Seren Serengil Tatil Pozlarıyla Parmak Isırtıyor!

Ünlü sanatçı Seren Serengil yaz sezonunu en güzel geçiren sanatçıların başında geliyor.

Yaz sezonu iş kabul etmeyen Seren Serengil yaz tatilini ege ve akdenizde lüks teknesi ile gezerek geçiriyor. Ekranların reyting kraliçesi olan Serengil her söylediği sözlerle gündemde kalıyor ve dikkat çeken tarzı ile büyük beğeni topluyor. Magazin yorumculuğu ile uzun yıllardır Türkiyenin en büyük kanallarında boy gösteren Serengil yeni sezonda ekranlara geri dönecek mi? Seren Serengil her zaman en çok konuşulan sanatçı oldu. Tatil pozları, stili, programları, şarkıları, saç modelleri ve söylemleriyle avrupai oluşu ile kendini her zaman izletmesini başardı.

Fit tarzı ile tatilinden özel kareler paylaşan Serengil sevgilisi Mustafa Rahman Tohma ile mutlu beraberliğini sürdürüyor. Rahmetli olan menajeri İzzet Aral’ı anmayı unutmuyor.

Huzurun Adresi Urla Beige Rooms

Bu sezon tatilimi İzmir'in cenneti Urla'da geçirdim. Oğuzhan Erbaş'ın sahibi olduğu ve Gökhan beyin işletmeciliğini üstlendiği Beige Rooms & Cafe de muhteşem huzurlu zamanlar geçirdim. Hakan Akkaya, İvana Sert gibi birçok isimlerin uğrak yeri olan Beige Rooms hem suit odalarıyla misafirlerini ağırlıyorlar hem de muhteşem bahçesinde organik kahvaltısı ile sizi lezzet yolculuğuna çıkartıyor. Oğuzhan beyin samimi ve sıcak tavrı ile butik otelden kopamıyor kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Ayrıca moda düşkünlerinin dikkatine otelin yanında kendilerine ait harika parçalardan oluşan bir butikleride var. Her köşesinde ayrı fotoğraflar çektirebileceğiniz Beige Rooms temizlik ve hijjen konusunda da bizden tam not aldı. Benim için en güzel konu ise tam bir hayvan severler küçük ırk köpeğimi ve beni misafir ettiler. İstanbul’dan Urla'ya taşınan Oğuzhan Erbaş Urla'da yaşamın harika olduğunu ve kendi evinin de Urla'nın köyünde olduğunu söyledi. Oksijen ve sağlıklı beyinleriyle özel olarak yaptırdığı taş evinde huzurlu hayat yaşadığını belirtti. Tüm yatırımını Urla'ya yapan iş insanı Oğuzhan Erbaş en doğru kararı verdiğini söyledi .

GÜLŞEN‘LE HARBİYE’DE RÜYA GİBİ GECE

Pop müziğin kraliçesi Gülşen, 20 Temmuz Perşembe akşamı Jolly Joker Harbiye Açık Hava Yaz Konserlerinin açılışını yaptı.

Bu yaz ikinci Harbiye konserini veren sanatçı 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen gecede yine izdihama yol açtı.

Gülşen konserin açılışını sahne üzerine kurulan ay ve bulutlardan oluşan muhteşem dekorun üzerine yıldızlı elbisesiyle uzanarak başladı.

Stylingini Mahizer Aytaş’ın yaptığı, Maison Generation 78 ve Sudi Etuz markalarının özel tasarımı olan iki ayrı kıyafet giyen Gülşen adeta rüya gibiydi..

Hem görsel şov, hem de performansıyla dinleyicilerini adeta uçuşa geçiren Gülşen Harbiye’de hafızalardan silinmeyecek bir konsere daha imzasını attı.

Konserin ortalarında sahneden inerek merdivenlerden seyircilerin arasına karışmasıyla eğlencenin dozunu iyice arttıran Gülşen 2,5 saatlik performansı boyunca tüm şarkılarını 5 bin kişilik korosuyla birlikte seslendirdi.

Gülşen konserin ikinci yarısında, geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Özkan Uğur’u andı.

Özkan Uğur’un ekran görselleri eşliğinde “Sude” yi seslendiren Gülşen dinleyicilerini bu şarkıyı ayakta söylemeye davet etti.

Gülşen kendisini dinlemeye gelen yakın arkadaşı Emircan İğrek’i de sahnesinde ağırladı.Birlikte iki şarkı seslendiren iki sanatçının performansı muhteşemdi.

Sanatçının üçüncü Harbiye konseri Ekim ayında gerçekleşecek.

PETEK DİNÇÖZ’DEN HAKAN ALTUN COVER’I: ‘GÜL BELALIDIR’

Popüler müziğin renkli isimlerinden Petek Dinçöz, ara vermeden yaz konserlerine devam ederken bir yandan yeni teklilerini yayınlamaya devam ediyor. Yaz için hareketli bir parçayla sevenlerinin karşısına çıkan Dinçöz, yakın arkadaşı Hakan Altun’un yıllar önce yayımladığı Gül Belalıdr şarkısını yeniden coverladı. Sözü müziği Hakan Altun’a düzenlemesi Sezgin Gezgin’e ait şarkının vokal kısmında Altun sesiyle katkıda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde dijital dünyada dinlemeye açılan şarkının video klibide, Dinçöz’ün yoğun iş temposu sebebiyle yeni çekildi.

Şarkının kadar dinamik ve renkli görüntülerde oluşan video klibi birçok projede birlikte çalıştığı Erkan Nas yönetmenliğinde Kuruçeşme Boaz’da çekildi. Petek Dinçöz'ün klipte giydiği kıyafetleri Tolga Çam hazırladı.

Sinan Akçıl Yaza Damgasını Vuracak Bir Hit Şarkısını Daha Kliplendirdi

‘Piyanist 3 ‘albümü milyonlarca dinlenmeye devam ederken Akçıl’dan hayranlarına bir sürpriz daha geldi. Albümde ki ‘Yalanlarla Kandır’ şarkısını kliplendirdi.

Akçıl’ın İran asıllı müzisyen Mili B (Milad Beheşti) ve Kerro ile söylediği şarkı klipsiz haliyle bile rekor bir dinlenmeye imza atmıştı.Sözleri Sinan Akçıl ile Kerro ‘ya ait, müziği Sinan Akçıl ile Mili B ye ait olan şarkının düzenlemesini Mili B yaptı.. Tam bir yaz hiti olmaya aday olan şarkıya yine tam anlamıyla yazı iliklerinize kadar yaşatacak bir klip çekildi.

Gerek klibin çekildiği yer, gerek birbirinden yetenekli ve güzel dansçıların eşlik ettiği klipte ‘Piyanist 3 ‘ün yeni jenerasyon şarkılarla dolu bir albüm olduğunu söyleyen ünlü sanatçı Akçıl’ı ,adeta söylediği sözü nitelemiş bir şekilde göreceksiniz.

Piyanist 3 albümündeki milyonlarca dinlenen Akçıl, İrem Derici ve Mustafa Ceceli düeti olan ‘Efkar Gecesi ‘ ve yine Akçıl’ın , ünlü sanatçı Bengü ve Hakan Altun ile birlikte seslendirdiği ’ Bu Aşk Yerde Kalmaz’ isimli şarkılarının kliplerini çeken başarılı yönetmen Ramazan Arslankaya üstlendi.

Yalanlarla Kandır şarkısının klibi DMC ve GO Müzik ortaklığıyla çıkacak.

İki klibin çekimine aynı gün başlayan ve iki klibide aynı gün bitiren Akçıl , bitmeyen enerjisiyle konser maratonuna kaldığı yerden devam ediyor.

IRMAK ARICI’DAN YENİ ŞARKI: “EFTEN PÜFTEN”

Şarkıları bugüne dek dijital platformlarda yüz milyonlarca kez dinlenen Irmak Arıcı, kendisini hem yorumcu hem de şarkı yazarı olarak ispat etmiş bir müzisyen. Irmak Arıcı yeni şarkısı “Eften Püften” ile yine rekor kırmaya hazırlanıyor.

Türk pop müziğinin yeni nesil, güçlü kadın şarkı yazarı ve yorumcularından Irmak Arıcı başarılarla dolu bir kariyere sahip. “Gece Gibi Gönlün”, “Yağmurum Ol”, “Güya”, “Mevzum Derin” ve Mustafa Ceceli ile düet yaptığı “Gün Ağarmadan” şarkılarıyla yüz milyonları aşan bir dinlenme sayısına ulaşmış durumda.

Irmak Arıcı müzik yolculuğunda yine iddialı bir şarkı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor: “Eften Püften”Şarkılarıyla dijital platformlardaki rekorunu yeni şarkısı ile tekrar kırmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği Irmak Arıcı ve Ömer Uçar imzalı şarkının düzenlemesini Arem Özgüç, Arman Aydın, Mehmet Erden yaptı. “Eften Püften”in klibi ise Murat Küçük yönetmenliğinde çekildi.

MELİH GÖRGÜN’den “14 BAHAR” ŞARKISINA 2 YENİ VERSİYON

Daha önce yayımladığı sözü ve müziği kendisine ait olan “14 Bahar” şarkısı ile hem listeleri alt üst eden, hem de müzikseverlerin gönlüne taht kuran Melih Görgün’den aynı şarkıya ait 2 farklı versiyon, Label Müzik Yapım etiketi ile yayımlandı.

Akustik ve Remix versiyonu yayımlanan şarkının akustik versiyonu Fırat Özbaylar, Remixsi ise Semih Demir imzası taşıyor.

Bu iki yeni versiyonu ile listelerde iddiasını yineleyecek olan şarkı, Serkan Mehmet Durdu prodüktörlüğünde yeniden bu yaza damgasını vuracak.

MERT CİHAN AZERBAYCAN’IN ÇOK SEVİLEN ŞARKISINI SESLENDİRDİ

“YAR YAR”

Daha önce Erdem Kınay ile ft. yaptığı Sezen Aksu şarkısı “Masum Değiliz” ile çok beğenilen Mert Cihan, bu kez bir Azeri şarkı olan “Yar Yar” ile yeniden dinleyicisiyle buluştu. Azerbaycan’da çok sevilen sanatçı Elçin Caferov’un seslendirdiği şarkının söz ve müziği Elçin Ceferov - Terlan Memmedhüseynov’a, yeni aranjesi ise Akın Ok - Yılmaz Şallıel’e ait.

Serdar Yıldırım ve Erdem Avcı yönetmenliğinde çekilen duygusal klipte Mert Cihan ayrılık acısı çeken bir adamın hikayesini anlatıyor. Klip ve şarkı Felix Yapım etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu olan Mert Cihan, gece hayatının beğenilen isimlerinden olmaya ve sevenleriyle sahnelerinde buluşmaya devam ediyor.