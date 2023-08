DİLAN POLAT’IN ENERJİSİ 10 MİLYONA ULAŞTI!

Sosyal medya fenomeni ve iş kadını olarak hepimizim yakından tanıdığı Dilan Polat ilk single çalışması ile tüm dijital platformlarda 10 milyon izleyiciye ulaştı. Şarkının sözü ve müziği Genco Ecer imzası taşıyor. Aranjör koltuğunda ise Ahmet Karagözlü oturuyor. Klip yönetmenliğini ise Erkan Nas üstlendi.

Dilan Polat kısa sürede kendi sözleriyle ortaya çıkan şarkısı ‘Enerji’ ile tüm ülkede büyük ses getirdi. Eşi Engin Polat ile samimi paylaşımlarıyla Instagram da izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam Eden Dilan Polat zengin hayatı ile parmak ısırtıyor. Yardımlarıylada adını duyuran Dilan Polat kendi Vakfını da kurdu. Engin Polat’tan Dilan Polat’a doğun günü hediyesi Vakıf ve 2023 model ferrari araba oldu. Doğum gününü bir çok marka elbise ve sayıyız çiçek ile kutlayan Dilan Polat Enerji şarkısını’da sevenleriyle buluşturdu.

OZAN DOĞULU&CEM BELEVİ ORTAKLIĞI

İBRAHİM ERKAL'IN 'BENDE İSTEREM' ŞARKISINI YENİDEN YORUMLADILAR

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

GRUP CAN YENI ŞARKISI “DILBER” İLE TÜM DIJITAL PLATFORMLARDA!

Grup Can’ın “Dilber” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. Türkiye ve Avrupa’nın kendine has en eğlenceli gruplarından Grup Can yeni single çalışması ile müzik severlerle buluştu. Enerjik kıpır kıpır bir yaz şarkısı olan Dilber izleyiciden tam not aldı. Dilber isimli şarkının sözü ve müziği Tolga Şentürk & İnan Saloğlu imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Nihat Ulaş üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise yine Nihat Ulaş yer alıyor. Grup Can “Dilber” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Güzel Şarkıcı Rufeylie “Sobe” İsimli yeni şarkısı ile Müzik Severlerle Buluştu

Rufeylie’ın “Sobe” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Pop müziğinin yeni seslerinden güzel sanatçı Rufeylie sözü ve müziği kendisine ait şarkısı ile yaza merhaba dedi. Hem şarkısı hem klibi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rufeylie müzik kariyerine iddalı giriş yaptı.

Güçlü sesi ile Sobe isimli şarkısına hayat verdi.

Sobe isimli şarkının sözü ve müziği Rufeylie / Rukiye Tuztaş imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Nihat Ulaş üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise yine Nihat Ulaş yer alıyor.

Rufeylie “Sobe” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

ELEM KANIK GERI GELME DIYOR! YENI ŞARKISI YAYINDA

Elem Kanık’ın “Geri Gelme” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı. Güzel sesli sanatçı Elem Kanık’tan giderli yaz şarkısı müzik severlerle buluştu. Sesi ve kendine haz tarzı ile okuduğu Akustik şarkılarla da sevilen Elem Kanık’tan yepyeni şarkısı piyasaya çıktı. Geri Gelme isimli şarkının sözü ve müziği Murat Tanyıldız imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Nihat Ulaş üstlendi. Klip lokasyon ise AB Filmstudios Almanya’da tamamlandı. Elem Kanık “Geri Gelme” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

DİCLE OLCAY “BENİM OL”

Pop Müziğin başarılı ismi Dicle Olcay, yeni single çalışması 'Benim Ol' la yaza enerji katacak…

Dicle Olcay, sözü Yase, Müziği Aerro- Yase, Düzenlemesi Aerro'ya ait olan 'Benim Ol' adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Haftanın 4-5 günü canlı performansları ile sahnelerde fırtına gibi esen Dicle, yeni şarkısı ile hayli iddialı... Sahnesinde geniş repertuarı ile dinleyicilerden tam not alan Dicle, yeni şarkısında da müzikseverlerin geri dönüşlerini heyecanla beklediğini söyledi. 'Benim Ol' şarkısının yönetmenliğini Melih Kun'un üstlendiği video klipte danslarıyla dikkat çeken Dicle, 'Sahne tozunda büyüdüm tecrübe kazandım şimdi sıra daha büyük konser alanlarında müzikseverlerle buluşup şarkılarımı hep bir ağızdan seslendirmekte' diye konuştu.

Dicle, 'Benim ol isimli şarkısının ardından sürprizlerine devam edeceğini belirtti. Başarılı sanatçının 'Benim Ol' şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kadir Deniz “Sözüm Ona” İsimli Yeni Şarkısı Yayında!

Kadir Deniz “Sözüm Ona” adını verdiği yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu!

“Dön”, “Nerdesin?” ve “Nerdesin? (Akustik)” adlı şarkılarıyla adını duyuran Tokat kökenli sanatçı Kadir Deniz, kariyerinin dördüncü şarkısı “Sözüm Ona” için tüm hazırlıklarını tamamladı!

Sözü, müziği ve düzenlemesi Deniz’e ait olan pop türündeki şarkının mix & mastering’ini Burakcan Güneren ve Can Levent tarafından yapıldı. Video klip ise Bahadır Öztürk yönetmenliğinde gerçekleşti.