İSLÂM  ALEMİ  DU’A’LAR  ETTİ!...

Artık, Tarihî  Husûsiyyeti  de  kazanmış  olan,  14  Mayıs  2023  Seçimleri , sanki  Millî  bir  seçim  değil,adeta, Milletlerarası  bir  seçim  havasında  geçti.   Sanki, Türkiye’mizde,  Cumhurbaşkanlığı  ve Parlamento  seçimi  değil,  bütün    dünya’yı   idare   edecek   bir  lider   ve   Parlamento   seçilecekmiş  gibi, dünya   ikiye   bölünmüş,  2018   seçimlerinin   hemen   akabinde, ” Erken   seçim,  erken  seçim,” naraları   atılmaya   başlanılmış, hariçte  ve   dahilde   ittifaklar  oluşturulmuştur.  A.B.D.  Başkanı, Biden,   henüz, Başkanlığa   seçilmemişken,   aday   durumunda   iken, Türkiye’de   iktidarı, Cumhurbaşkanı,  Recep  Tayyip   Erdoğan’ı,  ihtilal,  işgal   ve  bölme   teşebbüsleri   de,  dahil, ne  yaptıysak  indiremedik. Bundaen   sonra, Türkiye’de   muhalefeti    destekleyerek, indireceğiz,” demişti

Batılı  müstevlî,  ehl-i   Salîp   devletler,  Türkiye’de   iktidarın   değiştirilmesi   için,   ekonomik   ve  iktisadî   maniplasyonlar  dahil,  her  şeyi  yaptılar. Dünya’da  hiç   görülmemiş   bir   şekilde   aynı   anda,    dünya   görüşleri  ve   hedefleri   bakımından   biribirlerinden   çok   farklı   terör   örgütlerini, Devletimizin  ve  iktidarın  başına   musallat   ettiler.  F.E.T.Ö.,   Terör  Örgütü, Türkiye’de, Kadim  Türk  Milliyetçisi  bir  Partiyi  böldürerek,  Proje  bir  parti  kurdurdu,  başına  da,  Sultan,  2.Abdülhamid   Han  Hazretleri  döneminde,  Devletimize  ısyan  bayrağı  açtığı  ve  Devletimizi  yıkmak  için,  plânlar  kurduğu  için  Selaneik’e  sürgün  edilen  bir  Ermeni’nin  torununu  getirdiler.  Bu  hatun  kişi, tıpkı, 1909’  da,  Selanek’de,  Yahûdî,   Ermeni,  Rum  ve  gayr-i  Millî   unsurlarca  te’sis  edilen, İttihad  ve  Terakkî  Cemiyeti  Gibi,” Adalet, Müsâavaât,  İstibdât,”  nutukları  atarak, dedesinin  intikamını  Türk  Milletinden  almak  istedi. H.D.P., P.K.K.’nin  desteğiyle,  İstanbul  Büyükşehir  Belediye’sinin  başına  getirilen  birisi,  daha   vazifeye   başladığı   ilk   günden   i’tibaren,  gözünü,  muhtemel,   bir   erken  seçim’de,   ya  da,   vaktinde   yapılması   halinde,  2023   seçimlerinde,  Cumhurbaşkanlığı’na   dikti.

F.E.T.Ö.’ cü’lerin  sufle  ettiği, “ Her  şey   Güzel   olacak,” sloganını  kullanmaya  başladı.Dört  yıldan  fazla  bir  zaman  geçmiş  olmasına  rağmen, İstanbul’a  elle  tutulur,  gözle  görülür,  hiçbir  hizmeti  olmadı. İstanbul’u  sel  götürürken, Bodrum’da  tatildi,İstanbul’a  şiddetli  kar  yağmış,  trafik  durmuş,  onbinlerce  İstanbul’lu  donma  tehlikesiyle  başbaşa  yollarda  kalmışken, Kayak  tatilinde, ya  da, Yolları, Kar  kürüme  araçlarıyla  açılmış, Balık  Lokantasında  rakı  sofrasında, İngiliz  Büyükelçisiyle  birlikte,  tatillerden,  fiskoslardan  vakit  ayırabildiği  zamanlarda  ara  sıra  İstanbul’a  uğrayan  bu  zât, Belediye  Resi  seçilince, “ Pontos’lu,  Rum   Ekrem’os, Kostantapolis’e  Belediye  Reisi  seçildi,”  diye, manşetlere,  Televiuzyon    kanallarındaki   haberlere   konu   edildiği,  Atina’ya  sık  sık,  ziyaretlerde  bulundu.A.B.D.’ nin  Ankara’daki  Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı’na  i’timadnamesini  arsettiğinin  ikinci  gününde, İstanbul’da,  makamında  ziyaret  ettiği,  ilk  kişi  oydu.

Dahilde, Cumhurbaşkanı  Recep  Tayyip  Erdoğan  ve  Cumhur  İttifakıylaz   musabaka  eden,  Zillet  ve  Şer  İttifakı, sanki, Milletimizden  değil  de, Terör  Örgütleri,  F.E.T.Ö., P.K.K.   ve   haricî   destekçileri, A.B.D.   ve  müstevlî,  ehl-i  Salİp  devletler  halklarından  rey  alacakmış  gibi,  seçi  propaganda  döneminde, ta’viz  üstüne  ta’viz  verdiler. Kemal  Kılıçdaroğlu, görüştüğü, P.K.K.- H.D.P.’ye  kapalı  kapılar  arkasında  ne  sözler  vermiş, ki,  propaganda  döneminde, 2Hapishane  kapılarının  arkasına  kadar  açılacağını, bütün  terör  mahkumlarının  serbest  kalacağını, Müebbetle  yargılanan,  Terörist  başlarından  Demirtaş’ın  serbesmt  kalacağını, C.H.P.  adına, Miting  tertip  eden, Ekrem  İmamoğlu’nun  konuşması  sırasında “ Öcalan’a  özgürlük,”  naraları  atıldı, Madam( pardon  Bayan)  İmamoğlu, Bu  tarz  nümayiş  yapanlara,  P.K.K.’ nin  zafer  işaretiyle  mukabele  etmişti.Batılı  Ülkelere  cesaret  vermek  için,  “  Mahallî   Muhtariyet =  Yerel  Özerklik,”  verilmesi, Ayasofya’nın  ibadete  kapatılması, tekrar  Müze’ye  tahvili  bile  değil, 1453  öncesine  kadar  dönülerek  Kilise’ye  tahvil  edilmesi  va’ad’edildi.  Daha  da  ileri  gidildi, Ayasofya’nın  yanıbaşındaki  dünyaca,  Meşhur,  Mavi  Camii’n,  Sultanahmed  Camii’nin   müze   haline   getirilmesi   va’d’edildi.  Zillet   ve  Şer   İttifakı, Mavi  Vatandan,  Kıbrıs,  Libya   ve   Azerbaycan’dan   va’z   geçeceklerini   ifade  ettiler. Son  yıllarda,  bütün  dünyanın   dikkatle   ve   hayretle,   biraz  da   hased’le,  ta’kip   ettiği,  Millî    Savunma  Sanayi’mizi  durduracaklarını  söyleyerek,  A.B.D.  ve   Yunanistan’a  göz   kırptılar.

Bir  tarafta, Terör  Örgütlerinin, A.B.D.,  başta  olmak  üzere, müstevlî,  ehl-i   Salîp   devletlerin   destek  verdiği,  Yerli  ve   Millî   olmayan,   birleşenlerinin   hiçbirisinin   Türk  ve  Müslüman   olmadığı   bir  zillet   ve   şer  İttifakı,  diğer  yanda,  Yerli  ve  Millî,    ne  yapacakları,  nasıl  hareket  edecekleri,  Milletimizce   bilinen, Cumhur  İttifakı,  Milletimizin  huzurunda  kantara  çıktılar.

Aziz   Milletimiz,  Bu  Büyük  Millet, “ Benim  Ümmetim,  Şu  Ümmet, Ümmet-i  Merhume’dir,” buyrularak,  Medh-i   Nebeviyye’ye,   mazhar,  Millet... Bu   Büyük   Millet’in   bir   ferdi   olmaktan  daima    gurur   duydum...  İşte  bu  Millet, emsalsiz,  basiretini,  ferâsetini   bir   kerre   daha  göstermiş,   kendisinden  olmayan,  gayr-i  Millî,    unsurları   elinin   tersiyle   bir  kenare   itmiş,  kendisinden  olanı,  Yerli  ve  Millî   olanları,  hizmetine,  idaresine,  ikame   etmiştir.  Bu  dönüm  noktası  seçimlerin  kazanılmasında, İslâm  alemindeki   Kardeşlerimizin,  bi’lhassa,  Ka’be-i  Muazzamada   ve   Ravza-i   Mutahhare’de   yapılan,  du’a  ve   niyazların   da,  çok   büyük   te’siri  olmuştur...  