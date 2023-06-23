Gökhan Pars İstanbul Kedi Sahnesinde Sevenleriyle Buluştu

Ünlülerin Aranjörü olarak kendisini tanıdığımız ve söz müzik kendisine ait peş peşe çıkardığı single çalışmalarıyla adını müzik camiasında duyuran Gökhan Pars İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Müslüm Gürses’e çok benzeyen sesi ile dikkatleri üzerine toplayan Gökhan Pars sahnelerine hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Maltepe’de Kedi isimli eğlence mekanında muhteşem bir Arabesk gecesine imza attı. Geniş yelpazesi ile hem eğlendiren hem hüzünlendiren Gökhan Pars repertuarı ile dinleyicisini adeta mest etti. Yeni single çalışması ile yakında tüm dijital platformlarda yer alacak olan Gökhan Pars hem sahne çalışmalarına hem aranjörlük koltuğunda hemde kendi şarkılarıyla hız kesmeden devam ediyor.

Tamay Akademi Uyanış Fest’de!

Hızla çıkış yapan tamay akademi 17-18-19 haziranda düzenlenen uyanış fest’de katılımcıydı. Thymussmart, meridyen terapi, ses ve nefes terapileri gibi birçok hizmet sunan, mega hafızanın etiler temsilcisi olan akademi herkes şifasıyla tanışsın diye standında yerini aldı. vücutta enerjiyi taşıyan meridyen kanallarındaki tıkanıklığı açarak acısız ve ağrısız şekilde kişiyi sağlığına kavuşturan meridyen terapinin tanışma seanslarıyla herkesi etkiledi. ayrıca Türkiye distribütörlüğünü yaptığı thymussmart isimli timüs bezi aktivasyonu için bize pratiklik sunan mucizevi teknolojik kolyeyi de tanıttı. hepsinin detaylarını 19 haziran 13:00’daki workshopunda anlattı. Tamay Fidan’ı stantında Gazeteci Aslan Sayım ve ünlü sunucu İlkay Buharalı ziyaret etti.

YAZIN RİTMİ BENDENİZ İLE ATACAK KALPLERİ KIPIR KIPIR EDEN YENİ SİNGLE!

Kült olmuş şarkıları, güçlü sesiyle unutulmaz sanatçı Bendeniz, hasretle beklenen yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. En son hit şarkılarından derlediği ‘Best Of Bendeniz Vol 2’ isimli albümüyle hayranlarını geçmişe götüren başarılı sanatçı, bu kez taptaze bir Bendeniz parçasıyla hasret gidermeye geliyor. “Evlenilir Mi Bu Zamanda” adını taşıyan şarkı, Bendeniz’in karakteristik tarzını yansıtan etkileyici bir pop sounduyla dolu… Besteci ve söz yazarlığı kimliğiyle müzik dünyasına birçok eser kazandıran başarılı sanatçı yine hayranlarını şaşırtmadı. Sözü ve müziği kendisine ait olan, aranjesinde ise Suat Aydoğan’ın imzasını taşıyan yeni parça, enerjik ve hareketli yapısıyla içleri kıpır kıpır edecek. Yaz aylarına renk katacak olan “Evlenilir Mi Bu Zamanda” gerek sözleri gerekse de günümüz ilişkilerine dair samimi düşünceleri yansıtarak, duygulara tercüman olacak. Ünlü yönetmen Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde çekilen klipte ise Bendeniz’e iki dansçı eşlik ediyor. Yeni şarkının dinamik ve eğlenceli klibi ile sunulan görsel şölen müzikseverleri doyasıya eğlendirecek. Bendeniz’in hayranlarını heyecanlandıracak yeni teklisi “Evlenilir Mi Bu Zamanda” 16 Haziran’dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

Levent Dörter’den Anısı Var Yeni Single!

Ünlü sanatçı Levent Dörter, son single çalışması "Anısı Var" ile müzikseverleri bir kez daha büyülemeye hazırlanıyor.

"Anısı Var", Levent Dörter'in içten sesiyle Sarp Kaya'nın müthiş şarkı yazma yeteneğinin eşsiz bir birleşimi. Sözler, hatıraların gücünü güzel bir şekilde yansıtırken, müzik ise dinleyicileri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Sarp Kaya'nın duygusal ve etkileyici sözleri, Levent Dörter'in kendine özgü yorumuyla harmanlanarak dinleyicilerin kalbine dokunuyor.Çağrı Telkıvıran'ın başarılı düzenlemeleri ise "Anısı Var" şarkısına derinlik ve güç katıyor. Telkıvıran'ın müzikal zekası, besteyle birlikte müthiş bir uyum içinde, şarkının duygusal atmosferini tamamlıyor.

Müzikseverlerin kalplerine dokunacak, hatıraların büyüsünü yeniden hissettirecek olan "Anısı Var” tüm dijital platformlarda yayında.

EKİN EKİNCİ’DEN YENİ ŞARKI “BİLMECE”!..

Pop müziğin yükselen yıldızı Ekin Ekinci’nin “Bilmece” isimli single çalışması

Fam Music Company etiketi ve Sony Music Türkiye dağıtımıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sözü ve müziği Bünyas Herek’e, düzenlemesi Alişan Göksu’ya, mix-masteringi Özgür Yurtoğlu’na ait olan “Bilmece” şarkısı; hareketli tarzı, sempatik ve eğlenceli yaklaşımıyla ayrılık sonrası sürecini konu alıyor.

Şarkının video klibinin Coşkun Turgut yönetmenliğinde gerçekleşen çekimleri Montenegro’nun Kotor şehrinde 16 saat sürdü.

Ayrılık sonrası yaşanılan duygusal durum ve geçişlerin yansıtıldığı şarkının klibinde sanatçının yaşadığı durumu atlatmak üzere çıktığı yolculuktaki çektiği vloglar ve gezintisi ile izleyiciye eğlenceli bir tatil anı sunulmak istendi.

Ekin Ekinci klibi ile ilgili; “Duygu durumları değişkendir, insanların olaylara verdiği tepkilerde dahil. Herkesin olayları atlatma biçimleri de farklıdır.

Biz bu single çalışmamın klibinde ayrılık sonrası yaşanılan duygu değişimi, üzüntü, acı ve sevgiliye söylemek istenilenleri daha eğlenceli bir yerden, hayat devam ediyor ve ben bunu atlatacağım tadında vermek istedik.” dedi.

Kaan Ergin’den Yepyeni Bir Yorum! “Esmerim Biçim Biçim”

Kaan Ergin “Esmerim Biçim Biçim” isimli yepyeni teklisini Arpej Yapım etiketiyle müzikseverlerle buluşturuyor.

Alternatif rock müziğin başarılı ismi Kaan Ergin yeni cover'ıyla 16 haziranda dinleyicileriyle buluşuyor. Esmer'in adını yazın tadıyla birleştiren Kaan Ergin kıpır kıpır bir cover ile esmerim biçim biçim diyor. Türk Halk müziğinin kilometre taşlarından biri olan eseri Kaan Ergin özgün yorumuyla günümüzün rock müziğine uyarladı. Tüm yaz boyunca eğlenmeye ve eğlenceye ihtiyacı olan herkesin zevkle dinleyeceği Esmerim Biçim Biçim'in yeni versiyonu tüm dijital platformlarda yerini alıyor. 16 hazirandan itibaren notaların farklı tonlarını anlatan ve asla eskimeyecek bir şarkı olan esmerim biçim biçim eşliğinde 7'den 70'e herkesi oynamaya bekliyoruz.

Aysemen’in “Olamadık Hiç” Adlı Yeni Şarkısı Yayında!

“Cam Güzeli”, “DA VINCI” ve “Güneşi Selamladım” gibi pek çok şarkısıyla alternatif müziğin sevilen kadın vokalleri arasında yerini alan Aysemen, sözü ve müziği şarkıcı ViceArnold’a ait olan yeni şarkısı “Olamadık Hiç” için tüm hazırlıklarını tamamladı!

Erdi Altun Morde’nin düzenlemesini üstlendiği şarkısı ile ilgili Aysemen: “Bir akşam Can'a işin içinden çıkamadığım aşk hayatımı anlattım. Tam anlamıyla beni anlatan bir şarkı yazdı. Aynı gün kayda girdik. İlk kez başkasının şarkısını söylemenin heyecanıyla, duygum bütünleşti. Umarım sizler de seversiniz.” açıklamalarında bulundu.

Single, Avrupa Müzik markası ile tüm dijital platformlarda yerini aldı.