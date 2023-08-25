ALEYNA TİLKİ “AYRI GİTME” SİNGLE YAYINDA!

Türk pop müziğin en genç yıldız ismi Aleyna Tilki 'Serdar Ortaç Vol 2' albümünde 'Ayrı Gitme' şarkısını seslendirdi. 2018 yılında Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları projesinde dinlenme rekorları kıran Tilki, Serdar Ortaç Şarkıları projesiyle de rekor için yola çıktı. Serdar Ortaç'ın 2008 yılında 'Nefes' isimli albümünde seslendirdiği 'Ayrı Gitme'nin yeniden düzenlemesini Ozan Çolakoğlu ve Can Atayılmaz yaptı. 'Ayrı Gitme’ tüm dijital platformlarda yerini aldı. Kendine has yorumu ile dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki şarkıya gelen güzel yorumlardan oldukça mutlu.

Amerika’da eğitimini tamamlayan Tilki sık sık Türkiyeye gidip geliyor.

Başarılı Sanatçı Ersin Güloğlu yepyeni şarkısı Yalan Değil yayında!

Ersin Güloğlu’nun “Yalan Değil” isimli şarkısı ile müzik severlere yeniden merhaba dedi.

Uzun yıllardır İstanbul da ve bir çok şehirde başarılı sahnelere imza atan başarılı yorumcu Ersin Güloğlu’dan Arabesk şarkıya pop yorum. Yıllar önce Cengiz İmren’nin seslendirdiği Yalan Değil isimli şarkıyı Ersin Güloğlu günümüz soundlarına uyarlayarak şarkıyı yeni versiyonu ile seslendirdi. Pop versiyon olarak çıkan şarkının arabesk duyguları Güloğlu’nun yorumu ile şarkıya ayrı lezzet katıyor.

Yalan Değil isimli şarkının sözü ve müziği Yusuf Hayaloğlu imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Erhan Erkal üstlendi. Mix - Mastering GXK tarafından yapıldı. Klip yönetmenliği koltuğunda ise Serhat Güldük yer alıyor.

Ersin Güloğlu Yalan Değil isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

BİLAL SONSES “ İKİ KADEH” Şarkısı Yayında!

Bilal Sonses’in yeni albümünün adını taşıyan "İki Kadeh" adlı çalışması Sonses Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Albümdeki diğer şarkılar 25 Ağustos’ta sizlerle olacak. Şarkının Söz, Müzik: Bilal Sonses ve

Düzenlemede yine Bilal Sonses yer alıyor.

Mix, Mastering: Buğra Kunt Yönetmen koltuğunda ise Enes Bilal Taşçı oturuyor.

Yükselen isimlerden Bilal Sonses hız kesmeden müzik kariyerine emin adımlarla ilerliyor.

Yıldız Tilbe ile yaptığı ‘Haspelkader’ isimli düet çalışmasıda çok ses getirmişti.

ADEM GÜMÜŞKAYA’DAN YENİ PARÇA ‘MEVZU’ İLE AŞIKLARI SELAMLAYACAK

Profesyonel müzik yaşamına 2013’te yayınladığı ‘Kış Masalı’ adlı çıkış albümüyle start veren Adem Gümüşkaya, yepyeni single parçası ile üretimlerine hız kesmeden devam ediyor. Başarılı sanatçı bu kez de yeni teklisi ‘Mevzu’ ile dinleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kendine özgü yorumuyla kalplerde iz bırakan Gümüşkaya, Karadeniz esintilerini pop tınılarıyla harmanlandığı single parçasıyla yüreklere dokunmadan edemeyecek. Sözü ve müziği Fatih Söylemez’e, aranjesi ise başarılı müzisyen Ceyhun Çelikten’e ait olan ‘Mevzu’ enerjisi ile müzikseverleri sarıp sarmalayacak. Yönetmen Kubilay Kasap’ın kamerasının karşısına geçen Adem Gümüşkaya, yeni single parçasıyla hit olmaya aday…

Adem Gümüşkaya’nın yeni teklisi ‘Mevzu’, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda…

Gökhan Yarkent Yolumu Çizen Biri

Gökhan Yarkent yeni teklisi YOLUMU ÇİZEN BİRİ ile dinleyicisiyle buluşuyor.

Kendi şarkılarını üreten müzisyen Gökhan Yarkent yazdığı şarkılarla keşfedilmemiş duyguları gün yüzüne çıkarıyor.

Sözü ve müziği kendisine ait olan YOLUMU ÇİZEN BİRİ isimli şarkısında her şeyin bittiğini düşündüğünüz anlarda mutlaka bir çıkış yolunun olduğunu hatırlatıyor.

YOLUMU ÇİZEN BİRİ nin düzenlemesini Özgür Karakaya yaparken yönetmen koltuğunda da kendisi oturuyor.

Gökhan Yarkent YOLUMU ÇİZEN BİRİ Spica Records etiketiyle tüm platformlarda yayında.

Zilan Avşar’ın Yeni Single’ı “Bahçeye gel bahçeye” Yayında!

Zilan Avşar, “Bahçeye gel bahçeye (Alacaksan al beni)” adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu!

“Dostun Gül Cemali” ve “Vazgeçti Leylam” adlı şarkılarıyla Türk halk müziğinde gelecek vadeden Zilan Avşar, üçüncü şarkısı “Bahçeye gel bahçeye (Alacaksan al beni)” için tüm hazırlıklarını tamamladı!

Sözü ve müziği anonim, Ordu yöresine ait olan şarkının düzenlemesi Emre Doğan imzalı.

Single, Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yayında!

Pınar Güsar'ın Yeni Şarkısı “Sana Dair” Yayında!

Pınar Güsar “Sana Dair” adlı yepyeni şarkısını müzik severlerle buluştu.

“Büyümek Istemedim” ve “Hiç Olmadın Ki” adlı şarkılarıyla adını duyuran Pınar Güsar, kariyerinin üçüncü şarkısı “Sana Dair” için tüm hazırlıklarını tamamladı!

Sözü Cumhur Çiğci ve Neslihan Avcı’ya ait olan parçanın müziği İsmet Taşçeşme imzası taşıyor. Ünlü aranjör Tarık İster düzenlemesiyle hazırlanan parçanın mix & mastering’i Utku Ünsal tarafından tamamlandı.

Single, Avrupa Müzik markasıyla sizlerle!