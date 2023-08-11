Merve İlçi Aşk Sandım Şarkısı İle Yaza İddalı Giriş Yaptı!

Merve İlçi’nin “Aşk Sandım” isimli şarkısı ile yeni şarkısı Aşk Sandım ile yazı yakaladı. Ters köşe yaparak hareketli şarkı yerine slow pop müzik ile yaza duygularıyla selamladı.

Aşk Sandım isimli şarkının sözü ve müziği Nida Ünsal imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Oben Akın üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Halil Güzel yer alıyor. Görüntü Yönetmenliği Oktay Bingöl tarafından yapıldı.

Merve İlçi Aşk Sandım isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Ünlü Sanatçı Mustafa Yılmaz’ın Projesinde Talihsiz Kaza!

Keşke, Sorun Yok, Gülü Soldurmam, Sallada Gitsin gibi bir çok hit şarkıya hayat veren başarılı Sanatçı Mustafa Yılmaz’ın yeni şarkı projesinde büyük talihsizlik!

Avrupa konserlerine hız kesmeden devam eden Mustafa Yılmaz yeni şarkısı Sevdiğime Say için gün sayıyor.

Sevenleriyle şarkısının klibinin çıkış tarihini paylaşan Mustafa Yılmaz, Klip yönetmeni montaj sorumlusu Talihsiz Kaza geçirince Klip çıkış günü ertelendi. Cuma günü Sevmedim say şarkısı tüm dijital platformlarda olacak.

Şarkının sözü müziği Engin Küçük düzenlemesi Mustafa Yılmaz imzası taşıyor. Klip yönetmen koltuğunda ise iş adamı ve yapımcı Hayrettin Güneş yer alıyor. Hayrettin Güneş klip yönetmenliği alanında çok başarılı film tadında çalışmalara imza atıyor. Sevdiğime Say isimli şarkısı ile Mustafa Yılmaz Grand müzik etiketi ile sevenleriyle buluşuyor.

SÜRPRİZ İKİLİDEN BOMBA DÜET

SEFO ve SİMGE “GÖRMEM BÖYLESİNİ” DEDİ

Bu yılın en çok dinlenen isimleri olan Sefo ve Simge,Coke Studio Türkiye projesi için sürpriz bir düete imza attılar.

Verdiği konserler ve çıkardığı hitlerle büyük bir hayran kitlesini peşinden sürükleyen Simge ile farklı tarzıyla dikkat çeken rap müziğin zirvedeki yıldızı Sefo birlikte düet yaptı. İkili “Coke StudioTürkiye Albümü” için “Görmem Böylesini” adlı şarkıyı seslendirdi.

“Bilmem mi”, “Isabelle” ve “Tutsak” gibi yüz milyonlarca kez dinlenen şarkıların sahibi Sefo ile “Aşkın Olayım”, “Harcandıkça” ve “Çapkınca” gibi hitlere imza atan Simge bir araya gelerek yazın hiti olmaya aday ‘Görmem Böylesini’ seslendirdiler.

Şarkının söz yazarı ve bestecisi olan başarılı rap yıldızı Sefo, projeyle ilgili “Böyle bir projede yer almak benim için çok büyük zevk. Simge ile böyle bir farklılığa imza atmış olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Bu yılın hitlerine imza atan Simge ise “Coke Studio ile farklılıkların yarattığı uyumun altını çizdik ve bundan oldukça zevk aldık. Sefo ile şarkı seslendirmek ikimizin kariyeri için de müthiş bir deneyim oldu” dedi.

“Gerçek Mucize” mottosuyla yola çıkan CokeStudio’nun Türkiye’ye özel olarak hayata geçirdiği “Coke Studio Türkiye Albümü” projesi için “Görmem Böylesini” adlı şarkıyla yeni bir düete imza attılar. Şarkının sözü ve müziği Sefo’ya, düzenlemesi Aerro’ya ait olan “Görmem Böylesini” tüm dijital platformlarda yayında.

Atakan Çelik’in Yeni Single’ı “Son Veda” Yayında

Atakan Çelik “Son Veda” adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son yılların yıldızı her geçen gün parlayan isimlerinden, oyuncu ve şarkıcı Atakan Çelik, 2023 yazında adından söz ettirmeye devam ediyor! Birbiri ardına yayınladığı cover parçalarıyla gündemde olan sanatçı, sözü ve müziği kendisine ait olan pop türündeki yeni şarkısı “Son Veda” için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Cem Şahin düzenlemesi ile piyasaya sürülecek olan parça, BKM Mutfak Yapım etiketiyle sizlerle!

Mert Tunçmakas ve Eda Baba’dan Düet Geldi!

Mert Tunçmakas ve Eda Baba “Kaçıyorum” adlı düet çalışmaları için bir arada!

“Kendi Dünyam”, “Öyle Değildir” ve “Kara Bulut” gibi pek çok şarkısı ile alternatif müziğin üretken isimleri arasında yerini alan Mert Tunçmakas, Eda Baba ile yepyeni bir ortak çalışmaya imza atıyor!

Sözü ve müziği Mert Tunçmakas’a ait olan “Kaçıyorum” adlı şarkının mastering işlemlerini Başar Yakupoğlu üstlendi.

Single, Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı!

DEBATU OLSUN YAYINDA

Müziğin üretim aşamasından sahne önüne çıktığı her ana kadar kendi tarzı ve yorumuyla Türkçe popun yeni temsilcilerinden olmaya aday DEBATU yeni teklisi OLSUN ile dinleyici ile buluştu.

Dünya müziği ile eş zamanlı trendleri Türkçe müziğe dahil etmeyi başaran DEBATU sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait olan OLSUN ile afro pop tarzıyla listelerde yer almaya hazır.

Son dönemin trend video stili ile kliplenen OLSUN 2023 yazında müzik severlere yol arkadaşlığı yapıyor.

Serhat Şengül'ün Şarkısı “Masal” Yayında!

Serhat Şengül 90’lar esintili yepyeni pop şarkısı “Masal” yayınlandı.

Pandemi döneminde yayınladığı “Muzice” şarkısıyla büyük ses getiren Serhat Şengül, repertuarına “Masal” gibi bir parça daha ekliyor! Sözü ve müziği Şengül’e, düzenlemesi ise Serhat Şensesli’ye ait olan parça, 90’ların unutulmaz enstrüman ve tınılarla dinleyenlerine adeta zamanda yolculuk yaptırmayı hedefliyor. “Masal” Boreal Records etiketiyle tüm müzikseverle!