yayıncı arkadaşlarımla ortak yayınlar açarak büyük kitlelere ulaştım ve kendi kitlemi oluşturdum. Benim önceliğim para kazanmak olmadı. Ben insanlardan zorla hediye isteyen biri hiçbir zaman olmadım. Tik Tok bana sevilmeyi kattı. Yalnızlığımı giderdim. Ve herkes tarafından sevildim bu beni çok mutlu etti. Ama ünlü olunca sevgilimde olmadı. Nedeni bilmiyorum ama popüler olunca sevgili olarak hayatıma giren olmadı. İkizler burcuyum ve yükselenim Yengeç çok duygusal biriyim. Duygusal şarkılar çok seviyorum vazgeçilmezim Sezen Aksu ve yeni çıkanlarda Semicenk bu arada sahne teklifleri de alıyorum bunun için kendimi hazır hissettiğimde sürpriz yapabilirim."

Burak Buluç'tan Kıpır Kıpır Bir Yaz Şarkısı “Mervelerdeyiz”

Burak Buluç’un, 2011 yılında Tarkan’ın ''Acımayacak'' şarkısına yaptığı remix Kral TV Müzik Ödülleri'nde ilk 5 şarkı arasında yer aldı. 2014 yılında “İçimin Alevleri'' isimli şarkıda Yeşim Salkım ile yaptığı düetle de adından söz ettiren sanatçı, son olarak 2021 yılında Arpej Yapım etiketiyle dinleyicileriyle buluşmuştu. Şimdiyse Mervelerdeyiz şarkısı ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Buluç, enerjik bir sound'a sahip olan şarkısı ile müzikseverlerin yeni vazgeçilmez şarkısı olmayı planlıyor. Şarkının söz, müzik ve aranjesi Burak Buluç'a ait.

ÜNLÜ BESTECİ BÜLENT YETİŞ, HİT ŞARKISI YAN" İLE KARŞINIZDA

Ünlü Söz Yazarı, Besteci, Yorumcu Bülent Yetiş 2023' ün ilk ayında sözü ve bestesi kendine ait olan" YAN" şarkısını sevenlerine sunuyor.

Yurt içi ve yurt dışında yaptığı eserler ve projeleriyle adından sıkça söz ettiren Bülent Yetiş, Kubat'tan, Bengü'ye, Ajda Pekkan' dan Gülben Ergen'e, Zerrin Özer'den Pınar Eliçe' ye kadar birçok ünlü sanatçının eserlerini okuduğu değerli sanatçı, poptan alaturkaya sınırsız repertuarı ile yıllardır sahnelerin sevilen yorumcusu özelliğini de taşımaktadır.

Daha önce Ajda Pekkan'ın yorumuyla çıkan "YAN" " Buddha-Bar" albümünde yer almış ve 58 Ülkede çıkmış, böylece Bülent Yetiş' in dünyada ülkesini gururla temsil etmesini sağlamıştı.

Soykan Production etiketi ile "YAN" adlı Single tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Bülent Yetiş sevenleriyle sahnelerde buluşmak üzere konser hazırlıklarına başladı.

CEM BELEVİ "ÜZÜMLÜ KEKİM" İLE YAZ LİSTELERİNE HIZLI GİRİŞ YAPIYOR

Cemiyet Gazinosu projesi ile birçok şehirde özel sahneler yapan Cem BELEVİ ;

yaz projesi "Üzümlü Kekim ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Şarkının söz ve bestesi başarılı popçu Cem BELEVİ' ye ; aranjesi Emirhan CENGİZ' e ait.

Klibin yönetmen koltuğunda ise Cem BELEVİ' nin son hit kliplerine imza atan Mustafa ÖZEN'İ görüyoruz.

Klipte Cem BELEVİ' ye birlikte sinema filminde rol aldığı oyuncu arkadaşı Aslı BEKİROĞLU eşlik etti.

Ayrıca 30 cast oyuncusuda bu klibe renk kattı.

Cem BELEVİ "Üzümlü Kekim" BLV Yapım & SONY Music etiketi ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Seda Mete "Adalet" ile iddialı geliyor

Son yıllarda İstanbul gece hayatının en çok dikkat çeken ismi Seda Mete, başarısını "Adalet" single çalışmasıyla taçlandırıyor.

Söz & beste ve aranjesi Tekir'e ait olan bu sarkinin klip yönetmen koltuğuna Ecem Gündoğdu oturdu.

Adalet single çalışmasının kapak çekimleri Safa Gürsoy'un objektifinden çekildi.

Bu projede Make-up Ayla Şahin , styling Tarık Gül, Designer Barış Avcı imzası bulunuyor.

Klipte ve kapakta güçlü kendi ayaklarının üstünde duran bir Seda görüyoruz.

Seda Mete , 23 Mayıs istanbul doğumlu olup müzik hayatına çok küçük yaşta Nükhet Duru ile vokal olarak başladı. Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Işın Karaca, Ayhan Sicimoğlu gibi isimlerle uzun yıllar çalıştı.

Müzikal yolculuğunun başından bu yana bir çok eğitim aldı, Davul, Bass gitar,Gitar gibi enstrümanlar çalıyor ve sahne showlarına dahil ediyor.

15 yıllık sahne yolcuğunda özel event, kurumsal sektör, düğün ve gece hayatının seçkin mekanlarında performanslar yapmaya devam ediyor.

Seda Mete "Adalet" single çalışması DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yayında.

Tarkan Çakır'dan Eski Dinleyicilerine Bir Sürpriz "Kalkın"

Quazar isimli müzik grubuyla kariyerine başlayan Tarkan Çakır, Kalkın, İstanbul Ataköy, Üzme Kendini, Gündüzüm Seninle ve Beklemedim isimli şarkılarını müzikseverlerle buluşturmuştu. Kuru Kafa isimli müzik grubuyla Zeytinli Rock Festivali gibi Türkiye'nin önde gelen festivallerinde çalan Tarkan Çakır şimdi de “Şapkanı Çıkar” isimli teklisini müzikseverlerle buluşturuyor. Grup, 2022 senesinden itibaren konserlerini Çapraz ismiyle Rock’n Roll tarzında sürdürüyor olsa da geçtiğimiz aylarda Tarkan Çakır’ın yayınlanan solo albümü “Balad” müzikseverlerin huzuruna sunmuştu. Şimdiyse Çakır, daha önceden yayınladığı "Kalkın" isimli eski şarkısına çektiği klibi ile dinleyicilerin hafızalarını canlandırıp sevenlerine bir sürpriz gerçekleştirdi.

Ali Karabulut “Yalancı” isimli yepyeni teklisi Yayında!

Müzikle ilgilenen bir ailenin içinde büyüyen Karabulut, küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüdü. Lise dönemlerinde turk sanat müziği korosunda çalismalarda bulunarak müziği hayatının orta yerine koymaya başladı. Sonrasında amatör şekilde canlı müzik yaparak hayatına devam etti. Uzun yıllardır da kendi söz ve müziklerini icra eden sanatçı hali hazırda çok sayıda esere sahip oldu ve bunları müzikseverlerle paylaşmayı hedefliyor. 2021 yılında söz ve müziği kendisine ait bir aşk şarkısıyla profesyonel müzik hayatına başlayan Karabulut, yeni şarkısı olan “Yalancı” single çalışmasıyla dinleyicilerinin huzura çıkmayı planlıyor. Karabulut, şarkısı hakkında şu ifadelerde bulunu; “Yeni eserim “Yalancı” ise çok sevip aşkta kaybetmesine rağmen aynı kişiye ikinci bir şans vermeyip, hayata o güzel duygulara tekrar sarılıp ayni hatayı yapmayıp yoluna bakanlar için yazılmış bir eser.”