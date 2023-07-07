İlbey Başalan Küresel Isınma isimli Şarkısı Yayında!

İlbey Başalan, yeni teklisi KÜRESEL ISINMA ile dinleyiciye hasret kaldığı müziği vadediyor. Aynı tarzların art arda tekrarlanmasıyla tekdüze kalmış müzik sektöründe; sözlerindeki anlamıyla eski geleneği altyapısı ile modern müziği harmanlayan sanatçı, sözleriyle dinleyicilere kışı yaşatırken müziğiyle yazı hissettiriyor. Sıcak yaz günlerine hasret kaldığımız şu günlerde ‘’Küresel Isınma‘’yı kalbe uyarlayan sanatçı, klibindeki durağanlığıyla insanların aşk yolunda yaşadıkları içsel mücadelelerin dışa vurumunu dile getirirken, dış etkenlerin müdahaleleri sonucunda yaşanan duygusuzluk durumunu ise harabe bir ortamda dile getirerek vurguluyor.

Sözü ve müziği İlbey Başalan'a, Mix/Mastering/Aranjesi Ekoflow'a, yönetmenliği Enes Bilal Taşçı'ya, kameramanlığı Bedirhan Sivri'ye ve Prodüktörlüğü ise Dinç Müzik Yapım'dan Polat Şenol'a ait olan "Küresel Isınma" tekdüzeliğe karşı her telden var olmaya geliyor.

MURAT BOZ "DERİN MEVZULAR"

Müzik dünyasının lokomotif isimlerinden olan Boz, iki senedir üzerinde yoğun mesai harcadığı albümü için geçtiğimiz aylarda Los Angeles’a giderek iki klip birden çekti.

Albümdeki şarkıları teker teker açarak farklı bir sistem ile beğeniye sunacak olan şarkıcının iddialı imajı da hayli dikkat çekici. Daha önceki albümleri ve single çalışmaları ile defalarca zirveye oturan Boz’un bu albümünde de yeni olanı denemekten çekinmediğini söylemek şimdiden mümkün.

Son albümü Janti’den sonra single çalışmalarına ağırlık veren Murat Boz’un yedi sene sonra çıkaracağı ‘’3’’ albümü, müzik dünyasında meraka yol açarken albümde yer alan birbirinden önemli isimler de dikkat çekiyor... Şarkıcının yeni albümünde Ozan Çolakoğlu, Ozan Bayraşa, Gürsel Çelik, Çağrı Telkıvıran, Sabi Saltıel gibi müzik dünyasının adeta yıldız aranjörleri yer alırken; Onur Özdemir, Emrah Karakuyu, Mert Carim, Gökhan Türkmen, İbrahim Halil Başaran, Özlem Güneykaya, Onur Özdemir, Günay Çoban, Serkan İzzet Özdoğan gibi söz yazarları ve bestecilerin de en özel şarkılarını Murat Boz’un ses getirecek yeni albümüne ayırdığı öğrenildi.

Los Angeles’ta iki gün süren klip çekimlerinde ise yaklaşık seksen kişilik bir ekip çalışırken, kliplerde ünlü şarkıcıya Amerikalı oyuncular ve dansçılar eşlik etti. Yönetmenliğini Ecem Lawton’ın yaptığı iki klibin ilki olan

‘’Derin Mevzular’’ albümün yayınlanacak ilk şarkısı ve klibi olma özelliğini de taşıyor. Şarkı, klip ile beraber dinleyenlerin ve izleyenlerin beğenisine sunuldu.

SİMGE & OZAN BAYRAŞA’DAN YAZIN BOMBA HİTİ: “ÇAPKINCA”

Birçok hit şarkıda ortak imzaları bulunan Simge ve Ozan Bayraşa yine bir araya geldi. İkilinin yeni bombası ‘Çapkınca’ tüm digital platformlarda yayında.

Bugüne kadar ‘Aşkın Olayım’, ‘Üzülmedin mi?’, ‘Yankı” ,”Ben Bazen” gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıya beraber imza atan Simge ve Ozan Bayraşa müzikseverlere yaz sürprizi yaptı. İkili stüdyoya girdi ve sezonun bomba hiti olmaya aday ‘Çapkınca’ya imza attı. Şarkının sözü ve müziği Onur Özdemir’e düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait.

Türk Pop Müziği’nde son yıllarda adını devler ligine yazdıran Simge ile bu dönemde duyduğumuz birçok hit şarkının yenilikçi düzenlemelerine imzasını atan Ozan Bayraşa’nın ortak projesi ‘Çapkınca’Dmc etiketiyle tüm dijital platformlarda!

GÖKÇE KIRGIZ TANER'DEN 2023 YAZINA YENİ HİT : "MELANKOLİ"

Gökçe Kırgız Taner, sözleri Sezgi Erciyas bestesi Esad Fidan ve düzenlemesi Osman Çetin'e ait olan

Melankoli isimli yeni single çalışmasıyla 2023 yazına imzasını atıyor.

Müzik yolculuğunda farklı tarzlar denemekten korkmayan güçlü yorumcu Gökçe Kırgız Taner;

"bu yaz sevenlerimi hem dans ettirmek hem de eğlendirmek istedim. İlk dinlemede sözlerini

ezberleyip eşlik edeceğiniz bir şarkıyla karşınızda olmak beni aşırı heyecanlandırıyor" dedi.

Gökçe Kırgız Taner'in Melankoli single çalışması ; güncel soundlarla aranje edilmiş dinamik kıpır kıpır bir yaz şarkısı olarak dikkat çekiyor. Şarkının mesajı da eski sevgiliye yeni nesil gider yapılıyor olması.

Şarkının aranjesi reggaeton tarzında pop summer vibes bir aranje tekniğiyle düzenlenmiştir.

Şarkının klip çekimleri Maslak MÖRDAK stüdyolarında Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde Veli Kuzlu'nunda görüntü yönetmenliğinde 40 kişilik bir ekiple çekildi. Gökçe'nin klip çekimindeki stylingi Özgür Yüksel'e aitken make-up olarakta Ayla Şahin'i görüyoruz.

ŞAHİN ÖZLEM’İN HİT ADAYI “NASIL OLACAK BÖYLE"

Güçlü sesi ve yorumu ile dikkat çeken isim Şahin Özlem, “Nasıl Olacak Böyle” isimli yeni single çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. “Vefasız Alem”, “Bulutlara Esir Olduk” parçalarıyla beğeni yağmuruna tutulan fantezi müziğin buğulu sesi Şahin Özlem, dinlemekten kendimizi alamayacağımız teklisiyle hayranlarını selamlayacak. Sözünü ve müziğini kendisinin üstlendiği, düzenlemesinde ise Tanju Bahçeci’nin imzasını taşıyan “Nasıl Olacak Böyle” müzikseverlere hüzün dolu rüzgarlar estirecek. Şarkının ruhunu birebir yansıtan klibin yönetmen koltuğunda ise Ayvaz Işık’ın imzası var.

Şahin Özlem’in kendine has yorumuyla dertlere merhem olacağı yeni teklisi “Nasıl Olacak Böyle” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

EZGİ AYÇE - AŞK BOMBARDIMANI

Küçük yaştan itibaren müziğin içinde yetişen EZGİ AYÇE besteci ve yorumcu tarafını dinleyicisine hissettirmeye AŞK BOMBARDIMANI ile devam ediyor.

Sahne performansları, kendi ürettiği şarkılarıyla her daim müzisyen bir bakış açısıyla sevenleri için üretime devam eden EZGİ AYÇE sözü ve müziği kendisine ait AŞK BOMBARDIMANI ile listelerde yer almaya hazır.

Son dönemin en büyük ilişki çıkmazı olan LOVE BOMBİNG duygusunu kendi sözleri ve melodileriyle anlatan EZGİ AYÇE, yaşanmış birçok hikayeyi tek bir şarkıda birleştirerek herkese bu konuda ışık tutuyor.

Ezgi Ayçe AŞK BOMBARDIMANI 'nın sözü ve müziği kendisine düzenlemesi ise Özgür Karakaya'ya ait. Şarkının klibini de Özgür Karakaya çekti.

Hakan Ceyhan'ın “Çeyrek Kala” Adlı Yeni Şarkısı Yayında

İstanbul kökenli müzisyen Hakan Ceyhan, “Çeyrek Kala” adını verdiği yeni şarkısıyla profesyonel müzik dünyasına adımını atıyor! Müzik kariyerine geri vokallerde yer alarak başlayan Ceyhan daha sonra çeşitli müzik eğitimlerinin yanı sıra pek çok sahne tecrübesi edindi. Şimdilerde sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı ile ilgilenen sanatçı, parçanın düzenlemesinde Suat Aydoğan ile çalıştı. Keman, gitar, ney, darbuka gibi çeşitli enstrümanların yer aldığı şarkı Avrupa Müzik markasıyla sizlerle buluştu.