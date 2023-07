Kültür ve Medya Dünyası

BUBU TÜRKAN SAYLAN’I ANLATIYOR

“BUBU TÜRKAN SAYLAN’I ANLATIYOR” isimli çocuk kitabı Doğan Yayıncılık tarafından çıktı.

Esra Karagülle’nin kaleme aldığı kitap ÇYDD’nin efsanevi başkanı Türkan Saylan’ın biyografisinden yola çıkarak yazılan ilk çocuk kitabı olma özelliğini taşıyor. Kitabın tüm yazar telif haklarıyla “Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” projesi desteklenmektedir. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in vesile olduğu kitap birçok çocuğun, gencin önünü açacak ve rol model olacaktır. Anı zamanda derneğin Zekeriyaköy Şube Proje Koordinatörü ve mentörleri arasında olan Karagülle bu önemli kitabın nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor.

Hayatımda her zaman bir çocuk kitabı yazıp ve yazar telif haklarını da ÇYDD’nin “Anadolu’da bir Kızım Var Öğretmen Olacak” projesini desteklemeyi düşünmüştüm. Yoğun iş hayatı ve kızımın küçük olması sebebiyle zaman ayıramamıştım. Pandeminin başlamasıyla bu dönemin kısa sürmeyeceğini hissetmiş ve ilk kitabımı yazma fırsatını yakalamıştım. Sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde bu hayalimi gerçekleştirmiş ve dernekle de bu şekilde tanışma şansına ulaşmıştım. İlk çocuk kitabımın yazar telif gelirlerini derneğin yine aynı projeye yönlendirmiştim. Kitabım çıktıktan sonra genel başkanımız Prof. Dr. Ayşe Yüksel’e de göndermiştim. Hemen beni arayan sevgili Başkanımız beni Şişhane’deki genel merkeze davet etmişti. Orada daha önce Türkan Saylan’ın da kullandığı, muhteşem odada buluştuk. Sevgili Ayşe başkanımız, bana Türkan hocanın Bubu adında bir köpeği olduğunu, birbirlerini çok sevdiklerini ama hocamız aramızdan ayrıldıktan sonra Bubu’nun depresyona girdiği ve çok kısa süre sonra da Bubu’nun da aramızdan ayrıldığını anlatmıştı. “Türkan Saylan ile ilgili kitaplar yazıldı ama hiç çocuk kitabı yazılmadı. Siz Bubu’nun ağızından Türkan Saylan’ın biyografisinden yola çıkarak bir çocuk kitabı yazar mısınız?” diye teklif etmesiyle “Gerekirse yüz kere yazarım” diyerek yanıtlamıştım. Cumhuriyetin 100. Yıl özel legosu ile çıkacak olan, oldukça duygusal anlatılmış bu kitabı sadece okumakla kalmayacak bir kız çocuğuna yardım eli uzatmış olacaksınız.

Yazar Esra Karagülle Hakkında

Esra Karagülle, İstanbul’da doğdu. İlkokul eğitimini aldığı yıllarda İzmir Devlet Konservatuarı’nda yarı zamanlı öğrenci olarak bale eğitimine başladı. Klasik bale ile birlikte, Flemenko, Jazz, Modern Dans, Piyano ve Tiyatro gibi eğimleri yan meslek dersleri olarak gördü. İlk iş hayatına lise eğitimi esnasında, İzmir Devlet Tiyatrolarında sahnelenen “Boy Friend” isimli müzikal tiyatro da yer alarak başladı. İşletme eğitimi tamamladıktan sonra iş hayatında finansman ve kambiyo gibi alanlarda çalışmaya başladı ve hâlen çalışmaya devam ediyor. İzmir SEV İlköğretim Okulu Okullunda Bale Kulübü’nde gönüllü olarak bale öğretmenliği yapıp yine gösteriler sahneledi. Karma resim sergileri oldu. Güzel sanatların her bölümünü çok seven Karagülle için yaratıcılık hayatının merkezinde yer alıyor. En büyük ilgi alanlarından biri de Psikoloji olan Karagülle, Ankara Psikologlar ve Psikiyatristler Derneği’nin açmış olduğu Temel Psikoloji, Ergen ve Aile gibi alanlarda sertifika programlarına katıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Yaşam Koçluğu, NLP ve İstanbul Psikoloji Okulu tarafından düzenlenen “Psikoloji Okuryazarlığı” eğitim programını tamamladı. Veteran tenis sporcusu olan Karagülle’nin çeşitli derece ve kupaları da bulunuyor. Güç kaynağı gönüllülük olan Karagülle, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Zekeriyaköy Şube Proje Koordinatörü ve aynı zamanda derneğin mentorleri arasındadır. Yazar, ilk kitabı Yok Artık ÇıpÇıp’ın Bale Pabucu’nu kızı Serra ve on beş yıldır birlikte yaşadıkları kaplumbağaları ÇıpÇıp’tan ilham alarak kâğıda döktü. Ardından, kitabın tüm telif haklarını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” Projesine bağışladı. Gerek okullarda gerek Çocuk Sığınma Evlerinde çocuklarla söyleşiler yapan Karagülle, yine dernek için çeşitli çocuk hikayeleri yazmaya devam ediyor. Bilime, sanata ve spora duyduğu ilgiyle yaşamını sürdüren ve farklı disiplinlerle kendini her daim besleyen Karagülle, son dönemde çalışmalarını çocuk edebiyatı üzerine yoğunlaştırdı.

Oyuncu Feyza Aydın Kılıç

İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Afyonkarahisarlıdır. Üç kardeş olan Feyza Aydın Kılıç babasının mesleğinden dolayı (polis memurluğu) birçok şehir değiştirdi. Liseyi Amasya Atatürk Lisesinde bitirdi. Eğitim hayatına İzmir’de devam etti. Turizm otelcilik bölümünü bitirerek İzmir’de birçok alanda çalışma hayatını devam ettirdi. Bir çok alanda sertifikaları mevcut yönetici asistanlığı , diksiyon , bilgisayar ofis programları kullanımı gibi … Ve İzmir’de eşiyle tanışıp evlendi . 2 tane çocuğu var biri erkek biri kız. Şu an eşinin işinden dolayı Ankara’da ikamet ediyor . Kızının hayali oyunculuk , televizyon oldu hep ; bu yüzden üniversite eğitimi için radyo televizyon ve kamera üzerinden tercih etti. Bu durum anne kız beraber bir yola girmelerini sağladı. Yeteneği keşfedilince eğitimler aldı. Güzelde sonuçlar aldı. Birçok karakterin içine girmek rolüne bürünmek empati kurmak ve bunu izleyiciye yansıtabilmek Feyza Aydın Kılıç’ta zamanla bir tutkuya dönüştü ve bu mesleği çok severek yapmaktadır. Bu yüzden kariyerine şu anda oyunculuk kamera arkası , önü çalışmalarıyla devam etmektedir. Üç projesi var sinemalarda ; Dönme dolap (komedi macera )Savcı karakteriyle Motelde katliam (Korku filmi ), ve kendisi için en önemli olanı kadına şiddet konulu sosyal bir proje Yeter Vurma Artık (Dram) . Feyza Aydın Kılıç’ın Sosyal projesi çok yakında sinemalarda vizyonda olacak ve çok ses getirecek. Feyza Aydın Kılıç çok yönlü yeteneği , birikimi , kendine özgü oyunculuğu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi, ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Feyza Aydın Kılıç tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Buz Hokeyi Oyuncusu Mukaddes Buylucu

26 yaşındadır. Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi kış sporları ve spor bilimleri enstitüsü beden eğitimi spor ana bilim dalı yüksek lisans öğrencisidir. 9 yıldır buz hokeyi sporu yapmaktadır. Milli takım sporcusudur. Erzurum’da Narmanspor kulübünde oynamaktadır. Geçen yıl Narmanspor alt Yapı ve Palandöken gençlik spor kulübünde antrenörlük yaptı. Spor hayatına arkadaşının tavsiyesi ve annesinin isteği ile başladı. Daha önce babasıyla buz hokeyi maçı izlerken bu spora başlayıp bu kadar seveceği hiç aklıma gelmeyen Mukaddes Buylucu’nun Şu an hayatının büyük çoğunluğunu Buz Hokeyi kaplıyor. Buz hokeyi birden çok özelliği kapsayan bir spor. Hem düşünüp hem hızlı, çevik ve dayanıklı olmayı gerektiriyor. Takım sporu kısmı daha bir farklı takımda oynadığın arkadaşlarla aile olmak zorundasın Mukaddes Buylucu bunu en çok takım kaptanlığı yaptığı süreçte benimsedi. çünkü buz dışında ki bağlılık seviyesi oyun içine yansıyor. Takım arkadaşlarıyla bunu başaran Mukaddes Buylucu Erzurum’da buz hokeyini temsil eden tek kadın takımında oynamaktadır. Bu süreçte takım yöneticileri Semra Eser Burhanettin Eser ve Yusuf Özen’in sonsuz desteklerini gördü. Mukaddes Buylucu Çalışmalarını ara vermeden devam ettiriyor. Her antrenmana tam odaklı bir şekilde çıkıyor. Çünkü hedefleri var bunları gerçekleştireceğine yürekten inanıyor. Her sporcu olduğu gibi Mukaddes Buylucu da olimpiyatta ülkemizi bayrağımızı temsil etmek istiyor. Mukaddes Buylucu yeteneği , spora olan sevgisi , çok yönlü birikimi , kendine özgü spor tarzı , lider ruhu , azmi gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi, ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Mukaddes Buylucu tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Oyuncu Model Zümrüd Mammadova

Zümrüd Mammadova 26 yaşındadır. Azerbaycan Bakü’de doğmuştur. 17 yaşında Türkiye’ye eğitim için gelmiştir. Maliye Bölümü mezunudur. Zümrüd Mammadova modelliğe ilk olarak 15 yaşında Bakü’de başlamıştır. Pek çok derece sahibidir. 2014-Miss Eurovision - Miss smile Azerbaijan (Azerbaycan) , 2021-Fashion Tv-Miss fashion tv Face (Türkiye) , 2022-Miss Europe - Miss Photghenic ( Lübnan ) 2021- Altın Kalite ödülleri-Yılın en iyi modeli ödülü. Zümrüd Mammadova Sadri Alışık Kültür merkezinden oyunculuk eğitimi aldı. Halihazırda birçok defileler de yer almaktadır. Aynı zamanda fotomodellik de yapan Zümrüd Mammadova farklı önemli markaların yüzü de olmaktadır. Oyunculukla ilgili çalışmalarını da çok yönlü olarak sürdürmektedir. Zümrüd Mammadova yetenekleri , kendine özgü modelliği ve hocalarının da belirttiği özgün oyunculuğu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Zümrüd Mammadova tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

BAŞARILI ZİHİNLER

RyanGottfredson’un BAŞARILI ZİHİNLER adlı kişisel gelişim kitabı Mona Kitap’tan çıktı. Eserin Çevirisini Osman Bulut yaptı. Kariyer Yarışında ve İlişkilerde Başarının Gerçek Anahtarları Kendini Geliştirmek İsteyen Herkes Bu Kitabı Okumalı! Hepimiz başarılı olmak isteriz. Öyle ki hem kişisel hem de mesleki düzeyde hayatımızı bu amaç üzerine inşa ederiz. Peki, bu kadar isteyip çalışmamıza rağmen gerçek başarıyı yakalayamama sebebimiz nedir? Hiç şüphesiz ki bu sorunun cevabı, sahip olduğumuz zihin yapısıyla ilgilidir. Zihin dünyamız, daha büyük başarıların kilidini açmamızı sağlayan en temel anahtardır. Bu anahtar bizim düşünme, öğrenme ve davranış şeklimizi yönlendirerek işte, liderlik serüvenimizde ve ilişkilerimizde nasıl bir rol üstleneceğimizi belirler. Öte yandan hangi zihin tarzını seçeceğimizi ve negatif-pozitif uçlu bir doğru üzerinde nerede durduğumuzu ise biz belirleriz.Başarılı Zihinler, pozitif zihin türlerinin --gelişimci zihin, açık zihin, yükseltici zihin ve dışa dönük zihin-- her birini ele alarak bunların düşünmeyi, öğrenmeyi ve davranışları nasıl yönlendirdiğini akıcı bir dil ve samimi bir üslupla anlatmaktadır.Ayrıca söz konusu yönlendirmeye bağlı olarak bu zihin yapılarının hayatın pek çok alanında bizleri başarıya götürmegücünü de gözler önüne sermektedir. Gerek yazarın gerek çevresindeki insanların deneyimlediği gerçek hayat öykülerinden de ilham alarak gelin, kişisel uyanış sürecimizi başlatalım!‘’Doğru bir zihin yapısına sahip olmak, mutluluk seviyenizi yükseltir ve hayatınıza hayal edemeyeceğiniz armağanlar sunar.’’-PhilHolberton, amazon.com

Bunu Sen Oku

İCLAL AYDIN’ın Bunu Sen Oku adlı eseri Artemis yayınlarından çıktı. Gazeteci, yazar, oyuncu İclal Aydın’ın merakla beklenen yeni kitabı Bunu Sen Oku raflarda yerini aldı. Yazarın hayatında iz bırakan anılarını ve ‘an’larını kaleme aldığı kitap, yazdıkları, anlattıkları ve izlettikleriyle bir sürü kişiye dokunan birinin sıradan olmayan, hem ışıl ışıl hem de çok yokuşlu, emek verilmiş hayatına farklı bir yolculuk sunuyor. Gittiği her yerde kendine yeni bir hayat kurabilen ama sahip olduğu dostlukları, değerleri her yere yanında götüren, yeniden başlamaktan vazgeçmeyen, umudunu, iyimserliğini, direncini ve hayallerini koruyan bir yazarın okurlarına yazdığı bu mektuplar, okuyan herkese ilham verecek. Heykeltıraş Ozan Ünal’ın benzersiz çizimleriyle anlamı daha da tamamlanan hikâyeler, Bunu Sen Oku’yu bir anı kitabından çok bir anımsama kitabı haline getiriyor. Geçmiş güzel günleri, alınacak dersleri, saklanacak değerleri, tutunulacak umutları hatırlatan bir kitap Bunu Sen Oku.

Arka Kapak

Bunu Sen Oku, başarının zirvesini de hayallerinin sayısız kez yerle bir olmasını da görmüş birinin unutuşa direnen, inancını koruyan sözleriyle yazılmış bir hayat şarkısı. İclal Aydın, heykeltıraş Ozan Ünal’ın benzersiz hayal gücüyle yarattığı çizimler eşliğinde anılarının izlerini sürse de, aslında çocukluk hüzünlerine, ısrar ettiği hatalarına, hevesine ve hayallerine şefkat gösterebilen herkesin hikâyesi bu. Her düştüğünde yerden bir avuç toprakla ve yenilenmiş olarak ayağa kalkmaktan, kalbine bir şans daha vermekten yorulmayan; pişmanlığa değil gönlünce yaşamış olmanın huzuruna sığınan bir yazarın kaleminden geleceğe ve okura yazılmış bir mektup. "Mesela biliyor musun, beni başarılarımdan çok başarısızlıklarım güçlendirmiş aslında. Her batırıp berbat etme hikâyemde bir kahramanım olmuş, bir şekilde elimi tutmuş. Onlarca yıldır benimle evden eve taşınan günlüklerimi yaz başında okuduğumda dedim ki, İclal senin bir başarı hikâyen yok! Senin muazzam başarısızlıkların var. Ama maça dönmeye bir güç, cesaret bulmuşsun her seferinde. O güç ve cesaret kaybetmekten doğuyormuş meğer… Ben kaybettim, ben yazdım. Ozan okudu ve karaladı. Bunu sana anlattım, sen oku."

YAZAR İCLAL AYDIN HAKKINDA

ilköğretim, lise ve yüksek öğreniminin bir kısmını Ankara’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alırken Berlin’e yerleşti. Berlin’deki profesyonel tiyatro çalışmalarının altıncı yılında Türkiye’ye dönerek televizyon projelerinde yapımcı-sunucu ve oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılından beri tiyatro ve televizyon projelerinde metin yazarlığı da yapan Aydın’ın ilk kitabı Hayat Güzeldir, 2001 yılında okurla buluştu. Ardından Bitmiş Aşklar Emanetçisi (2003), Yaz Bitmesin (2004), Gördüğüme Sevindim (2005), Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken (2009), Senin Adın Bile Geçmedi (2009), Kâğıt Kesikleri (2010), Zeynep Lal Büyürken - Rengârenk (2011), Zeynep Lal Büyürken - Kanatlar (2011), Bir Cihan Kafes (2013), Unutursun (2017), Üç Kız Kardeş (2018), Kalbimin Can Mayası (2019) ve Söylenmemiş Sözler (2021) isimli kitapları yayımlandı. 2003-2005 yılları arasında Gülümse isimli haftalık bir kadın dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 2001-2013 yılları arasında önce Sabah, sonra Vatan gazetesinde söyleşiler yapan ve günlük köşe yazıları yazan İclal Aydın, 2001-2015 yılları arasında aralıklarla Elele ve Seninle isimli dergiler için röportajlar yaptı. İclal Aydın, televizyon ve sinema çalışmalarına devam ediyor.