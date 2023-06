KORCAN YİĞİT ‘CENNET MEKANIN OLSUN’ YAYINDA!

“Cennet Mekanın Olsun” Tüm dijital platformlarda!

İstanbul sahne hayatının ve Türkiye’de bir çok şehirde verdiği konserlerle adından sıklıkla bahsettiren sahnelerin eğlenceli sanatçısı Korcan Yiğit’ten yeni çalışma yayınlandı. Türkü çalışması ile ters köşe yaparak müzik severleri şaşırtmayı başaran Korcan Yiğit giderli Türkü çalışması “Cennet Mekanın Olsun” Youtube Net D kanalında klibi yayınlandı.

Pop müzik sanatçısı olan Korcan Yiğit ilk kez Türkü çalışmasıyla müzik listelerinde yer aldı. Soundları günümüze uygun düzenlendi ve sözler Korcan Yiğit imzası taşıyor. Her şarkısını kendi yazan Korcan Yiğit’in başarılı müzik kariyerinde emin adımlarla yoluna devam ediyor

Cennet Mekanın Olsun şarkının sözü ve müziği Korcan Yiğit imzası taşıyor. Aranjör koltuğunda ise Cüneyt Yalmaz yer alıyor. Klip yönetmenliğini ise Buğra Karaçam üstlendi.

388+ etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.



YENİ HİT! CİOMAN "VEFASIZ"

Viral olan hiti "Zorda" ve ardından yayınladığı "Selamün Aleyküm" ile dikkat çeken Cioman yepyeni teklisi "Vefasız" ile dijital platformlar ve radyo kanallarında zirveye yeşil ışık yaktı.

Şarkının ud ve cümbüş çalımları Fatih Ahıskalı'ya ait ; düzenlemesi ise İlkan Günüç imzası taşıyor.

Cioman "Vefasız" isimli şarkısında hem zamane aşklarına hem de dostluklarına serzenişte bulunuyor. Klibin yönetmen koltuğunda Alpcan Yolyapan'ı görüyoruz.

Hepimizin hayatında unutumadığımız bir vefasız olmuştur diyen Cioman, klibindeki renkli görüntülerle de dikkat çekiyor. Şu an harap ve virane durumda olan Riva'daki eski bir hotelde çekilen klipte vefasız sevgililerin ardından yıkılan kalplere gönderme bulunuyor. Her ne olursa olsun yeniden ayağa kalkmak gerekiyor mesajını veren Cioman ; klipte Rus model Anastasia Karpova'ya saç traşı yaptırarak hayat yolunda ne engeller çıkarsa çıksın yolumuza devam etmeliyiz diyor.

Cioman "Vefasız" single çalışmasını 2 Haziran Cuma günü Dios musicos etiketi ile tüm dijital platformlarda.



FİKRET DEDEOĞLU’NDAN DOLU DOLU BİR ALBÜM

Fikret Dedeoğlu, 'Hoş Geldin Ayrılık' albümü ile başladığı müzik yolculuğuna birbirinden iddialı şarkılarla devam ediyor. Kendine has yorumuyla eşsiz şarkılara imza atan ünlü sanatçı sözleri kendisine ait olan 6 parçasını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Hayranlarını bu defa “Haspam” isimli albümü ile büyüleyecek olan Fikret Dedeoğlu, çalma listelerinde yine başköşeye yerleşmeyi hedefliyor. En çok dinlenilenler ve aranılan ses sıralamasında basamakları süratle çıkan başarılı sanatçı, yeni albümüyle kalpleri fethedecek. Duygusal sözleri ile yine geleneği bozmayan Dedeoğlu heyecanla beklenen albümü “Haspam”ı “Yaklaşık 8-9 yıl önce yazdığım ve demlenmesini beklediğim çok özel şarkılarla bezeli…” sözleriyle anlatıyor.

Şarkıların aranjesinde Ara Akan, Emirhan Pekdemir, Görkem Oker, Berk Telkıvıran, Can Ata Yılmaz ve İlker Yeter’in imzasını taşıdığı bu albüm dinleyicilerin her birinin ruhuna dokunmadan edemeyecek. Albümdeki her parçasında ayrı bir hikayeyi anlatan başarılı popçunun şarkıları her anımızda bize eşlik edecek.

Teoman’ın Yeni Albümü “Aşık Bir Adam” Yayında!



“aşık bir adam”, hiçbirini benim yazmadığım, ama çok çok sevdiğim şarkılardan oluşan bir cover albüm.



Bu 7 şarkı, benim içimi titretiyor, o yüzden, bu çok sevdiğim şarkılar, benim diskografimde yer alsın istedim.



orijinal hallerinden mümkün olduğunca farklı yorumladım ve düzenledim bu şarkıları.



Minimal bir düzenlemeyi tercih ettim ve temiz bir elektrik gitar üzerine aşırı mükemmelleştirmeden, duyguyu vermeye çalışarak söyleyip, kaydettim. başka hiçbir enstrüman kullanmadım.